 Зеленский перед саммитом "нормандской четверки" проведет 7 декабря закрытое заседание СНБО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины. По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в официальном сообщении.

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