 "Если будет надо, заберем Одессу", - российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Александр Рудоманов.
Он отметил: "11 февраля 2020 "Воровайки" будут выступать в Киеве, 10 февраля в Харькове, 14 февраля в Николаеве, а 9 в Одессе.
Все ничего, но есть две детали.
1) Они должны были выступать в ДНР и ЛНР.
2) они поют прямые украинофобские песни".
На сайте контрмарка уже открыта продажа билетов на концерт этих исполнителей.
Ниже - скрин с сайта "тексты-песенок" с образцом антиукраинского творчества этой группы
это их репертуарчик
1. какой я тебе "бро" чмо обрыганое?
2. какие мышебратья? им до меня сотни три км полями
Я так понимаю они там не выступали, так что никаких нарушений закона нет.
это ж так укладывается в твое мировозрение
там тупейшее и примитивное "розпалювання міжнаціональної ворожнечі, приниження національної честі та гідності" Стаття 161/5- на 5 лет могут присесть
http://radnuk.info/komentar/kruminal/osobluva/291-rozd5/4475--161-------------.html
Тут на цензорі є тверезомислячі?)
Уявіть собі на хвилинку, що ці дури дійсно у Києві, і дійсно заспівали пісню, текст якої згаданий вище... Питання: їх би розірвали на куски чи як кажуть на жаргоні "пустили по кругу"?
Перед мордою мордора, не важливо хто за кого голосував... Важлива чесна і об'єктивна відповідь... Бо на мій погляд ця новина фейк...
Зрители восторженно внимали словам НОВЫХ политиков, бескомпромиссно отстаивающих свои позиции…
Но очередная эскалация военных действий чревата новыми жертвами… - хватался за сердце политик, который играл роль хорошо откормленного «голубя мира». Из известной всем голубятни…
- Вы хотите, чтобы снова пошли гробы?..
Политик выступал исключительно за мирное решение проблемы, потому что имел в этом деле свой интерес, держа совместный с «лугандонами» бизнес. Если снова начнутся боевые действия, то он может влететь на крупные бабки.
- Не воевать надо, а восстанавливать разрушенное войной хозяйство! - горячился третий, живший с подрядов на строительство. - Вначале восстановить, а потом воевать!
- Но сперва выплатить населению долги по зарплатам и пенсиям и компенсации за утраченное жилье, - настаивал тот, что сидел на финансовых потоках и потому ратовал за то, чтобы каждый гражданин лугандона получил причитающиеся ему деньги. А так как в деле учета населения в лугандоне царил полный раскардаш, то на матпомощь смело могли рассчитывать скрывающиеся боевики, разбежавшиеся по миру эмигранты и многочисленные, не учтенные загсами покойники, которые проходили по спискам нуждающихся, хотя давным-давно в земле сгнили. При желании таких мертвых душ можно было насобирать несколько сотен тысяч, и если каждый распишется за тысчонку-другую, то на круг может выйти очень даже неплохая сумма…
- О людях надо думать, о людях! О населении… востока Украины.
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Во Львов не едут, знают что могут там отхватить)))) Хотя в Киеве тоже по горбу могут настучать.... С чего они взяли, что Киев это руссо-быдло-город, как Харьков?
Но слушая русский шансон, можно подумать, что тюрьма - самое чудесное место на Земле, где сидят талантливые, образованные, добрые и любящие маму люди.