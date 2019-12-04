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Все про:Одесса (5757) пожар (3775) Труханов Геннадий (224)

 В Одессе объявлен двухдневный траур в связи с пожаром в колледже

Четверг и пятница, 5 и 6 декабря, объявлены траурными днями в Одессе, сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как передает Цензор.НЕТ, соответвующее распоряжение Труханов опубликовал в Фейсбуке. 

"4 декабря 2019 года в здании государственного высшего учебного заведения "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", расположенного по адресу: г.Одесса, ул.Троицкая, 25, произошел масштабный пожар, который привел к гибели людей. Учитывая изложенное… огласить 05, 06 декабря 2019 года днями траура в городе Одесса", - говорится в тексте.

Согласно распоряжению, государственные флаги и флаги Одессы в эти дни будут приспущены и дополнены траурными лентами. Также рекомендуется ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий в городе.

"Мэрия продолжает оказывать всю необходимую помощь пострадавшим при пожаре на Троицкой, в том числе, медицинскую. Создан городской оперативный штаб. В связи с трагедией завтрашний день объявлен в Одессе траурным", - написал городской голова.

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Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

Источник: https://censor.net.ua/n3163504
 
 
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Гондурасню, що підписували акти протипожежної безпеки - на палицю... Строків давності не повинно бути.
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В гнилой Одессе, как в Кацапстане постоянно что-то горит, тонет, какие то ЧП, потому что это контрабандный город находится под властью реальных бандитов Галантерника Жукова, Ангерта и их посипаки Труханова - вот и результат.
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