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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (9532) Канада (1342) Портнов (500) санкции (7527)

 Канада просит Украину до 6 декабря предоставить основания продления санкции против Портнова

Департамент иностранных дел и международной торговли Канады обратился в Министерство иностранных дел Украины официальным письмом с просьбой до 6 декабря включительно предоставить информацию, которая может быть основанием для продолжения санкций в отношении екс-заместителя главы Администрации президента Андрея Портнова.

Об этом говорится в ответе МИД на запрос журналистов Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

В МИД сообщили, что получили "ноту Министерства иностранных дел Канады от 27 ноября 2019 года с просьбой предоставить обновленную информацию, если таковая имеется, по вопросам, связанным с пребыванием А.В. Портнова в санкционном списке Канады (Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials (Ukraine) ".

"Указанный запрос 2 декабря 2019 г. МИД направило на рассмотрение Генеральной прокуратуры Украины", - сообщили в министерстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нет полномочий", - ГПУ отказалась объяснить, будет ли она просить Канаду продлить санкции против Портнова

Напомним, Андрей Портнов попал в первый канадский санкционный список, принятый еще в марте 2014 года, вскоре после побега Януковича из Украины. Ограничительные меры против него также ввели ЕС, Норвегия, Швейцария и другие страны. Однако впоследствии Портнову удалось через суд добиться отмены санкций в Европе.

Портнов пытался обжаловать и канадские санкции, однако Федеральный суд Канады в конце 2018 года отклонил его иск.

Читайте также: Канада в ближайшее время снимет санкции с Портнова, - посол Шевченко

Источник: https://censor.net.ua/n3163515
 
 
 Топ комментарии
 
Что вы, как же можно трогать Портнова? Это кореш Богдана, который опять же Андрей, который кореш Бени, который кореш того, чьё имя нельзя произносить, и поэтому (из страха перед ним) мы зовём его Моникой Янелохом. Канада просит Украину до 6 декабря предоставить основания продления санкции против Портнова - Цензор.НЕТ 3989
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Неее, тут вся зелебень очень занята-наносит пуйлу смертельные удары, шугая охранника мертветчука
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Він гарно малює ліві справи проти політичних опонентів Зебіла, тому ніяких підстав продовжувати не буде.
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Це математичний термін.
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рахуй,вважай...яка різниця ми ж не на екзамені.
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Могли б йому коксу підкинути який конфіскували в Запоріжжі в рпц-шних сектантів. Канада просит Украину до 6 декабря предоставить основания продления санкции против Портнова - Цензор.НЕТ 5123
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Что вы, как же можно трогать Портнова? Это кореш Богдана, который опять же Андрей, который кореш Бени, который кореш того, чьё имя нельзя произносить, и поэтому (из страха перед ним) мы зовём его Моникой Янелохом. Канада просит Украину до 6 декабря предоставить основания продления санкции против Портнова - Цензор.НЕТ 3989
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кто тронет портнова он того по вайберу вы...ет в рот. и канадцев тоже. Канада просит Украину до 6 декабря предоставить основания продления санкции против Портнова - Цензор.НЕТ 5382
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Неее, тут вся зелебень очень занята-наносит пуйлу смертельные удары, шугая охранника мертветчука
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Специально для тупой сои инфа - ЕС сняла санкции с Портного так как алкаш Югик так и не предоставил никакой информации по обвинению.
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Но Моника ж предоставит основания на Портнова?
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Та ты шо! У петушни теперь есть возможность исправить ситуацию....))))
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ага... - потому что публично...
Обычно все решается кулуарно...
А сейчас поставили шестерок Бени перед необходимостью ответить Канаде и народу Украины...
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Він гарно малює ліві справи проти політичних опонентів Зебіла, тому ніяких підстав продовжувати не буде.
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какие санкции ?он ногой двери двери ОП открывает и прокуроров на кую вертит Канада просит Украину до 6 декабря предоставить основания продления санкции против Портнова - Цензор.НЕТ 2321
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одна банда Портнов та мразь которая ничего не боится и всем угрожает ибо знает что не тронут https://www.slidstvo.info/investigations/ya-tebe-v-klittsi-vozytymu-i-pokazuvatymu-nache-mavpu-yak-portnov-pogrozhuye-pravoohorontsyam/
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Не думаю что в Канаде не понимают ситуации, просто решили выволочь это в медапространство, чтобы ребятам саботирующим санкции было не так кайфово.
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Довідводились: Російсько-терористичні війська захопили українську частину стратегічного мосту в Станиці-Луганській, відремонтованого за ініціативою Зеленського
https://patrioty.org.ua/politic/dovidvodylys-rosiisko-terorystychni-viiska-zakhopyla-ukrainsku-chastynu-stratehichnoho-mostu-v-stanytsi-luhanskii-vidremontovanoho-za-initsiatyvoiu-zelenskoho-306142.html
(C)
@SvitlanaBasova
☹️
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Для того ж і ремонтували. Ласкаво просимо.
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Ворог маскувався під СЦКК, закріпився на українському берегу і запровадив свої порядки. Якщо загарбників не вдасться швидко випровадити дипломатичними засобами, звільнена ЗСУ смуга буде окупована, принаймні стратегічні плацдарми.
(C)
☹️
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а в этом кто-то сомневался? ну кроме зебилов??
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Вас це здивувало? Ось так вони зроблять з усім, відбудований Україною. Спочатку дадуть відбудувати, а потім виженуть у кращому в падку за межі Донецької і Луганської областей.
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А де уся ці підоросн.я антикорупційна - Соболєв, Лєщенко і Ко? Вони ж раніше свій говнофантан не закривали ні вдень ні вночі, чого зараз тиша? Усе Ок, Потрнов влаштовує?
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Який прокурор після погроз Божку надасть канадцям інформацію? Тим більше, що ці погрози залишились без юридично-правових наслідків? Але все ж тут є позитив - з арсеналу зебілів буде вибитий міф про те, що Портний не має стосунку до зеленої шобли.
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Канада ПРОСИТ предоставить основания........ против Портнова.........
Вот и посмотрим.... А потом, скорее всего утремся, и пойдем дальше горе горевать и говно жрать! Канада просить Україну до 6 грудня надати підстави продовження санкції проти Портнова - Цензор.НЕТ 1361
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