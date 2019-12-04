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 Политика Украины
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 2019 год стал беспрецедентным провалом гособоронзаказа, не потрачено 4,5 млрд грн , - директор Центра исследований армии Бадрак

Текущий год стал провальным в вопросе реализации государственного оборонного заказа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на круглом столе "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". Готовится ли украинская армия ответить на военную угрозу?" - сказал член правления Украинского института исследований безопасности, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Первое - Вооруженные силы потеряли еще один год. Второе - будущее украинской армии является все еще отраслью неопределенных решений, и на фоне этого мы видим доминирующую количество разговоров о сближении с НАТО. 2019 - это беспрецедентный год провала государственного оборонного заказа. Такого кризиса, такого коллапса еще не было никогда с начала российско-украинской войны. По неофициальным данным, несколько миллиардов гривен не будут потрачены на те ключевые направления, которые определяли развитие украинского войска. Например, по линии Генерального штаба не потрачено почти половина из 4,5 млрд гривен, которые предлагалось на этот год. Самые провальные статьи касаются ремонта вооружений, военной техники, обеспечения живучести, обеспечения средствами связи, средствами автоматизации и даже такой чувствительной сферы как охрана военных объектов", - сказал он.

Также, он сообщил, что не менее негативная картина наблюдается по статьям по закупке вооружений, военной техники и опытно-конструкторских работ.

"По закупки имеем "яму" в 42% неизрасходованных ресурсов. По сфере разработок, то есть научно-исследовательских и конструкторских работ, есть еще большую "яму" - 47%. Речь идет о воплощении новых технологий в оборонную сферу", - пояснил Бадрак.

Причиной неосвоенности средств, по мнению эксперта, являются опасения военного руководства, что деньги могут быть потрачены не по назначению, а во-вторых, есть желание сделать аудит.

"Если такой аудит будет осуществляться, то фактически мы получим провал на половину 2020 года. Потому что контракты в таком случае будут заключены с промышленностью примерно на уровне мая-июня 2020 года. А это значит, что промышленность будет критически терять профессиональные компетенции. Это означает чрезвычайное коллапс в работе оборонной промышленности ", - считает Бадрак.

Одной из причин такой ситуации Бадрак называет старую нормативно-правовую базу в этой сфере, которая действует еще с 2011 года. В то же время Бадрак считает, что, если государство будет двигаться такими темпами, то для полного перевооружения войска Украины понадобится 40 лет.

Онтакже очертил предложения, экспертная среда подготовило для команды президента, и отметил: "Мы предлагаем пересмотреть свое отношение к армии, предлагаем создать единую площадку для обсуждения и выработки решений, которые должны прийти профильные министры, секретарь СНБО и представители Офиса Президента. Мы предлагаем те вещи, которые можно сделать раньше, чем это позволят сделать документы оборонного планирования, а именно: сделать разграничение между Минобороны и Генштабом, разобраться с разграничением полномочий внутри самого Министерства обороны ... Восстановить закупки по программам и разобраться с построением развития оборонных технологий".

По словам Бадрака, команда предыдущего президента Петра Порошенко очень медленно двигалась в вопросе оборонного планирования, и поэтому время потеряно, действующий же глава государства еще меньше времени.

"Президент Зеленский имеет гораздо меньше времени, чем его предшественник. Оно есть время до середины лета 2020 года, чтобы пересмотреть свое отношение к развитию армии и продемонстрировать, что Верховный Главнокомандующий лично приобщаться к строительству украинской армии", - сказал эксперт.

