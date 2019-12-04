 У берегов Греции с тонущего судна спасли 14 украинцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на NYT.
По данным береговой охраны, двое моряков получили незначительные травмы.
"Судно дало крен после того, как сильная качка сместила стальной груз в трюме. У него также отказал двигатель", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, у берегов Греции корабль с украинцами попал в шторм. Судно потеряло управление и получило крен. Члены экипажа запросили эвакуацию в береговой охраны Греции. В район чрезвычайной ситуации (ЧП) направили два корабля и два вертолета.
Корабль вышел под флагом Либерии из греческого порта Элевсин и направлялся в Турцию, но попал в шторм между островами Лесбос и Скирос, что привело к смещению груза.