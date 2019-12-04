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Все про:МВД (8006) Одесса (5771) пожар (3775) Яровой (72)

 Пожар в одесском колледже: 1 человек погиб, 29 пострадавших, тушение продолжается - МВД

По состоянию на сейчас в результате пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, пострадали 29 человек. Место нахождения 13 человек уточняется.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Спасатели продолжают ликвидацию пожара в одесском институте. По состоянию на сейчас в результате пожара 1 человек погиб, место нахождения 13 человек уточняется. Пострадали 29 человек. Максимальные силы сейчас направлены на ликвидацию пожара и поиск лиц, место нахождения которых не установлено", - сказал Яровой.

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Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

Источник: https://censor.net.ua/n3163517
 
 
 Топ комментарии
 
Изначально сообщалось, что погибла преподавательница колледжа. Женщина жива, хотя и находится в тяжелом состоянии. Оказалась, что погибла 17-летняя студентка.
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При хорошей температуре горит все, даже аллюминий
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О количестве погибших будете писать, когда завалы разберете.
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Там не топили, вот студенты и грелись обонревателями, запалив проводку, коей 60 лет. Над кацапами ржете, а сами в дерьме. Жертв будет гораздо больше, когда начнут поиски внутри
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Коли там все добре розгребуть, обов'язково виявиться слід на сусідів, бо без них такі справи не обходяться
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Вот что там такое может гореть что с 5 утра потушить не могут, и площадь пожары выросла в разы несмотря на активное тушение.
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При хорошей температуре горит все, даже аллюминий
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Шо там в Одессі без кінця пужари ? Заберіть в них сірники, а то ще море запалять.
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Изначально сообщалось, что погибла преподавательница колледжа. Женщина жива, хотя и находится в тяжелом состоянии. Оказалась, что погибла 17-летняя студентка.
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Здание старое, проводка допотопная, а электрообогреватели, если были, то современные, мощные, вот и результат. Не редкость сейчас.
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