 Обыски проходили в одном из офисов охранной компании, аффилированной с Медведчуком, - СБУ

В публикации на сайте СБУ говорится, что задокументирована "противоправная деятельность работников частной детективной охранной компании, которая за денежное вознаграждение сбывала информацию с ограниченным доступом", передает Цензор.НЕТ. По данным Службы, компания проводила негласные меры, ограничивающие права и свободы человека - "распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз злоумышленники реализовывали заказчикам за денежное вознаграждение".
Уголовное производство открыто по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом.
Одному из соучредителей детективного агентства сообщили подозрение.
Напомним, 4 декабря депутат от "оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин сообщил, что пришел в дом, где расположен офис его коллеги по партии Виктора Медведчука, но дверь ему открыли "вооруженные автоматами люди с надписями на груди "СБУ". Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла информацию СМИ об обысках, которые якобы проходят в офисе политика Виктора Медведчука.
задолбали... через полчаса опровержение дадите?
Даешь аккаунты в СМИ)
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Охранная фирма "Шторм" - про-проссийская, диверсионная ударно-боевая группа боевиков-титушек, собственная мини-армия В. Медведчука. Кроме того, еще одним источником поставки титушек служит Федерация боевого самбо Украины, почетным президентом которой является В. Медведчук.