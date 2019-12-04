 Гончарук и премьер-министр Швеции Левен обсудили Северный поток-2 и развитие сотрудничества между странами. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Глава украинского правительства обратил первоочередное внимание на тему Северного потока-2, функционирование которого должно осуществляться в строгом соответствии с нормами европейского законодательства, в частности, Газовой директивы ЕС. Важно, чтобы в отношении Северного потока-2 страны-члены ЕС не делали никаких исключений.

Премьер-министр Украины также поднял вопросы двустороннего сотрудничества шведского и украинского правительств: "Правительство Украины надеется на поддержку Швеции в рамках Стратегии помощи для стран Восточной Европы на 2021-2027 гг. в создании по всей территории Украины сети Офисов европейской интеграции. Швеция также реализовала подобный проект, когда находилась на пути к вступлению в ЕС".

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Он добавил, что эти Офисы станут пространством, где украинцы смогут получать консультативную помощь и вообще узнавать информацию о возможностях, которые предоставляет евроинтеграция.. В Офисах также будет предоставляться консультативно-правовая помощь по базовым вопросам европейского законодательства.

Премьер-министр Швеции отметил: "Украина является одним из важнейших партнеров Швеции в вопросах сотрудничества в целях развития. Для нас важно оказывать поддержку Правительства Украины для осуществления в стране ключевых реформ, в частности, реформы децентрализации. Мы также заинтересованы в укреплении двусторонней торговли. В Украине функционирует около 90 шведских компаний. Надеюсь, это число все будет увеличиваться".

Кроме этого, на встрече обсуждали начало переговоров о заключении Соглашения ACAA.

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"В начале следующего года состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, в результате которого мы надеемся начать процесс переговоров по заключению Соглашения ACAA - так называемого промышленного безвиза. В повестке дня также будет вопрос секторальной интеграции в сферах цифровых технологий, энергетики, правосудия и внутренних дел", - отметил Гончарук.