 В Киеве блокирована деятельность "ботофермы", которая предоставляла услуги наемникам РФ и рассылала сообщения о "минировании", - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники активно предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности "ДНР". Аккаунты затем использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, проведения незаконных финансовых операций, пересылки через операторов почтовой связи товаров, изъятых из законного оборота.

"Ботоферма" также использовалась организаторами для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о "минировании", а также других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в Украине.

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В Киеве правоохранители изъяли специальное техническое оборудование для создания и обеспечения деятельности "ботоферм". Оно управляло массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений и тому подобное. В работе комплекса использовались также SIM-карты иностранных мобильных операторов связи, которые в большинстве стран можно приобрести только при наличии паспорта или кураторства ФСБ РФ.

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В рамках уголовного производства проведены обыски по месту расположения специального технического оборудования, во время которых получены бесспорные доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности.