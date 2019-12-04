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Все про:пропаганда (2359) Россия (74462) шансон (25)

 "Если будет надо, заберем Одессу", - российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе

Российская группа, выступающая в жанре шансона и имеющая в своем репертуаре антиукраинские песни анонсировала свои выступления в Киеве, Одессе, Николаеве и Харькове через два месяца - в феврале 2020 г.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Александр Рудоманов.

Он отметил: "11 февраля 2020 "Воровайки" будут выступать в Киеве, 10 февраля в Харькове, 14 февраля в Николаеве, а 9 в Одессе.

Все ничего, но есть две детали.
1) Они должны были выступать в ДНР и ЛНР.
2) они поют прямые украинофобские песни".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "У нас с Россией война? Покажи, где война?", - директор "Радио Шансон" Евтухов - ветеранам АТО. ВИДЕО

На сайте контрмарка уже открыта продажа билетов на концерт этих исполнителей.

Если будет надо, заберем Одессу, - российская блатная группа Воровайки анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе 01

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Ниже - скрин с сайта "тексты-песенок" с образцом антиукраинского творчества этой группы


Если будет надо, заберем Одессу, - российская блатная группа Воровайки анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе 02

Источник: https://censor.net.ua/n3163521
 
 
 Топ комментарии
 
Нехай наймуть "квартал" на підтанцівку.
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зебобики будут в восторге
это их репертуарчик
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Это новый музыкальный аккомпанемент "Квартала". Всем зебилам придётся идти на их "концерты". "Если будет надо, заберем Одессу", - российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе - Цензор.НЕТ 6795
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Прикольний тролінг)
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Хлопці! Усі на концерт! Рускагаварясчіх рабинь тіко три-усім не достанеться! "Если будет надо, заберем Одессу", - российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе - Цензор.НЕТ 9951
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ніхто проти них не протестуватиме. за то гроші на платять як за "ні капітуляції" ! )))
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Ага, в тюрьмах и лет этак 15 без перерыва до выхода на волю.
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Нехай наймуть "квартал" на підтанцівку.
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Под аккомпанемент Янелоха на рояле
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у них на подтанцовках будет хор Верьёвки наверное...
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ти підеш зривати концерт чи за то тобі гроші не платять- тому -ні ?
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зебобики будут в восторге
это их репертуарчик
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На концерт приедешь? Или на кпп орки не пропустят?
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Класс ты его . Нужно было написать "сам дурак". И думать не надо.
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во-первых я такое не слушаю, а во-вторых - как я могу занять твое место. быдло будет петь для быдла. спеши купить билетик
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Скок стоит пачпорт у мышибратьев? Или на халяву дают?
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думаю тебе по скидке дадут. как почетному дебилу
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ты узнай на всякий случай.драпать у риспублику буду мож пригодится
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будешь драпать в "республики" - сам и узнаешь. думаю у тебя проблем не будет.
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Бро,как там бизнєс твой? Мышибратья не обижают?
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спасибо что спросил конечно
1. какой я тебе "бро" чмо обрыганое?
2. какие мышебратья? им до меня сотни три км полями
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Товарищ был днями в Житомире, так там афиши висят с Малининым. Причем концерты где-то на весну!
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і жодна падлюка не зриває концерти. тому що зараз всі такі "патріоти"- тільки за бабло
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Они должны были выступать в ДНР и ЛНР.Источник: https://censor.net.ua/n3163521
Я так понимаю они там не выступали, так что никаких нарушений закона нет.
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так тебе же текст должен понравится.

это ж так укладывается в твое мировозрение
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шынсон это любимый музон местных дынырийских трактористов и шохтёров с комбайнёрами из растова
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Та какая там моя?! Это ж у маладой риспублике сутками это т ништяк крутят
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ну я же уже писал - быдло поет для быдла. значит для тебя. че ты как не родной? расслабься. у меня нет иллюзий относительно ни твоего интеллекта ни твоей культуры
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ватка ты явно палишься
там тупейшее и примитивное "розпалювання міжнаціональної ворожнечі, приниження національної честі та гідності" Стаття 161/5- на 5 лет могут присесть

