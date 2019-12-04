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 Политика Украины
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Все про:США (15862) Шокин (704) Кулик Константин (95) Джулиани (77)

 Джулиани прибыл в Киев для встречи с Шокиным и Куликом, - "New York Times"

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани в среду, 4 декабря, прибыл в Киев, где планирует встретиться с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным и прокурором Константином Куликом по делу об импичменте Трампа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что Джулиани путешествует вместе со съемочной группой одного из американских каналов, который снимает документальный фильм, отстаивающий позицию Трампа по делу об импичменте в США.

По данным издания, во вторник, 3 декабря, Джулиани провел встречу в Будапеште (Венгрия) с экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко, а также бывшим украинским дипломатом Андреем Телиженко, бывшим нардепом Андреем Артеменко, и бывшим главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Михаилом Охендовским.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джулиани предлагал свои услуги генпрокурору Луценко и украинскому Минюсту на сумму в 0,5 млн долларов, - The New York Times

Источник: https://censor.net.ua/n3163509
 
 
 Топ комментарии
 
А с какого перепугу встречался аж в Венгрии ( любящей нас Венгрии)
А встреча именно с Охендовским(!)- это вообще о чем?
И вообще, если это было, то почему Джулиани так крыльями трясет?
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Луценко же сказал, что из Украины выезжать не собирается и вот опять )
Луценко, если честно, может такого насвистеть , что потом от нас могут отвернуться Штаты,. Иди потом доказывай, шо оно умалишенное алкаш.
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а чего ж это весь сброд...цвет нации))) у Венгрии ховается?
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А с какого перепугу встречался аж в Венгрии ( любящей нас Венгрии)
А встреча именно с Охендовским(!)- это вообще о чем?
И вообще, если это было, то почему Джулиани так крыльями трясет?
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это частная поездка и писать о ней в прессе излишне
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это частная поездка и писать о ней в прессе излишне
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Луценко же сказал, что из Украины выезжать не собирается и вот опять )
Луценко, если честно, может такого насвистеть , что потом от нас могут отвернуться Штаты,. Иди потом доказывай, шо оно умалишенное алкаш.
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Александр Яневский

@yanevskyy 5 ч

19) 9 мая 2019 NYT опубликовал статью, в которой Руди Джулиани заявил, что собирается посетить Украину от лица своего клиента. После критики в США Джулиани отменил поездку, сославшись на действия "некоторых плохих людей" в окружении Зеленского.20) Через несколько дней, президент Трамп отменил поездку Майка Пенса на инаугурацию Зеленского. Людям, планировавшим поездку, не было объяснено, почему ее отменили. Посольство США в Украине выразило огорчение в этой связи.

21) Президент Трамп заявил американской делегации, отправлявшейся на инаугурацию Зеленского, что они должны обсуждать с Джулиани вопрос визита Зеленского в Белый дом.

26) 2 июля 2019 в Канаде посол #Волкер лично передал послание Зеленскому. Он заявил о необх. принимать во внимание "фактор Джулиани" при общении с США. #Джулиани дал четко понять Волкеру и Сондленду, что встреча в БД не состоится, если Украина не объявит о начале расследований. ...

28) 19 июля 2019 #Волкер встретился за завтраком с #Джулиани и #Парнас'ом в гостинице Трампа в Вашингтоне. За завтраком Волкер сказал Сондленду, что #Луценко продвигает собственные интересы. Джулиани согласился, но продолжил продвигать лживые обвинения Луценко. ...

31) Утром 25 июля - менее чем за 30 минут до телефонного разговора - #Волкер отправил СМС #Ермак'у: "есть новость от БД. Если президент Зе убедит Трампа, что он проведет расследования, дата визита в Вашингтон будет у нас в кармане. Успехов!"
Зеленский последовал совету Волкера.
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Я очень хочу, чтобы Украина стала в один ряд со Штатами...
Но, я имел ввиду, поднятие Украины до уровня США, а не наоборот
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а чего ж это весь сброд...цвет нации))) у Венгрии ховается?
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приехал свои проблемы решать и помогать трамплину победить на выборах. Украина им не нужна.
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Если послушать, что сегодня республиканцы ****..т в США об Украине, то любой придурок из Украины, помогающий республиканцам может спокойно приравниваться к изменникам.
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Рыжий никак угомонится не может. В Штатах ему снова импичмент готовят, только уже по другому поводу, не связанному с Украиной, да и вообще, даже без импичмента ему осталось побыть президентом не так уж и много. Зачем это позориться ещё со съёмками фильма, не понимаю?
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Ой-ой-ой! Оце він копає у 2016! Хто там топив за Клінтоншу? Лещенко, готовсь! Й не тільки - наш посол у США тодішній - Чалий В. - не плутати з С. - теж ******** українській діаспорі натякнути, що Клінтонша краща за Трампа. Про це золотий хлопчик Телиженко-бувший третий секретар Посольства України у США- багато насвистить. Ну шо, Луцик, як зустріч з "другом Джуліані""? Штані вже висохли?
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Олег Пономарь
1 ч. ·

Импичмент Трампа.
Открытые слушания в юридическом Комитете Палаты представителей Конгресса США.
Комитет заслушал 4-х профессоров - специалистов в области импичмента, права, криминального права и Конституции.

Трое из них однозначно заявили, что президент Трамп совершил преступления, которые подпадают под импичмент, - вымогательство взятки от Украины (объявление о расследовании Байденов в обмен на размораживание военной помощи), предательство национальных интересов США, препя правосудию. Более того - если за такие преступления и с такими неопровержимыми доказательствами не подвергать президентов импичменту, то тогда за какие подвергать? Не подвергнуть Трампа импичменту - превратить США в монархию или банановую республику, подвергнуть коррозии Конституцию и история этого не простит.
Один из четырех профессоров высказался против импичмента, так как считает, что доказательств недостаточно, взятка не получена (первый курс юридической школы прогулян, так как вымогательство взятки - уже преступление, О.П.), процесс импичмента слишком быстр и тд.

Напомню, что работа над статьями импичмента продлится до следующей недели и нет сомнений, что Комитет сформулирует статьи импичмента и передаст их в зал Палаты представителей для финального голосования всем составом Палаты.
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