 "Если будет надо, заберем Одессу", - российская блатная группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Харькове, Николаеве и Одессе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал журналист Александр Рудоманов.

Он отметил: "11 февраля 2020 "Воровайки" будут выступать в Киеве, 10 февраля в Харькове, 14 февраля в Николаеве, а 9 в Одессе.

Все ничего, но есть две детали.

1) Они должны были выступать в ДНР и ЛНР.

2) они поют прямые украинофобские песни".

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На сайте контрмарка уже открыта продажа билетов на концерт этих исполнителей.





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Ниже - скрин с сайта "тексты-песенок" с образцом антиукраинского творчества этой группы



