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 Политика Украины
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 Зеленский перед саммитом "нормандской четверки" проведет 7 декабря закрытое заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями силовых ведомств, по результатам которого принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины,

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины. По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря, закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в официальном  сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У СНБО есть пять сценариев по реинтеграции Донбасса, - Данилов

Источник: https://censor.net.ua/n3163513
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилы, а чем вас не устраивали Турчинов и Кривонос в СНБО что вы решили заменить на этих? Зеленский перед саммитом "нормандской четверки" проведет 7 декабря закрытое заседание СНБО - Цензор.НЕТ 842
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В СНБО заседают минимум два сепара- сивоха и королевская,тогда какие там могут быть тайны и решения в пользу Украины???
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Новый директор института национальной памяти. Дробович Антон Эдуардович. Бисексуал. Научные труды:
Верификация инструментов дискурса об удовольствии: о происхождении и значении термина «гедонизм»
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Это так, чтобы лучше зебилам спалось...
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И вдогонку:
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И это еще не все....Впрочем, это уже совсем другая история.
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Ви не про те.Те ,що ця людина -***** і збоченець,-його особиста справа.Найгірше-що це україноненависник,який обов'язково почне переробляти нашу історію під інтереси інших націй.
"...Залишили Дробовича. Він - кандидат філософських наук. Керівник освітніх програм Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Доцент Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Експерт з питань культури і освіти Інституту суспільно-економічних досліджень. Свою позицію чітко засвідчив ще на роботі в центрі «Бабин Яр». Там підтримував дії, спрямовані на викреслення українців з тієї трагедії. У Бабиному Яру були, за даними історика Віталія Нахмановича, розстріляні 90-100 тисяч осіб. З них 65-70 тисяч євреїв, по кілька тисяч ромів та росіян, а решта - українці, серед них і численні члени ОУН. Ця остання деталь аж бісила всяких московських учених і наших доморощених табачників. На жаль, Дробович відпрацьовував саме цей напрям і активно нівелював українську складову серед жертв Бабиного Яру. Доводилося чути інформацію, що Дробович і в інших питаннях схильний до поглядів Табачника. Ні, звісно, без такого україножерства та масованих фальсифікацій історії, але з подібним світоглядом. До речі, Дробович, окрім теми Голокосту єврейського народу, іншими історіографічними темами не займався. Він спеціалізується на темах культури, філософії, освітніх програм. Тому виправдовувати це призначення якимись великими досягненнями не вдасться. Він історичною пам'яттю ніколи не займався...."тиць
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Зебилы, а чем вас не устраивали Турчинов и Кривонос в СНБО что вы решили заменить на этих? Зеленский перед саммитом "нормандской четверки" проведет 7 декабря закрытое заседание СНБО - Цензор.НЕТ 842
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Пластырь своего сынулю от армии отмазал , а чужих в окопы отправлял . Офигенно устроился Зеленский перед саммитом "нормандской четверки" проведет 7 декабря закрытое заседание СНБО - Цензор.НЕТ 2816
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А правда, что сивоха это кремлёвская шлюха ?!!
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Куриная жопа сдала Крым без боя. Афигенный патриот
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за то що Крим злили без жодного пострілу.
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Тобто у зебілов є розуміння, що після Нормандської зустрічі буде масове невдоволення результатами та діями Зе.
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В СНБО заседают минимум два сепара- сивоха и королевская,тогда какие там могут быть тайны и решения в пользу Украины???
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они будут обсуждать что делать с волнениями после сдачи интересов Украины...
А вы что подумали?
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будут сценарии прорабатывать..репетировать..)))
и это правильно! (от это без шуток) консультации нужны...
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Ролевые игры? Пусть Киву пригласят. Это его тема. Зеленский перед саммитом "нормандской четверки" проведет 7 декабря закрытое заседание СНБО - Цензор.НЕТ 9194
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На повестке будет один вопрос ..
Шо делать десятого ???
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Будут уточнять у друг дружки у всех ли уже чемоданы упакованы..
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а что десятого? десятого пердуны с плакатиками будут заражены желтухой и ботулизмом. на жрачку им напшикать инфекции- красота будет))
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будут обсуждать.что делать после слива в Париже?!
зелЮ и его банду никто не спасет!
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Hellis‏ @13Hellis_13 7 часов назад

