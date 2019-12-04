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Все про:Греция (541) корабль (1303) шторм (107)

 У берегов Греции с тонущего судна спасли 14 украинцев

Береговая охрана Греции спасла 14 членов экипажа грузового судна, что попал в шторм в Эгейском море.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на NYT.

По данным береговой охраны, двое моряков получили незначительные травмы.

"Судно дало крен после того, как сильная качка сместила стальной груз в трюме. У него также отказал двигатель", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, у берегов Греции корабль с украинцами попал в шторм. Судно потеряло управление и получило крен. Члены экипажа запросили эвакуацию в береговой охраны Греции. В район чрезвычайной ситуации (ЧП) направили два корабля и два вертолета.

Корабль вышел под флагом Либерии из греческого порта Элевсин и направлялся в Турцию, но попал в шторм между островами Лесбос и Скирос, что привело к смещению груза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло, удалось спасти троих человек, двое из них - украинцы

Источник: https://censor.net.ua/n3163516
 
 
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Опять наркоту перевозили У берегов Греции с тонущего судна спасли 14 украинцев - Цензор.НЕТ 8128
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Опять какой -то сорокалетний "волго-балт" из ТФД (торговый флот донбасса) ?!
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Хорошо, что обошлось сравнительно благополучно. Здоровья хлопцям.
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