 ЕС должен поддерживать суверенитет Украины и сохранять санкции против РФ, - новый еврокомиссар по расширению Варгели

Такое мнение во время слушаний в Комитете Европарламента по иностранным делам выразил новый еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгели, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Безусловно, мы должны продолжать поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины, и сохранять санкции против России, пока не достигнут никакой прогресс (в выполнении Минских соглашений). Но одновременно мы должны увеличить наше присутствие в этой стране и помочь ей построить рыночную экономику. Это касается многих стран региона. Без развития реальной экономики эти страны всегда будут уязвимы. Поэтому мы должны помочь им укрепиться, и путь к этому - обеспечение устойчивого экономического развития", - отметил Оливер Варгели.

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