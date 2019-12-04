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 Политика Украины
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 Совет церквей обсудил с президентом Зеленским актуальные проблемы

Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций представил главе государства перечень актуальных вопросов, которые накопились за последнее время и нуждается в совместном решении.

Обсуждение взаимодействия руководства государства с религиозным сообществом состоялось 4 декабря во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с главами конфессий из состава ВСЦиРО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт религиозной свободы.

В первую очередь религиозные деятели предложили главе государства доработать законопроект №0931 (принят за основу парламентом прошлого созыва) с целью недопущения ограничения конституционных прав на свободу совести и свободу слова. Именно эти угрозы побудили Совет церквей инициировать личную встречу с президентом.

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"При любых обстоятельствах и политических изменениях свобода совести и вероисповедания, семья и стремление к справедливости остаются важными ценностями всего украинского народа. Именно поэтому общественная активность Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций больше сосредоточена на этой проблематике", - заявил глава организации епископ Виталий Кривицкий.

Также ВСЦиРО призвал президента Зеленского "отказаться от продвижения на государственном уровне гендерной идеологии, которая подменяет биологические пола понятием гендерной самоидентификации и навязывает однополые отношения".

Среди прочего, предлагается отменить антидискриминационную экспертизу учебников и образовательных программ в МОН Украины, которая не предусмотрена законами Украины.

Кроме этого, религиозные деятели считают более полезным для украинского общества идти по пути развития национального законодательства по противодействию домашнему насилию, следуя опыту других стран Европы, которые решили не ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская Конвенция).

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ВСЦиРО также предложил, чтобы правительство разработало и приняло государственную программу по поддержке семьи на период до 2025 года с соответствующим финансированием. "Речь идет о подготовке супружеских пар к семейной жизни, популяризацию ответственного отцовства, содействие сохранению каждой беременности, поддержку многодетных семей, создание городской инфраструктуры для семей с детьми, закрытие интернатов и переход на семейные формы воспитания сирот и детей, без родительской опеки, и тому подобное", - говорится в сообщении.

К тому же, ВСЦиРО призвала разработать законопроект, направленный на упорядочение практики коммерческого суррогатного материнства в Украине, которое сейчас в некоторых случаях обесценивает достоинство ребенка до уровня товара.

Источник: https://censor.net.ua/n3163510
 
   
 Топ комментарии
 
А где сейчас Томос находится, привезенный святым Петром Алексеечем.
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Я смотрю, что не делает Зеленский, для тебя все зрада. Да ты болен мил человек, сходи к психиатру подлечись.
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Піонер Вовочка всьо порешає.
Совет церквей обсудил с президентом Зеленским актуальные проблемы - Цензор.НЕТ 2495
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В кожного храм - це його дім, він його любить і оберігає.
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вопрос по земельке для последнего приюта решал?
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То есть зебил вместо того чтобы заняться делом перед нормандской встречей встречается с попами? Совет церквей обсудил с президентом Зеленским актуальные проблемы - Цензор.НЕТ 2065
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наш клоун и с Церквами успел "подружиться".... - те от него в очевидном ****.. Совет церквей обсудил с президентом Зеленским актуальные проблемы - Цензор.НЕТ 6954
Короче, динамика развития событий говорит однозначно, что скоро бениной мартышке придет пипец....
Когда выбрали ничтожество....
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Я смотрю, что не делает Зеленский, для тебя все зрада. Да ты болен мил человек, сходи к психиатру подлечись.
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так он делает одно говно....
это к тебе к дохтору, если его запах тебе нравится...
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он сам по природе зрада. И фамилия у него Зрада
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А где сейчас Томос находится, привезенный святым Петром Алексеечем.
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Тактично объяснил православным, что он есть обрезанный, но ни в коем случае НЕ ЛОХ!)
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...сейчас "на часи" как раз темы земли и церкви...блинн, расскачает же страну, мало не покажется.....
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А где то в сторонке 🐷 заскучал с термосом..
😇
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