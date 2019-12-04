 Зеленский перед встречей с Путиным нанес удар по его куму в Киеве, задержан личный охранник Медведчука Иванов, - Бутусов

По данным источников Цензор.НЕТ, пишет главред издания Юрий Бутусов, операция проходила в помещениях детективного и охранного агентства "Шторм", которое обеспечивает безопасность самого Медведчука и структур "Оппозиционной платформы - "За жизнь", задержан один из учредителей компании Константин Иванов. Иванов - один из личных охранников Медведчука.
"Ему предъявлено подозрение в слежке и незаконном сборе информации, нарушении неприкосновенности частной жизни. В ходе обыска была изъята шпионская электронная техника, используемая для сбора информации", - сообщает журналист.
По его словам, впервые офис Медведчука обыскала СБУ, впервые предъявлено подозрение приближенному кума Путина.
"Это отличная антироссийская демонстрация, проведенная СБУ накануне "нормандского" саммита. Надеюсь, расследование будет проходить успешно, и "зачистка" структур Медведчука будет продолжена, а подозрения не рассыпятся в суде", - резюмирует Бутусов.
Напомним, 4 декабря депутат от "оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин сообщил, что пришел в дом, где расположен офис его коллеги по партии Виктора Медведчука, но дверь ему открыли "вооруженные автоматами люди с надписями на груди "СБУ". Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла информацию СМИ об обысках, которые якобы проходят в офисе политика Виктора Медведчука. Позже в СБУ сообщили, что обыски проходили в одном из офисов охранной компании, аффилированной с Медведчуком.
ну про удар... а то некрасиво получиться ))))
https://www.facebook.com/matsofan/videos/2509014275846142/?hc_location=ufi
Путин на Медведчука клал давным давно.
А тут охранник!
Но скорее всего отпустят по торговле на другие ништяки.
БУТУСОВ НЕ СМЕШИ ЛЮДЕЙ=))
Одним охранником больше, одним меньше и не медведчук ли его сам здал? ну может он там марченко где то в уголках тискал или еще что.=))
Это СБУ нанесло удар по Зеленскому прессанув охранника Медведчука...
Зе об этой операции уверен и не знал...
Вероятно СБУ ставит крест на зелени....
Иванов тоже кум Путина?
Типа в ботинок путингу нассали
))