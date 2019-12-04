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Все про:Герой_Украины (251) журналистика (2539) похороны (988) СМИ (3274)

 Замглавреда Cosmopolitan Ukraine Плихина высмеяла похороны Героя Украины Волочаева, издание опубликовало извинения и соболезнования

Cosmopolitan Ukraine извинился за поступок заместителя главного редактора издания Евгении Плихиной, которая опубликовала пост о похоронах погибшего бойца "Альфы" СБУ, Героя Украины Дениса Волочаева.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Cosmopolitan Ukraine.

"Бренд Cosmopolitan выражает соболезнования семьям и близким Героев и просит прощения за текст, опубликованный сегодня утром Евгенией Плихиной на ее личной странице. Этот текст не имеет отношения к позиции бренда и нам искренне жаль, что наша коллега так поступила", - говорится в сообщении.

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Замглавреда Cosmopolitan Ukraine Плихина высмеяла похороны Героя Украины Волочаева, издание опубликовало извинения и соболезнования 01

О публикации Плихиной сообщила в Facebook журналистка Валентина Быкова. Автор успела ее удалить из этой соцсети и из Telegram. Спустя какое-то время скрины исчезли и со страницы Быковой - пост забанили по жалобе Плихиной.

Замглавреда Cosmopolitan Ukraine Плихина высмеяла похороны Героя Украины Волочаева, издание опубликовало извинения и соболезнования 02
Скриншот: uainfo.org

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В своей публикации замглавреда Cosmopolitan Ukraine рассказала, что случайно оказалась в похоронной процессии, которая показалась ей "фан-зоной". В публикации есть могущие оскорбить высказывания - "дяде уже не важно - в дубе он или в сосне", "проветрят уважаемого напоследок", "поносят по всему Киеву и пойдут обедать".

Замглавреда Cosmopolitan Ukraine Плихина высмеяла похороны Героя Украины Волочаева, издание опубликовало извинения и соболезнования 03
Замглавреда Cosmopolitan Ukraine Плихина высмеяла похороны Героя Украины Волочаева, издание опубликовало извинения и соболезнования 04
Скриншот: facebook.com/BykovaValentyna

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Под ее постом начали писать комментарии о неуважении к умершему герою, Плихина удалила его и написала, что не хотела никого обидеть. На момент публикации новости страница Евгении Плихиной была закрыта.

Замглавреда Cosmopolitan Ukraine Плихина высмеяла похороны Героя Украины Волочаева, издание опубликовало извинения и соболезнования 05
Скриншот: dn.depo.ua 

Напомним, 1 декабря диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. Командир подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, применил дежурный резерв, чтобы перекрыть пути выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов.

"Во время выполнения этого боевого задания на неизвестных взрывчатых устройствах подорвались два украинских военнослужащих. К сожалению, в результате взрывов наши воины получили ранения несовместимые с жизнью и скончались на месте подрыва", - сообщили в пресс-центре ОС.

Позже в СБУ сообщили, что во время выполнения боевого задания погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163526
 
 
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"Уставшие от войны" 73% лохтората. Оно быкует в клубах и кабаках и даже не задумывается благодаря кому. Как такое с мозгами амебы смогло стать заместителем главреда?
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Как объяснить, что за 5 лет рашенского плена Сецов или Балух, и даже ребенок морячок Эйдер остались вменяемыми, а находящиеся на свободе и в тылу 73% лохов на всю голову е***улись?!
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Извинений мало будет - Народ жаждит крови этой шмары...
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Зато прославилась. Кем она была - никому неизвестным офисным планктоном. А теперь на "Миротворце". Правда уже обосралась от такого счастья и на странице в ФБ уже все чисто.
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Ничего. С такими мозгами и с такой моралью идеально подходит в депутаты к "Слугам" папы Бени. Как-раз в комплект к Бужанскому или Дубинскому. Да и Яремченко такая пригодится.
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тупая курица. 300 % за вазелина голого совала тварь.
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Господи, сколько же такого быдла ползает по нашей стране!
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ссцуку выловить и отдать взводу чеченов- пусть ее ехают собаки... не орлы...
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Фу, и вот такие вот тупьіе овцы - зам. глав. реда самого Cosmopolitan ?!

Як кажуть у нас на Криворіжжі - ну це вже вобше.
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73% выбрали презедентом зеленого дурака... Дебилы-с
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Ну эта девка, ерничиющая по поводу смерти Героя Украины-есть коллективный портрет избирателя Зеленского "уставшего от войны". А "эбонитовые палочки"в момент трагедии на майдане,а "российские войска границу просто отодвигают", никому и ничего не напоминает?
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