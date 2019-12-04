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Все про:Одесса (5757) пожар (3775) ГСЧС (2354)

 Пожар в одесском колледже: 1 человек погиб, 26 пострадавших, тушение продолжается - ГСЧС

По состоянию на 19:40 количество пострадавших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса составляет 26 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 19:40 в результате пожара погиб 1 человек и пострадали 26 человек, из них 11 подростков и 7 сотрудников ГСЧС. Работы по эвакуации людей закончены. Ликвидация пожара продолжается", - говорится в сообщении.

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К тушению пожара от ГСЧС привлечены 120 человек личного состава и 20 единиц техники.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

Источник: https://censor.net.ua/n3163502
 
 
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тобто горить вже 9 годин?. мабуть споруда піде під знос
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