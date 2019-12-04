 Офицеры спецназа СБУ Каплунов и Волочаев погибли в результате подрыва на мине, возвращаясь из серой зоны, - Бутусов

Об этом он написал в Фейсбуке.
Бутусов отметил: "В ночь с 30-го ноября на 1-е декабря группа спецназа управления "Альфа" Службы безопасности выполняла боевую задачу по ведению разведки и наблюдению в "серой зоне" в районе села Староласпа Донецкой области. Это район находится далеко за пределами зоны разведения войск в районе Богдановки.
Ночью, при переходе группы после успешного выполнения поставленных задач, произошел подрыв на мине. "Серая зона" хаотично минирована, к сожалению, этот риск на фронте повсюду. В результате взрыва подполковник Дмитрий Каплунов получил смертельные ранения, он погиб на месте. Денис Волочаев и еще один офицер были ранены. Группа забрала оружие погибшего и документы и понесла раненых к своим позициям.
Поскольку подрыв произошел в "серой зоне", противник подрыв не наблюдал и отходу не препятствовал. К сожалению, во время эвакуации от тяжелых ранений погиб подполковник Волочаев.
Подразделения 1-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ на Донбассе обнаружили место подрыва и тело Каплунова на следующий день. Позиции противника находились недалеко и вынести Каплунова наши уже не смогли.
В результате разглашения данных в украинских соцсетях, противник быстро сумел получить представление о ситуации до того, как сумели обменять тело Дмитрия, и сейчас проводит информационную операцию по дискредитации украинских спецслужб.
Прилагаются все усилия для возврата тела погибшего.
За высокие заслуги перед страной Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский удостоил погибших офицеров СБУ звания Герой Украины (посмертно)".
Это еще больший бред, чем противодействие ДРГ.
ОПУБЛИКОВАНО 4 ДЕКАБРЯ 2019
Ситуация на фронте продолжает накаляться день ото дня. Причем происходит это на фоне почти полной информационной блокады со стороны пресс-служб разного уровня. В печать информация о реальном положении на фронте попадает только в случае гибели наших военнослужащих.
Перво-наперво стоит сказать, что инициатива с «демилитаризованными зонами», как и предупреждали буквально все здравомыслящие эксперты и политики, оказалась банальным отведением наших войск. Оккупационные войска как не собирались отходить, так и не отходят, пишет Деловая столица.
Причем, снова-таки ожидаемо, активность боевики проявляют на двух зонах, которые наиболее неприемлемы для нас - это Станица Луганская и Петровское - Викторовка. Интересно, что Золотое, где противника все устраивает - тем более, после того как местные жители Золотого-4 открыто поддержали ОРДЛО - исчезло из информационного поля почти полностью. Непонятно, и куда делись оттуда добровольцы «Азова», которые планировали оставаться там «до победного конца».Разведение войск: ошибка власти
На обоих участках разведения боевики применили две разные тактики. Станица Луганская является единственным пунктом пропуска на оккупированной территории Луганской области, так что в открытую под прицелами камер ОБСЕ тут находиться вооруженным людям не с руки. Поэтому придумана фишка с фейковым СЦКК (Совместным центром по контролю и координации прекращения огня): боевики просто объявили себя представителями этой структуры.
Наблюдатели ОБСЕ на выходных фиксировали присутствие боевиков с повязками с надписью «СЦКК» на участке возле Станицы Луганской, где идет разминирование.
Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.
Этот совместный украинско-российский орган, созданный в рамках Минских договоренностей, до декабря 2017-го был некой переговорной площадкой для оперативного решения вопросов на фронте. Однако уже два года россияне участие в его работе не принимают, а «представители ЛНР» почему-то решили, что могут заменить россиян. Их полномочия украинская сторона не признает, что не мешает боевикам с синими повязками «СЦКК» как минимум осуществлять контроль проходящего траффика людей и товаров.
Отремонтированный пролет моста
Причем если «власти ЛНР» ранее осуществляли контроль посредине моста - на так называемой нейтральной территории - то теперь они переместились на условно «украинскую» сторону (та, которая до разведения контролировалась нашими войсками и за которую в августе 2014-го пролили кровь бойцы 13-го черниговского батальона территориальной обороны). Получается, что построенный на деньги украинских налогоплательщиков мост не контролируется не только никакими вооруженными формированиями, но даже ОБСЕ и украинской стороной СЦКК.
