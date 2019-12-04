 Офицеры спецназа СБУ Каплунов и Волочаев погибли в результате подрыва на мине, возвращаясь из серой зоны, - Бутусов

Об этом он написал в Фейсбуке.

Бутусов отметил: "В ночь с 30-го ноября на 1-е декабря группа спецназа управления "Альфа" Службы безопасности выполняла боевую задачу по ведению разведки и наблюдению в "серой зоне" в районе села Староласпа Донецкой области. Это район находится далеко за пределами зоны разведения войск в районе Богдановки.

Ночью, при переходе группы после успешного выполнения поставленных задач, произошел подрыв на мине. "Серая зона" хаотично минирована, к сожалению, этот риск на фронте повсюду. В результате взрыва подполковник Дмитрий Каплунов получил смертельные ранения, он погиб на месте. Денис Волочаев и еще один офицер были ранены. Группа забрала оружие погибшего и документы и понесла раненых к своим позициям.

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Поскольку подрыв произошел в "серой зоне", противник подрыв не наблюдал и отходу не препятствовал. К сожалению, во время эвакуации от тяжелых ранений погиб подполковник Волочаев.

Подразделения 1-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ на Донбассе обнаружили место подрыва и тело Каплунова на следующий день. Позиции противника находились недалеко и вынести Каплунова наши уже не смогли.

В результате разглашения данных в украинских соцсетях, противник быстро сумел получить представление о ситуации до того, как сумели обменять тело Дмитрия, и сейчас проводит информационную операцию по дискредитации украинских спецслужб.

Прилагаются все усилия для возврата тела погибшего.

За высокие заслуги перед страной Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский удостоил погибших офицеров СБУ звания Герой Украины (посмертно)".