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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В Киеве блокирована деятельность "ботофермы", которая предоставляла услуги наемникам РФ и рассылала сообщения о "минировании", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности пресекла деятельность группы лиц, которые организовывали массовую регистрацию и дальнейшее продвижение фейковых аккаунтов в сервисах интернет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Киеве блокирована деятельность ботофермы, которая предоставляла услуги наемникам РФ и рассылала сообщения о минировании, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники активно предоставляли услуги российской стороне и лицам, причастным к деятельности "ДНР". Аккаунты затем использовались заказчиками для установления и поддержания легендированных контактов с украинскими гражданами, проведения незаконных финансовых операций, пересылки через операторов почтовой связи товаров, изъятых из законного оборота.

"Ботоферма" также использовалась организаторами для массового распространения деструктивных публикаций в соцсетях и мессенджерах, рассылки ложных сообщений о "минировании", а также других действий, направленных на дестабилизацию общественной обстановки в Украине.

В Киеве блокирована деятельность ботофермы, которая предоставляла услуги наемникам РФ и рассылала сообщения о минировании, - СБУ 02

Смотрите: На Черкасщине обезврежена хакерская группировка, кравшая средства клиентов электронных платежных систем Европы и США, - СБУ. ФОТО

В Киеве блокирована деятельность ботофермы, которая предоставляла услуги наемникам РФ и рассылала сообщения о минировании, - СБУ 03

В Киеве правоохранители изъяли специальное техническое оборудование для создания и обеспечения деятельности "ботоферм". Оно управляло массивом SIM-карт, виртуальными мобильными телефонами, рассылкой СМС-сообщений и тому подобное. В работе комплекса использовались также SIM-карты иностранных мобильных операторов связи, которые в большинстве стран можно приобрести только при наличии паспорта или кураторства ФСБ РФ.

В Киеве блокирована деятельность ботофермы, которая предоставляла услуги наемникам РФ и рассылала сообщения о минировании, - СБУ 04

Также смотрите: Контрразведка СБУ разоблачила в Одессе антиукраинского интернет-агитатора. ФОТОрепортаж

В Киеве блокирована деятельность ботофермы, которая предоставляла услуги наемникам РФ и рассылала сообщения о минировании, - СБУ 05

В рамках уголовного производства проведены обыски по месту расположения специального технического оборудования, во время которых получены бесспорные доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности.

Источник: https://censor.net.ua/n3163525
 
 
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зебобиков накрыли
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Потрібно зробити переклик ЗеБотів. Когось вони вже не дорахуються
😄
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ты лалу давно видел? дня три не появляется
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поки що два порохоботи відгавкались. Є надія, що багатьох їх колег знешкодили.
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😂🤣😂🤣😂
Один живий. Хоча, ти ж з Лахти, тобі повезло
😂🤣😂🤣😂
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мерзота продажная. надеюсь на цензоре тоже убудет несколько рьяных зе-адептов.
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зебанатов убыло...
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И по чем нынче Украиной торговать !? . у меня в голове эта новость не укладывается.. твари ***
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100 млрд. оптом - так сазал коломойский...
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- то ось чому , на ЦН соєвих різко поменшало ... У Києві блоковано діяльність "ботоферми", яка надавала послуги найманцям РФ і розсилала повідомлення про "замінування", - СБУ - Цензор.НЕТ 2086
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