Что касается «зоны разведения №3», то тут боевики вообще не стесняются и продолжают контролировать этот участок. Причем настолько нагло, что даже ОБСЕ было вынуждено в одном из своих дневных отчетов отметить, что в зоне разведения со стороны оккупационного корпуса за последнее время появилась новая линия окопов. И это на фоне бодреньких репортажей украинских телеканалов, в которых техника МЧС с нашей стороны рушит блиндажи и уничтожает окопы.Таким образом явно откатывается сценарий передачи украинско-российской границы в рамках Минска. Ведь ничто не помешает россиянам передать украинскую сторону границы не Государственной пограничной службе Украины, а какой-нибудь условно-фейковой «Погранслужбе администрации Луганской области». При этом и Европа, и даже официальные украинские власти сделают вид, что так и нужно, как это было в случае, например, со Станицей Луганской. Пошли же «новые власти» на отведение войск, которое никоим образом не прописано в Минских соглашениях.
Вынужденное перемирие российская сторона использует для активного накопления боеприпасов, ГСМ и испытания новых видов вооружения. В частности, на фронте в последние дни отмечена высокая активность российских антиснайперских групп, которые проводят полевые испытания новейших образцов.Односторонний отвод ВСУ пока принес только потери и деморализацию бойцов
Иначе сложно объяснить гибель в ночь на 1 декабря снайперской пары спецподразделения СБУ «Альфа» из подполковников Дмитрия Каплунова и Дениса Волочаева. По сообщениям с фронта во время выполнения боевой задачи они были засечены техническими средствами разведки противника на рекордном расстоянии в 1800 метров и накрыты минометным огнем. До этого такие расстояния считались недосягаемыми для россиян и относительно безопасными для снайперов с крупнокалиберными винтовками.
Какую задачу выполняли снайперы мы узнаем нескоро, если узнаем вообще. Но тот факт, что посмертно и очень быстро им дали «Героев Украины», может свидетельствовать об исключительной важности задания.
На фоне резкого усиления возможностей оккупационного корпуса на Донбассе продолжается планомерный развал армии. Под видом «оптимизации по стандартам НАТО» ныне из системы демонстративно вытесняются старшие офицеры, которые поднялись по карьерной лестнице при бывшем начальнике Генерального штаба Викторе Муженко.
Легендарный танкист подполковник Евгений Межевикин (Адам) не прошел аттестацию, которую провели в его воинской части и теперь «не соответствует занимаемой должности».
Из последнего и наиболее яркого - характеристика о несоответствии занимаемой должности, выданная в результате аттестации подполковнику Евгению Межевикину.
Стоит напомнить, что это знаменитый «Адам» - танкист, который в определенные моменты сам тянул на себе оборону Донецкого аэропорта, поскольку остальные экипажи просто боялись выезжать на взлетку. За 2014-2015 гг. на его счету как минимум семь уничтоженных российских танков, а также несколько БМП и БТРов противника.
И вот теперь генералы от Хомчака оценивают его уровень практических навыков как посредственный. Иначе как плевком в лицо боевого офицера это сложно назвать. Но, увы, такова уж установка новых-старых лиц в Генштабе. Судя по всему, там очень спешат до марта следующего года, когда произойдет разделение функции начальника Генштаба и главнокомандующего, убрать из армии всех более или менее достойных боевых офицеров старшего звена.
К чему все это приведет несложно догадаться - к деградации армии, потере уважения к ней со стороны общества и возвращении все на круги своя образца 2014-го. И выход на новый виток противостояния с Россией с новыми кровавыми жертвами и потерями территорий.
Автор: Михаил ЖИРОХОВ, военный эксперт; Деловая столица
Подразделения 1-й мотострелковой бригады оккупационного корпуса ВС РФ на Донбассе обнаружили место подрыва и тело Каплунова на следующий день. Позиции противника находились недалеко и вынести Каплунова наши уже не смоглиИсточник: https://censor.net.ua/n3163506
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Странно как-то выходит. Подрыв россияненги не наблюдали...серая зона...позиции терров недалеко ...вынести не смогли. Земля пухом Героям Украины.
а потом надо верить "потерь нет"?
"Как сообщалось ранее, диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации осуществила попытку проникновения в тыл позиций Объединенных сил. Командир подразделения, выполняющего задачи в Донецкой области, применил дежурный резерв, чтобы перекрыть пути выдвижения и возможного ухода вражеских диверсантов."
Источник: https://censor.net.ua/n3162896
что-то опять не сходиться...
то позиции близко - тело не забрать...то враг не слышал подрыва...
(пришиблен новостью о захваченом теле полковника...)
Земля пухом.
Ну и кто это сделал?