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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (18278) Медведчук (1004) обыск (1389) СБУ (14095)

 Обыски проходили в одном из офисов охранной компании, аффилированной с Медведчуком, - СБУ

Служба безопасности Украины уточнила информацию об обысках, которые проводились 4 декабря в Киеве.

В публикации на сайте СБУ говорится, что задокументирована "противоправная деятельность работников частной детективной охранной компании, которая за денежное вознаграждение сбывала информацию с ограниченным доступом", передает Цензор.НЕТ. По данным Службы, компания проводила негласные меры, ограничивающие права и свободы человека - "распечатки телефонных соединений и данные закрытых баз злоумышленники реализовывали заказчикам за денежное вознаграждение".

Уголовное производство открыто по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни, несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У СБУ нет информации об антигосударственной деятельности ОПЗЖ, - Баканов

Одному из соучредителей детективного агентства сообщили подозрение.

Напомним, 4 декабря депутат от "оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин сообщил, что пришел в дом, где расположен офис его коллеги по партии Виктора Медведчука, но дверь ему открыли "вооруженные автоматами люди с надписями на груди "СБУ". Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская опровергла информацию СМИ об обысках, которые якобы проходят в офисе политика Виктора Медведчука.

Источник: https://censor.net.ua/n3163503
 
   
 Топ комментарии
 
Ну так хуйло ясно сказало что враги Украинского Народа єто Порошенко с Турчиновим а не медведчук.
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А почему Медведчука не арестовали и не расстреляли как врага Украинского Народа?
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Ну так ***** ясно сказало что враги Украинского Народа єто Порошенко с Турчиновим а не медведчук.
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потому что ботоксный предупредил не трогать а Зебил пылинки с него сдувает с пуйла боится обидеть
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А почему Зеленского не арестовали и не расстреляли как врага Украинского народа? (сдавал позиции украинских военных кацапам)
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Так жинка Зеленского тем же занималась.
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Під час Євромайдану Мертвечука охороняли ФСБ-шники. Якщо вони і зараз там, то їх можна було б зашкварити при спробі збройного спротиву.
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Він давно засвітився а скільки консерв по Україні.
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идите нах...с вашим медведчуком!
задолбали... через полчаса опровержение дадите?
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Это зебильное сбу задолбало -целый день мертветчука отмазывают
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Нехай заїдуть на їхню базу на Трухановому. Думаю багато чого знайдуть. Хоча після початку шухера звідти вже все вивезли.
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Да уж, при пеце кум ***** главным миротворцем был. А эти зебилы на него гебню натравили. Да уж, при пете такого не было
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При Порошенку Мертвечук мовчав в тряпочку.
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Да у него там 100% своя карманная спецслужба, или проще говоря ОПГ. Их бы ещё хорошо проверить на причастность к похищениям людей во время Майдана. Тогда часто всплывала информация что именно охрана чахлыка в этом замешана.
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зебилам пох.охранная фирма аффилированная с Мертвечуком это по ихнему очень смело!
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СБУ накрыла "ботоферму", которая предоставляла услуги РФ.

Даешь аккаунты в СМИ)
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СБУ проводить обшуки в конотрі Медведчука - "..при Поросенку такого не було !" (с)

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Обшуки проходили в одному з офісів охоронної компанії, афілійованої з Медведчуком, - СБУ - Цензор.НЕТ 7305 Gera Kruger c7d9017e

Охранная фирма "Шторм" - про-проссийская, диверсионная ударно-боевая группа боевиков-титушек, собственная мини-армия В. Медведчука. Кроме того, еще одним источником поставки титушек служит Федерация боевого самбо Украины, почетным президентом которой является В. Медведчук.
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Не удивлюсь, если вскроется их участие в Сирии. Про Крым и Донбасс - даже не сомневаюсь.
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