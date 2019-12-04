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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Германия (3474) задержание (5564) Онищенко Александр (570) САП (1210)

 Онищенко задержали 29 ноября вблизи Ольденбурга, - САП

Немецкие правоохранители 29 ноября задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом Радіо Свобода сообщили в САП, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что задержание проходило вблизи города Ольденбург.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция немецкого Аахена опровергла информацию о задержании беглого экс-нардепа Онищенко

Напомним, 27 июля 2018 года НАБУ сообщило, что завершило расследование в отношении Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа.

По версии следствия, в период с января 2013-го по июнь 2016-го члены преступной организации противоправно завладели средствами, полученными от реализации газа в размере более 1,6 млрд, в результате чего "Укргаздобыча" понесла убытки на более чем 740 млн грн.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указаны его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля 2016 г. Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

26 июля 2019 года мать беглого нардепа Онищенко Инессу Кадырову задержали в аэропорту "Борисполь". 74-летней Кадыровой запретили покидать Киев и обязали сотрудничать со следствием. Решение принял Соломенский райсуд столицы.

Также читайте: Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос его экстрадиции, - САП

Источник: https://censor.net.ua/n3163518
 
 
 Топ комментарии
 
сап изучает географию германии или в города играет? вначале один город, теперь другой
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- Можно я пойду в прокуратуру? У меня там на 100% свой человек.Онищенко задержали 29 ноября вблизи Ольденбурга, - САП - Цензор.НЕТ 7150
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пускай везут в Украине выйдет под залог суда на свободу в 100 мильеонов долларов
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сап изучает географию германии или в города играет? вначале один город, теперь другой
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то разные сми изучают свои независимые источники
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Правильно,соревнования по конному спорту,наконец закончились...😀😀😀
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Він хотів втекти на коні? Чи на ішаку?
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- Можно я пойду в прокуратуру? У меня там на 100% свой человек.Онищенко задержали 29 ноября вблизи Ольденбурга, - САП - Цензор.НЕТ 7150
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ЗЕкловун уже провёл судебную рехворму теперь его сразу выпустят даже без залога. Портнов кореш ЗЕбилов всё порешает по быстрому.
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Die Welt: Германия слепо очарована Россиейи не видит реальную угрозу.

... 48% даже поддерживают частичное или полное выведение американских войск с немецкой территории. Об этом пишет Die Welt, добавляя, что в то же время большинство опрошенных немцев поддерживают новый курс задабривания России Владимира Путина. 54% ответили, что хотят больше сосредоточиться на сотрудничестве вместо сдерживания. В их глазах Запад, а не Москва, виновен в начале нового "Ледникового периода" в отношениях."...
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Очередной пук в лужу !!! .. у сап и набу на онищенко никуя нет - и их разговорам грош цена !!! Онищенка затримали 29 листопада поблизу Ольденбурга, - САП - Цензор.НЕТ 1645
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