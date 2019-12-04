 Джулиани прибыл в Киев для встречи с Шокиным и Куликом, - "New York Times"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times.
Сообщается, что Джулиани путешествует вместе со съемочной группой одного из американских каналов, который снимает документальный фильм, отстаивающий позицию Трампа по делу об импичменте в США.
По данным издания, во вторник, 3 декабря, Джулиани провел встречу в Будапеште (Венгрия) с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко, а также бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко, бывшим нардепом Андреем Артеменко, и бывшим главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаилом Охендовским.
А встреча именно с Охендовским(!)- это вообще о чем?
И вообще, если это было, то почему Джулиани так крыльями трясет?
Луценко, если честно, может такого насвистеть , что потом от нас могут отвернуться Штаты,. Иди потом доказывай, шо оно умалишенное алкаш.
Александр Яневский
@yanevskyy 5 ч
19) 9 мая 2019 NYT опубликовал статью, в которой Руди Джулиани заявил, что собирается посетить Украину от лица своего клиента. После критики в США Джулиани отменил поездку, сославшись на действия "некоторых плохих людей" в окружении Зеленского.20) Через несколько дней, президент Трамп отменил поездку Майка Пенса на инаугурацию Зеленского. Людям, планировавшим поездку, не было объяснено, почему ее отменили. Посольство США в Украине выразило огорчение в этой связи.
21) Президент Трамп заявил американской делегации, отправлявшейся на инаугурацию Зеленского, что они должны обсуждать с Джулиани вопрос визита Зеленского в Белый дом.
26) 2 июля 2019 в Канаде посол #Волкер лично передал послание Зеленскому. Он заявил о необх. принимать во внимание "фактор Джулиани" при общении с США. #Джулиани дал четко понять Волкеру и Сондленду, что встреча в БД не состоится, если Украина не объявит о начале расследований. ...
28) 19 июля 2019 #Волкер встретился за завтраком с #Джулиани и #Парнас'ом в гостинице Трампа в Вашингтоне. За завтраком Волкер сказал Сондленду, что #Луценко продвигает собственные интересы. Джулиани согласился, но продолжил продвигать лживые обвинения Луценко. ...
31) Утром 25 июля - менее чем за 30 минут до телефонного разговора - #Волкер отправил СМС #Ермак'у: "есть новость от БД. Если президент Зе убедит Трампа, что он проведет расследования, дата визита в Вашингтон будет у нас в кармане. Успехов!"
Зеленский последовал совету Волкера.
Но, я имел ввиду, поднятие Украины до уровня США, а не наоборот
сброд...цвет нации))) у Венгрии ховается?
1 ч. ·
Импичмент Трампа.
Открытые слушания в юридическом Комитете Палаты представителей Конгресса США.
Комитет заслушал 4-х профессоров - специалистов в области импичмента, права, криминального права и Конституции.
Трое из них однозначно заявили, что президент Трамп совершил преступления, которые подпадают под импичмент, - вымогательство взятки от Украины (объявление о расследовании Байденов в обмен на размораживание военной помощи), предательство национальных интересов США, препя правосудию. Более того - если за такие преступления и с такими неопровержимыми доказательствами не подвергать президентов импичменту, то тогда за какие подвергать? Не подвергнуть Трампа импичменту - превратить США в монархию или банановую республику, подвергнуть коррозии Конституцию и история этого не простит.
Один из четырех профессоров высказался против импичмента, так как считает, что доказательств недостаточно, взятка не получена (первый курс юридической школы прогулян, так как вымогательство взятки - уже преступление, О.П.), процесс импичмента слишком быстр и тд.
Напомню, что работа над статьями импичмента продлится до следующей недели и нет сомнений, что Комитет сформулирует статьи импичмента и передаст их в зал Палаты представителей для финального голосования всем составом Палаты.