http://radnuk.info/komentar/kruminal/osobluva/291-rozd5/4475--161-------------.html
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Это новый музыкальный аккомпанемент "Квартала". Всем зебилам придётся идти на их "концерты". "Если будет надо, заберем Одессу", - российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе - Цензор.НЕТ 6795
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Група "фуфайки" облакалася склоомивачем? "Если будет надо, заберем Одессу", - российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе - Цензор.НЕТ 1609
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крєольській ансамбель ******* пєстні імєні чьорнава лєбідя
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С таким репертуаром пусть в дэнэро выступают.
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Это уже конкретное издевательство над всей украинской нацией. Если власти не хотят с этим ничего делать, то этот вопрос должны решить активисты патриотических организаций.
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Над какой такой нацией? Нация сама бы не позволила издеваца над собой. А вот хохлы малороссы даже не считают это издевательством, для них это нормально.
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Когда возникли, был успех. Ясно что в кацапии. И у нас шоферня увлекалась. Та и там где уголь копают тоже сильно подпевали. Но забывать стали девок. Примитив идеальный. Ну а бабла охота конечно. Как привлечь внимание? Фуфло в слух провозгласить. Ну вот и всё. Я бы наоборот пустил с гастролями. Они тогда сами не приедут. Прекрасно зная что 50 чел в зале---это приговор творчеству. Пусть едут---оторжёмся!
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Предлагаю устроить концерт второго мая во дворце профсоюзов с соответсвующим фаер-шоу "Если будет надо, заберем Одессу", - российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе - Цензор.НЕТ 2331
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Яка влада, такий і репертуар пре сюди. По Сєнькє і шапка.
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я не буду спрашивать у президента разрешения исполнять свой гражданский долг.
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Думаю на цьому їх 'запланований' виступ закінчився...
Тут на цензорі є тверезомислячі?)
Уявіть собі на хвилинку, що ці дури дійсно у Києві, і дійсно заспівали пісню, текст якої згаданий вище... Питання: їх би розірвали на куски чи як кажуть на жаргоні "пустили по кругу"?
Перед мордою мордора, не важливо хто за кого голосував... Важлива чесна і об'єктивна відповідь... Бо на мій погляд ця новина фейк...
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Зелебобы, пора стеганые пинжаки гладить...
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де ті срані патріоти зі своїми плакатиками і протестами перед концертом? передплату не отримали?
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Как и предполагали всё это отребье с избранием прокацапского клоуна ринулось в Украину. А хохлы малоросы будут жрать это дерьмо, они откровенно поют антиукраинские песни, а быдло охлос будет им хлопать и кричать браво! Здобулы.
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Перегруз сервера. Слишком много пользователей онлайн. Ну или Dos-атака.
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Це ***** на цензор залізло а його адмін заблокував
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нє...національний хор московії вже Нептуну пісні співає
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Я уже не удивлюсь если и Кобзон приедет на гастроли
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Кобзон уже того, а вот Янукевичу этот репертуар пришел бы по вкусу😀
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кабздоха на палці присунуть.або якут виліпить з сєкрєтної субстанції.
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Если люмпен ходит на ихни концерты то шансы на Одессу у них таки есть.
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это типа законтаченные урки с Рачки Мурок прислали?
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Я бы их впустил в Украину и выпустил так через лет 10 . Пускай для армии форму шьют!
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І що? В країні, де президент втіхаря знімає санкції з антиукраїнського актора, тільки заради того, щоби крутити створений ним серіал,можливо усе.
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Эти лярвы захотели ''погрется в Доме Профсоюзов"
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не, ну с Мурками так нельзя, для начала в онлайн стерелизовать.....................
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- О людях надо думать, о людях! О населении…
Зрители восторженно внимали словам НОВЫХ политиков, бескомпромиссно отстаивающих свои позиции…

Но очередная эскалация военных действий чревата новыми жертвами… - хватался за сердце политик, который играл роль хорошо откормленного «голубя мира». Из известной всем голубятни…
- Вы хотите, чтобы снова пошли гробы?..
Политик выступал исключительно за мирное решение проблемы, потому что имел в этом деле свой интерес, держа совместный с «лугандонами» бизнес. Если снова начнутся боевые действия, то он может влететь на крупные бабки.
- Не воевать надо, а восстанавливать разрушенное войной хозяйство! - горячился третий, живший с подрядов на строительство. - Вначале восстановить, а потом воевать!
- Но сперва выплатить населению долги по зарплатам и пенсиям и компенсации за утраченное жилье, - настаивал тот, что сидел на финансовых потоках и потому ратовал за то, чтобы каждый гражданин лугандона получил причитающиеся ему деньги. А так как в деле учета населения в лугандоне царил полный раскардаш, то на матпомощь смело могли рассчитывать скрывающиеся боевики, разбежавшиеся по миру эмигранты и многочисленные, не учтенные загсами покойники, которые проходили по спискам нуждающихся, хотя давным-давно в земле сгнили. При желании таких мертвых душ можно было насобирать несколько сотен тысяч, и если каждый распишется за тысчонку-другую, то на круг может выйти очень даже неплохая сумма…
- О людях надо думать, о людях! О населении… востока Украины.
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харошая подтанцовка Оресу Лютому, ролик 4 минуты вагоны повнии москалев.............https://www.youtube.com/watch?v=LUz4EY2-ELE
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в Киеве, Одессе, Николаеве и Харькове

____________
Во Львов не едут, знают что могут там отхватить)))) Хотя в Киеве тоже по горбу могут настучать.... С чего они взяли, что Киев это руссо-быдло-город, как Харьков?
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Для меня единственным олицетворением слова шансон всегда был и будет Шарль Азнавур, иного шансона я не признаю… Казалось, что он будет петь вечно… Но великий артист ушел, а с нами навсегда останется его "Вечная любовь"....

Но слушая русский шансон, можно подумать, что тюрьма - самое чудесное место на Земле, где сидят талантливые, образованные, добрые и любящие маму люди.
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