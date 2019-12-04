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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Швеция (519) Северный поток (539) Гончарук_Алексей (340) Левен Стефан (1)

 Гончарук и премьер-министр Швеции Левен обсудили Северный поток-2 и развитие сотрудничества между странами. ФОТО

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук встретился с Премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Гончарук и премьер-министр Швеции Левен обсудили Северный поток-2 и развитие сотрудничества между странами 01

Глава украинского правительства обратил первоочередное внимание на тему Северного потока-2, функционирование которого должно осуществляться в строгом соответствии с нормами европейского законодательства, в частности, Газовой директивы ЕС. Важно, чтобы в отношении Северного потока-2 страны-члены ЕС не делали никаких исключений.

Премьер-министр Украины также поднял вопросы двустороннего сотрудничества шведского и украинского правительств: "Правительство Украины надеется на поддержку Швеции в рамках Стратегии помощи для стран Восточной Европы на 2021-2027 гг. в создании по всей территории Украины сети Офисов европейской интеграции. Швеция также реализовала подобный проект, когда находилась на пути к вступлению в ЕС".

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Он добавил, что эти Офисы станут пространством, где украинцы смогут получать консультативную помощь и вообще узнавать информацию о возможностях, которые предоставляет евроинтеграция.. В Офисах также будет предоставляться консультативно-правовая помощь по базовым вопросам европейского законодательства.

Гончарук и премьер-министр Швеции Левен обсудили Северный поток-2 и развитие сотрудничества между странами 02

Премьер-министр Швеции отметил: "Украина является одним из важнейших партнеров Швеции в вопросах сотрудничества в целях развития. Для нас важно оказывать поддержку Правительства Украины для осуществления в стране ключевых реформ, в частности, реформы децентрализации. Мы также заинтересованы в укреплении двусторонней торговли. В Украине функционирует около 90 шведских компаний. Надеюсь, это число все будет увеличиваться".

Кроме этого, на встрече обсуждали начало переговоров о заключении Соглашения ACAA.

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"В начале следующего года состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, в результате которого мы надеемся начать процесс переговоров по заключению Соглашения ACAA - так называемого промышленного безвиза. В повестке дня также будет вопрос секторальной интеграции в сферах цифровых технологий, энергетики, правосудия и внутренних дел", - отметил Гончарук.

Источник: https://censor.net.ua/n3163507
 
 
 Топ комментарии
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Гончарук ты лучше скажи, почему ты против Зеленского пошел, почему тарифы на газ не снизил, и субсидии населению урезал. Не сумел, иди в отставку.
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Гурьянов Сергей‏ @Segozavr 3 часа назад

В Амстердаме завершились слушания по принудительному взысканию долга Газпрома перед Нафтогазом по решению Стокгольмского суда на $2,56 млрд и пени по ним.
Решение будет объявлено 25 февраля. Вероятно, под арест попадут денежные средства и имущество Nord Stream 2.
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А сам Гончарук вірить, що Україна рухається до ЄС?
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конечно верит, видишь, храмы евроинтеграции строить собрался
"эти Офисы станут пространством, где украинцы смогут получать консультативную помощь и вообще узнавать информацию о возможностях, которые предоставляет евроинтеграция"
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Может я невнимательно читал, но запретить СП-2 уже даже не просят?
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