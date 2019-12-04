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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Зеленский (3852) Медведчук (1004) обыск (1389) СБУ (14095) Бутусов Юрий (1934)

 Зеленский перед встречей с Путиным нанес удар по его куму в Киеве, задержан личный охранник Медведчука Иванов, - Бутусов

Сегодня СБУ пришла с обысками в офисное здание на Большой Васильковской, 23б. Оно принадлежит структурам, близким к Виктору Медведчуку, куму Путина и одному из лидеров пророссийской партии в Украине. Там же размещен офис ОПЗЖ.

По данным источников Цензор.НЕТ, пишет главред издания Юрий Бутусов, операция проходила в помещениях детективного и охранного агентства "Шторм", которое обеспечивает безопасность самого Медведчука и структур "Оппозиционной платформы - "За жизнь", задержан один из учредителей компании Константин Иванов. Иванов - один из личных охранников Медведчука.

"Ему предъявлено подозрение в слежке и незаконном сборе информации, нарушении неприкосновенности частной жизни. В ходе обыска была изъята шпионская электронная техника, используемая для сбора информации", - сообщает журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский намерен обсуждать на "нормандском саммите" выборы в ОРДЛО: "Самое главное, чтобы это происходило по законодательству Украины"

По его словам, впервые офис Медведчука обыскала СБУ, впервые предъявлено подозрение приближенному кума Путина.

"Это отличная антироссийская демонстрация, проведенная СБУ накануне "нормандского" саммита. Надеюсь, расследование будет проходить успешно, и "зачистка" структур Медведчука будет продолжена, а подозрения не рассыпятся в суде", - резюмирует Бутусов.

Напомним, 4 декабря депутат от "оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин сообщил, что пришел в дом, где расположен офис его коллеги по партии Виктора Медведчука, но дверь ему открыли "вооруженные автоматами люди с надписями на груди "СБУ". Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла информацию СМИ об обысках, которые якобы проходят в офисе политика Виктора Медведчука. Позже в СБУ сообщили, что обыски проходили в одном из офисов охранной компании, аффилированной с Медведчуком.

Также читайте: Медведчук и депутаты от ОПЗЖ предлагают изменить закон об "особом статусе Донбасса"

Источник: https://censor.net.ua/n3163511
 
 
 Топ комментарии
 
а Зеленский об этом знает?
ну про удар... а то некрасиво получиться ))))
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Вот причина по которой Зе и Ко будут держаться вместе. Лондонский суд официальным решением объявил Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны.https://oleg-leusenko.livejournal.com/12356782.htmlЗеленский перед встречей с Путиным нанес удар по его куму в Киеве, задержан личный охранник Медведчука Иванов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1281
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а Зеленский об этом знает?
ну про удар... а то некрасиво получиться ))))
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Ну никуя себе. Целого охранника задержали. Это шоу рассмеши комика!
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Гуд...адвоКат дьявола и Стуса должен умереть.
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Ну это зрада-зрадная. Все правильные патриоты давно знают - Медведчук должен ночами заезжать в АП или в Козынскую будку на совещания. Тогда будет перемога и реформа.
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Вот причина по которой Зе и Ко будут держаться вместе. Лондонский суд официальным решением объявил Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны.https://oleg-leusenko.livejournal.com/12356782.htmlЗеленский перед встречей с Путиным нанес удар по его куму в Киеве, задержан личный охранник Медведчука Иванов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1281
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А по моему чушь фейковая! Самое первое что кидается - это название "лондонский суд" это какой из многих? Да и если поюзать сайты новостные Англии нет никаких упоминаний о таком..Считаю что это фейк! А там время покажет, но пока, судя из статьи - фейк!
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Да конечно фейк, суд был якобы 4 дня назад а в новостях об этом ноль, да подконтрольные Пете СМИ уже через час бы орали о таком.
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Ха, шо за наивняк в зелёных соплях?
Путин на Медведчука клал давным давно.
А тут охранник!
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Так зебіли тут оргазмують від арешту охоронця. Хоча невідомо, кого він писав. Можливо, того ж Трубу. А той факт, що Еіюузьмін прийшов і спокійно пішов теж говорить про багато що.
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А когда задержат Зеленского за то что он сдавал позиции украинских военных кацапам?
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Какой ужас, при Порошенко такого не было. Порошенко, наоборот, вернул Медведчука в политику, расчистил для него бизнес, медведчуковские каналы его пиарили. Да вот и обмены Зеленский делает без Медведчука, а то Порошенко боялся, что Путин нападе
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если это правда и урода посадят, никогда не думал что я это напишу, то зеленскому - респект.
Но скорее всего отпустят по торговле на другие ништяки.
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Это уже второй раз на охранников Медведчука наехали.Посмотрим на дальнейшее развитие ситуации.
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"Это отличная антироссийская демонстрация, проведенная СБУ накануне "нормандского" саммита. Надеюсь, расследование будет проходить успешно, и "зачистка" структур Медведчука будет продолжена, а подозрения не рассыпятся в суде", - резюмирует Бутусов.Источник: https://censor.net.ua/n3163511

БУТУСОВ НЕ СМЕШИ ЛЮДЕЙ=))
Одним охранником больше, одним меньше и не медведчук ли его сам здал? ну может он там марченко где то в уголках тискал или еще что.=))
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Бутусов делает неправильный вывод...
Это СБУ нанесло удар по Зеленскому прессанув охранника Медведчука...
Зе об этой операции уверен и не знал...
Вероятно СБУ ставит крест на зелени....
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Ты смотри что хунта вытворяет, Петр Алексеич собирай немедля майдан, хватит по загранкам кататься, патриотов щимят, при вас такого беспредела не было. Зеленский перед встречей с Путиным нанес удар по его куму в Киеве, задержан личный охранник Медведчука Иванов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6784
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зараз соєві будуть волати , що мертветчук корєш соєвого , а отже - Зеленський не може його чіпати ...зрада , чо ! Зеленский перед встречей с Путиным нанес удар по его куму в Киеве, задержан личный охранник Медведчука Иванов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9457
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Меня скоро забанят за ту картинку, что вверху.
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нормальна картинка - і що в ній такого крамольного ?
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И что? Что здесь умного написано? Влажные фантазии какого-то законтаченного идиота? Зеленский перед встречей с Путиным нанес удар по его куму в Киеве, задержан личный охранник Медведчука Иванов, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8354
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Зеленский перед встречей с Путиным нанес удар по его куму в Киеве, задержан личный охранник Медведчука Иванов

Иванов тоже кум Путина?
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Та. То агент кремля

Типа в ботинок путингу нассали
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а по каломыйскому скоро удар будет?
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Все на Майдан, на соратника Святого Петра посмели наехать.
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Хлопаки з штанів вистрибують, рятуючи рейтинги найвеличнішого 3Є. А заразом відволікають увагу від підготовки до здачі країни. Шоу рук Бадоєва бл...
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Ну так ведь Зеленский это вам не барыга-мародёр ..
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Добре якщо так.Мене цікавить до якого часу Зеленський буде бігати із іпанутою ідеєю про мир із кацапами?
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- и даже лошадей её кареты (С)...............
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Усє на ПУТЧ! Партнера 🐷 зобіжають!
))
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