Источник: https://censor.net.ua/n3163500
 
 
 Топ комментарии
 
для чого тратити гроші на армію дай сватов
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Зебил, это значит что эти деньги пошли не на армию, а в карманы зебобикам
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в казначействі грошей нема все бабло бубочка з'їв разом з богданом
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как и было сделано до войны, как и было задумано...
и из-за чего у нас теперь льется кровь! 2019 год стал беспрецедентным провалом гособоронзаказа, не потрачено 4,5 млрд грн , - директор Центра исследований армии Бадрак - Цензор.НЕТ 9837
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для чого тратити гроші на армію дай сватов
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Анбилдинг диджитализации синергии 2019 год стал беспрецедентным провалом гособоронзаказа, не потрачено 4,5 млрд грн , - директор Центра исследований армии Бадрак - Цензор.НЕТ 6888Что вам непонятного-то 2019 год стал беспрецедентным провалом гособоронзаказа, не потрачено 4,5 млрд грн , - директор Центра исследований армии Бадрак - Цензор.НЕТ 2834
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Напоминаю для дебилов что по факту Зеля и его правительство у руля только 3 месяца а до сентября рулил Петя и Грося в том числе и в военной сфере.
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расскажешь сказку про 3 месяца кому нибудь другому. такому же дебилу как ты сам
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А что не так, правительство Гроси ушло в отставка только в начале сентября, в том числе и те кто занимался оборонкой, это факт.
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недомерок ростом с сидячую собаку стал ************** в начале апреля.
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Ты дебил? При во первых в конце мая а во вторых в правительстве и в оборонке до сентября сидели люди Поросенко.
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выборы в Украине (второй тур) прошли 21 апреля 2019 года. победил на них вазелин. именно он и стал новоизбранным президентом (прости господи) Украины.
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Зеб, Порошенко вообще работал при Раде, которая на поклон в Кремль ездила. Так, что заткнись со своим монобольшинством о том, что вы ничего не можете.
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оборонный бюджет был спланирован в ПРОШЛОМ году.
прошлым правительством.
или ты считаешь что госзаказы должны все исполняться только в декабре?
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напомню зебилам - в июле ты орало "дайте ему 100 дней!".
Прошло 200 дней:
2019 год стал беспрецедентным провалом гособоронзаказа, не потрачено 4,5 млрд грн , - директор Центра исследований армии Бадрак - Цензор.НЕТ 3062
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Соевым ботам с их методичками отвечать глупо.
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зебил, у тебя от правды подгорает - да и ответить нечего, кроме протухших расейских фейков о "барыгах"2019 год стал беспрецедентным провалом гособоронзаказа, не потрачено 4,5 млрд грн , - директор Центра исследований армии Бадрак - Цензор.НЕТ 8243
еще раз для зебилов: шмаркля более 200 дней сидит - и кроме "видосиков" - ничего не сделал.
ОПГ зеленой шмаркли имеет ПОЛНУЮ власть - от "100% мой прокурор" до ВР - 3 месяца, и как результат - СОКРАЩЕНИЕ расходов на Оборону и Безопасность Украины:
- бюджет на Оборону и Безопасность в 2019 году был 201 млрд. грн...

При Порохе, с учётом развития экономики Украины (да-да.. того самого "30 месяцев непрерывного роста экономики Украины" - чем хвалилося зе!лошара в Канаде) - на 2020 год ) на Оборону и Безопасность планировали увеличить расходы в 1.5 раза - до 368 млрд.грн...

Но зе!лошара решил "просто перестать стрелять" и "сойтись интересами посередине Украины": УРЕЗАВ бюджет на 123 млрд.грн. - с 368 до 245 млрд.грн.:
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"умно" и зебил - это противоположные понятия 2019 год стал беспрецедентным провалом гособоронзаказа, не потрачено 4,5 млрд грн , - директор Центра исследований армии Бадрак - Цензор.НЕТ 803
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тут не с кем говорить говорить когда то был отличный сайт а сейчас одни ************ собрались-- тфу -- не трать нервы пусть тут сами себя читают гандоны!!!
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В Сталінські часи то називалось саботаж і за таке розстрілювали.
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Ну так зебіли з штанів вистрибують розвалюючи оборонку. Хто буде займатися якщо пресують генерала Марченка просто "па-пріколу", - інший гляне скаже нафіг впало туди лізти. На Ширлані заблоковане судом будівництво з готовіністю 80% вже вбили судовими заборонами. І т.д. малоросам армія вже не потрібна...
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правильно ******* деньги не могут вот *** и не потрачено то ли у пети закупили китайских каблучков по три оформили по десять или корыт наклепать на кузне или с пашинским бабло на минометах отмыть ват и тратились денюшки а так ***ха сидят а с******* не могут вот и не напрягаются заказывать --******!!!!
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"Оно есть время до середины лета 2020 года, чтобы пересмотреть свое отношение к развитию армии и продемонстрировать, что Верховный Главнокомандующий лично приобщаться к строительству украинской армии", - сказал эксперт.

Це філологічні борошна слухати такого експерта.
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Цікаво, кому лаври кончини Мусоліні не дають спокою
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Партія світу. Вони не кохають стрілянину зі стовбурів та навіть з цибулі.
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В Українській Радянській Соціалістичній Республіці не було Української Радянської Соціалістичної Армії. Вперед у минуле?
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Формально був Міністр оборони УСРС, після вступу в ООН.
Та ще й як би не дід Миколи Караченцова. Того самого.
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читаю тут рассадник гандонов петиных вы что на зарплате?
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чучундра вас меньшенство по этому тут и пасетесь иди получи сосалку у пети зарплатное только знай он вас один хрен кинет дебилов!!
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То іди на рус-вєсну. Зебіли в основному там тусуються.
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петя 2019 год провалил и не удивительно
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ну во-первых петя знал что будут выборы? знал. Поэтому должен принимать во внимание и подсуеться. А во-вторых выбрали нового Президента Украины и он как раз посчитал невыполнять потому что его взгляды не совпадают с петей
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а в третих нах нам санитарки машины. Только и видишь санитарки по городу
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Если Вы про Киев, то это из городского бюджета закупается, а не с оборонного.
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Текущий год провальный, но Порошенко, в угоду Зелемойскому, надо пнуть...
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"По закупки имеем "яму" в 42% неизрасходованных ресурсов. По сфере разработок, то есть научно-исследовательских и конструкторских работ, есть еще большую "яму" - 47%. Речь идет о воплощении новых технологий в оборонную сферу", - пояснил Бадрак. Источник: https://censor.net.ua/n3163500

