 Совет церквей обсудил с президентом Зеленским актуальные проблемы

Обсуждение взаимодействия руководства государства с религиозным сообществом состоялось 4 декабря во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с главами конфессий из состава ВСЦиРО, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт религиозной свободы.

В первую очередь религиозные деятели предложили главе государства доработать законопроект №0931 (принят за основу парламентом прошлого созыва) с целью недопущения ограничения конституционных прав на свободу совести и свободу слова. Именно эти угрозы побудили Совет церквей инициировать личную встречу с президентом.

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"При любых обстоятельствах и политических изменениях свобода совести и вероисповедания, семья и стремление к справедливости остаются важными ценностями всего украинского народа. Именно поэтому общественная активность Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций больше сосредоточена на этой проблематике", - заявил глава организации епископ Виталий Кривицкий.

Также ВСЦиРО призвал президента Зеленского "отказаться от продвижения на государственном уровне гендерной идеологии, которая подменяет биологические пола понятием гендерной самоидентификации и навязывает однополые отношения".

Среди прочего, предлагается отменить антидискриминационную экспертизу учебников и образовательных программ в МОН Украины, которая не предусмотрена законами Украины.

Кроме этого, религиозные деятели считают более полезным для украинского общества идти по пути развития национального законодательства по противодействию домашнему насилию, следуя опыту других стран Европы, которые решили не ратифицировать Конвенцию Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями (Стамбульская Конвенция).

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ВСЦиРО также предложил, чтобы правительство разработало и приняло государственную программу по поддержке семьи на период до 2025 года с соответствующим финансированием. "Речь идет о подготовке супружеских пар к семейной жизни, популяризацию ответственного отцовства, содействие сохранению каждой беременности, поддержку многодетных семей, создание городской инфраструктуры для семей с детьми, закрытие интернатов и переход на семейные формы воспитания сирот и детей, без родительской опеки, и тому подобное", - говорится в сообщении.

К тому же, ВСЦиРО призвала разработать законопроект, направленный на упорядочение практики коммерческого суррогатного материнства в Украине, которое сейчас в некоторых случаях обесценивает достоинство ребенка до уровня товара.