Зеленский не может никаким боком озвучивать никакие окончательные варианты по газовым переговорам, так как они идут в совместной группе с ЕС . Озвучить он может только хотелки. У нас в Польшу уже завезен под нас газ из США. Правда вопрос: кого боится Зеля больше: Штаты или Путина
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Для чого збираться? Серед цього збіговиська є хтось, хто розуміється на національній безпеці о обороні?
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зато там есть сепары, которые все сдадут путину.
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Кстати.. интересно, путин через 5 минут или через 10 будет знать все, что там на СНБО говорилось?
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Ху*ло будет об этом знать раньше, чем "члены" СНБО. Потому что пока они играют "членами" на роялях, у Ху*ла им сценарии пишут.
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я думаю, путин будет все знать ДО начала СНБО.
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буде те шо з трампом. Тільки в нас конгреса немає. хУ-ло прибуде на зустріч з повною папкою компромата, часів коли Зеб. 7 років фестивалив перед москалями.
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Не исключен вариант наличия бьітового компромата на Зеленского, но тот факт , что бизнес "Рошену" разрешили вести в РФ , однозначно говорит о контактах Порошенко с ФСБ. В Расее по другому бьіть не может.
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с кем с Сивохой и Королевской? вот чтоб все поняли какая эта ватная мразь Королевская-задают прямой вопрос кто начал войну против Украины и эта тварь вот что ответила-https://www.youtube.com/watch?v=SRkiH_BBkNg
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Королевская была прямо участницей "русской весны" в Луганской области. Что она уже там говорила, то такое, ее дом тюрьма а не РНБО.
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они все там с лухандона сепары ватники в крови в большинстве была такая же почти клон Королевской тож с Луганска Ирина Бережная тож рыг улетела в ад в дтп в Хорватии
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таж Бережная еще обливала Украину и на росся 1 у Соловьева еще была **** https://www.youtube.com/watch?v=VzBqCS7jJu4
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Не ну конечно без благословления Сивухи и Королевской какая нафиг дипломатия.
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Главный вопрос - как бы не продешевить зная прикуп Зеленский перед саммитом "нормандской четверки" проведет 7 декабря закрытое заседание СНБО - Цензор.НЕТ 3457
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Заседание СНБО= клоуны + сепары. Спасибо 73% малороссам манкуртам.
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Терористи "Луганської народної республіки" під виглядом делегації Спільного центру координації та контролю проникли на підконтрольну Києву частину моста в Станиці Луганській на Донбасі і встановили там свої порядки. Про це йдеться в матеріалі BBC News Ukraine, зазначають Патріоти України.
Видання нагадує, що ще влітку "ЛНР" фактично пересунула лінію розмежування приблизно на 100 метрів.

У листопаді людей у камуфляжі російського зразка і синіх касках "СЦКК" побачили і біля відкритої президентом Володимиром Зеленським нової ділянки моста.

Місцеві жителі розповіли, що терористи ходять без зброї, але постійно роблять їм зауваження і доповідають про обстановку в рацію. Чоловіки не раз вимагали у тих, хто перетинав міст, документи, забороняли зйомку і водночас самі записували те, що відбувається на українському боці.
(C)
☹️
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Ворог маскувався під СЦКК, закріпився на українському берегу і запровадив свої порядки. Якщо загарбників не вдасться швидко випровадити дипломатичними засобами, звільнена ЗСУ смуга буде окупована, принаймні стратегічні плацдарми.
(C)
☹️
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Соя, кто вам сказал, что Сивоха и Королевская в РНБО?
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