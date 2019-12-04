 2019 год стал беспрецедентным провалом гособоронзаказа, не потрачена половина из 4,5 млрд грн, - директор Центра исследований армии Бадрак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на круглом столе "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". Готовится ли украинская армия ответить на военную угрозу?" - сказал член правления Украинского института исследований безопасности, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Первое - Вооруженные силы потеряли еще один год. Второе - будущее украинской армии является все еще отраслью неопределенных решений, и на фоне этого мы видим доминирующее количество разговоров о сближении с НАТО. 2019 - это беспрецедентный год провала государственного оборонного заказа. Такого кризиса, такого коллапса еще не было никогда с начала российско-украинской войны. По неофициальным данным, несколько миллиардов гривен не будут потрачены на те ключевые направления, которые определяли развитие украинского войска. Например, по линии Генерального штаба не потрачено почти половина из 4,5 млрд гривен, которые предлагалось на этот год. Самые провальные статьи касаются ремонта вооружений, военной техники, обеспечения живучести, обеспечения средствами связи, средствами автоматизации и даже такой чувствительной сферы как охрана военных объектов", - сказал он.



Также, он сообщил, что не менее негативная картина наблюдается по статьям по закупке вооружений, военной техники и опытно-конструкторских работ.

"По закупки имеем "яму" в 42% неизрасходованных ресурсов. По сфере разработок, то есть научно-исследовательских и конструкторских работ, есть еще большую "яму" - 47%. Речь идет о воплощении новых технологий в оборонную сферу", - пояснил Бадрак.



Причиной неосвоенности средств, по мнению эксперта, являются опасения военного руководства, что деньги могут быть потрачены не по назначению, а во-вторых, есть желание сделать аудит.



"Если такой аудит будет осуществляться, то фактически мы получим провал на половину 2020 года. Потому что контракты в таком случае будут заключены с промышленностью примерно на уровне мая-июня 2020 года. А это значит, что промышленность будет критически терять профессиональные компетенции. Это означает чрезвычайное коллапс в работе оборонной промышленности ", - считает Бадрак.



Одной из причин такой ситуации Бадрак называет старую нормативно-правовую базу в этой сфере, которая действует еще с 2011 года. В то же время Бадрак считает, что, если государство будет двигаться такими темпами, то для полного перевооружения войска Украины понадобится 40 лет.



Онтакже очертил предложения, экспертная среда подготовило для команды президента, и отметил: "Мы предлагаем пересмотреть свое отношение к армии, предлагаем создать единую площадку для обсуждения и выработки решений, на которые должны прийти профильные министры, секретарь СНБО и представители Офиса Президента. Мы предлагаем те вещи, которые можно сделать раньше, чем это позволят сделать документы оборонного планирования, а именно: сделать разграничение между Минобороны и Генштабом, разобраться с разграничением полномочий внутри самого Министерства обороны ... Восстановить закупки по программам и разобраться с построением развития оборонных технологий".



По словам Бадрака, команда предыдущего президента Петра Порошенко очень медленно двигалась в вопросе оборонного планирования, и поэтому время потеряно, действующий же глава государства еще меньше времени.



"Президент Зеленский имеет гораздо меньше времени, чем его предшественник. Оно есть время до середины лета 2020 года, чтобы пересмотреть свое отношение к развитию армии и продемонстрировать, что Верховный Главнокомандующий лично приобщаться к строительству украинской армии", - сказал эксперт.