Нічєго. Молодая команда «партіі міра» найдєт рєшенія.
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Україна тепер не зла і бандерівська! Вона мирна і зелена як огірок!
А огірок хороший на закуску...
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в декабре спохватились...а почему не в августе- сентябре?
разве оборонка так жирует что ей совсем некуда потратить (не украсть) а именно вложить эти кровавые деньги (именно кровавые, ибо с кровью вырваны-отделены от других отраслей, хотя бы той же медицины (онкобольные дети, раненные воины, протезирование, психологическая помощь)....
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Даремно Ви так.
З тих 73,22% десь 50% зараз невимовно радіють тому що твориться зараз в Україні.
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Ну от чому, не встановити тест, перед видачою електорату бюлетеня?
Наприклад задати електораклу питання: «Скільки буде 7×8 =?»
Не знаєш?
Свободєн.
Пріході через 5 лєт.
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агде главные сторонники бубочки с фактажём - вы всё врете И играя на балалайке 2019 год стал беспрецедентным провалом гособоронзаказа, не потрачено 4,5 млрд грн , - директор Центра исследований армии Бадрак - Цензор.НЕТ 7551
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Зеля у руля только 3 месяца, спрашивай тех кто занимался этим до сентября.
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Глянь в инете когда новая Рада выбрала новое правительство, если конечно ума на это хватит.
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Зебілізм то невиліковно.
Коли твій зеля раду розганяв, коли уряд у відставку відправляв, коли Богдан і Ко його під себе підім`яли? Мало часу, щоб стільки натворити? Вистачило, на жаль. А далі буде...
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Зебіли, може настав час вийти та сказати ЗЕ досить?
Вміли насрати, навчіться прибирати!
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Да печально, что закончился беззеботный период...
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"Мы предлагаем пересмотреть свое отношение к армии, предлагаем создать единую площадку для обсуждения и выработки решений, которые должны прийти профильные министры, секретарь СНБО и представители Офиса Президента. Источник: https://censor.net.ua/n3163500"
Так,вони вже займаються цим питанням...
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И ежу понятно, что нынешняя власть занимает четкую антиукраинскую позицию. Это не традиционная воровитость, как было при Кучме и Порошенко и не тупая паталогическая жадность как при Януковиче. Все гораздо хуже- задача нынешней власти помочь РФ и лично Хутину выпутаться из сложной международной ситуации и узаконить анексию Крыма. Они будут постепенно продавливать этот вопрос. Причем воровство остается,его никто не отменял,. И сколько мы будем это терпеть? нет смысла долго ждать, чем дальше тем будет хуже и кровавей, наиболее вероятный сценарий если будем терпеть и дальше, что все закончится реальной Хунтой, может оно и к лучшему.
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Год еще не кончился, можно успеть потратить.
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совковый после глубокой интеграции с расиюшкой твой флажок сменица на аквафрешную тряпку. Не существует уже Беларусси совсем никакой..теперь это федеральный округ рашки.
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Да ну!!!
А откуда тогда возметься зрада? 2019 год стал беспрецедентным провалом гособоронзаказа, не потрачено 4,5 млрд грн , - директор Центра исследований армии Бадрак - Цензор.НЕТ 8158
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"Не трогайте извозчиков, артистов и проституток - они служат любой власти!" - сказал адмирал Колчак.
А вот что делать, когда власть состоит из извозчиков, артистов и проституток - адмирал ничего не сказал.
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Колчаку такой сценарий и в кошмарах не снился.
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Ну, не успели уворовать (а хотели, но не получилось еще) 4,5 миллиарда - разве это плохо!?
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Ничего странного, отрабатывать надо условия допуска к власти. Желательно с опережением графика развала того, что успели сделать для армии за 5 лет. Но ломать - не строить, справятся.
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Это деньги, которые не успел украсть Порох?
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Задача Зе така, як була при януковичі - зупинити оборонні роботи і розвалити армію.
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