 2019 год стал беспрецедентным провалом гособоронзаказа, не потрачена половина из 4,5 млрд грн, - директор Центра исследований армии Бадрак

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на круглом столе "Рубикон: вероятные сценарии после саммита в "нормандском формате". Готовится ли украинская армия ответить на военную угрозу?" - сказал член правления Украинского института исследований безопасности, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
"Первое - Вооруженные силы потеряли еще один год. Второе - будущее украинской армии является все еще отраслью неопределенных решений, и на фоне этого мы видим доминирующее количество разговоров о сближении с НАТО. 2019 - это беспрецедентный год провала государственного оборонного заказа. Такого кризиса, такого коллапса еще не было никогда с начала российско-украинской войны. По неофициальным данным, несколько миллиардов гривен не будут потрачены на те ключевые направления, которые определяли развитие украинского войска. Например, по линии Генерального штаба не потрачено почти половина из 4,5 млрд гривен, которые предлагалось на этот год. Самые провальные статьи касаются ремонта вооружений, военной техники, обеспечения живучести, обеспечения средствами связи, средствами автоматизации и даже такой чувствительной сферы как охрана военных объектов", - сказал он.
Также, он сообщил, что не менее негативная картина наблюдается по статьям по закупке вооружений, военной техники и опытно-конструкторских работ.
"По закупки имеем "яму" в 42% неизрасходованных ресурсов. По сфере разработок, то есть научно-исследовательских и конструкторских работ, есть еще большую "яму" - 47%. Речь идет о воплощении новых технологий в оборонную сферу", - пояснил Бадрак.
Причиной неосвоенности средств, по мнению эксперта, являются опасения военного руководства, что деньги могут быть потрачены не по назначению, а во-вторых, есть желание сделать аудит.
"Если такой аудит будет осуществляться, то фактически мы получим провал на половину 2020 года. Потому что контракты в таком случае будут заключены с промышленностью примерно на уровне мая-июня 2020 года. А это значит, что промышленность будет критически терять профессиональные компетенции. Это означает чрезвычайное коллапс в работе оборонной промышленности ", - считает Бадрак.
Одной из причин такой ситуации Бадрак называет старую нормативно-правовую базу в этой сфере, которая действует еще с 2011 года. В то же время Бадрак считает, что, если государство будет двигаться такими темпами, то для полного перевооружения войска Украины понадобится 40 лет.
Онтакже очертил предложения, экспертная среда подготовило для команды президента, и отметил: "Мы предлагаем пересмотреть свое отношение к армии, предлагаем создать единую площадку для обсуждения и выработки решений, на которые должны прийти профильные министры, секретарь СНБО и представители Офиса Президента. Мы предлагаем те вещи, которые можно сделать раньше, чем это позволят сделать документы оборонного планирования, а именно: сделать разграничение между Минобороны и Генштабом, разобраться с разграничением полномочий внутри самого Министерства обороны ... Восстановить закупки по программам и разобраться с построением развития оборонных технологий".
По словам Бадрака, команда предыдущего президента Петра Порошенко очень медленно двигалась в вопросе оборонного планирования, и поэтому время потеряно, действующий же глава государства еще меньше времени.
"Президент Зеленский имеет гораздо меньше времени, чем его предшественник. Оно есть время до середины лета 2020 года, чтобы пересмотреть свое отношение к развитию армии и продемонстрировать, что Верховный Главнокомандующий лично приобщаться к строительству украинской армии", - сказал эксперт.
А без розпилу, ні одну копійку не витратять, жаба душить...
От і виходить цуцванг...
Правительство Украины не выполнило оборонный заказ на 30% или на 7 млрд грн (248 млн долл). Об этом в кулуарах Рады заявил секретарь комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, член фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Винник.
https://diana-mihailova.livejournal.com/2672054.html
Катастрофа рейса МН17 должна была скрыть неудавшееся покушение на президента…
Отметка MAS17 - рейс МН17, отметка RSD316 - Ил-96-300 авиакомпании «Россия » Малазийский Boeing 777 рейса МН17 из Амстердам - Куала-Лумпур должен был столкнутся в небе над Польшей с российским «бортом №1» - самолетом Ил-96-300, на котором президент Российской…
...пішли гроші бені на рахунок...
Колишній топ-акціонер "ПриватБанку" мільярдер Ігор Коломойський не має наміру повертати цю фінустанову у власність, але хоче повернути її капітал. Про це він заявив у інтерв'ю
"Економічній правді" Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/money/-kolomojskij-meni-ne-potriben-privatbank-ale-tam-lezhalo-2-mlrd-nehaj-povernut-i-nemaje-pitan-871784.html
Вроде, "Гром-2" который за деньги саудитов запустили в производство в экспортной версии летает до 300км, "Гром-2" для ВСУ летает на 500+км, и сейчас третья версия в опытной разработке на 1500+ км. При чем Уже сейчас "Гром-2" не могут сбить ни С-300 ни С-400 из-за того что у него траектория полета аэробаллистическая.
Третья версия не будет поставлятся на экспорт из-за "контроля распространения ракетного оружия". А для ВСУ на 1500 км..... вполне годная ракета. А с учетом что стартовая установка может "стрелять" как баллистическими так и крылатыми ракетами так вообще хорошо получается, - одна и та же установка будет "стрелять" и по наземным и по морским целям.
США сильно против создания ракетных технологий в ЛЮБЫХ странах (не только Украине).
Например см (пробелы убрать) //www . nytimes .com/interactive/2018/02/07/world/asia/north-korea-missile-proliferation-range-intercontinental-iran-pakistan-india.html
При наличии основного компонента - вертолетных двигателей Мотор-сичи (одних из лучших в мире) - вполне можно было бы создать пусть даже отдельное предприятие по созданию и производству собственно вертолетов.
Тогда в последующие годы можно было бы закупать уже свои вертолеты (для начала - за счет госбюджета, затем, после отладки производства, уже могли бы выходить на международный рынок).
Но у нас же государственников во власти нет.
Власть же ищет способ быстрого личного обогащения на откатах за закупки импорта.
Аналогичная ситуация в авиации.
За 5 лет правления олигарха-мародера Антонов в 2015 году смог лишь завершить ранее начатое строительство самолета Ан-178, а в 2017 году - самолета-демонстратора Ан-132D.
Итого: два(?!) самолета - за 5 лет. Все.
Что же касается США - то они нам уже запрещали делать в Иране авиапроизводство Антонова. По сути Украина взамен от США тогда получила кукиш. Сейчас - на новом этапе - аналогичный "запрет" без компенсирующих предложений от США по финансированию/загрузки мощностей Мотор-Січ заказами выглядит издевательством с их стороны. Вот мы и посмотрим, появились ли государственные мужи во власти или власть по-прежнему интересуют только откаты.
2. Насмотрелись на дважды сидевшего гопника.
3. И на олигарха-мародера, прикрывавшегося патриотическими речами, а на деле - просто грабившего истекающий кровью народ во время войны, - тоже насмотрелись.
---
А нынешнему президенту надо избавляться от аплодисментозависимости. Его граждане Украины наняли на 5 лет для выполнения зафиксированных в законодательстве Украины функций. Вот надо и управлять, а не перекладывать ответственность на народ на референдумах.
В Украине большинство трудоспособного населения озабочены проблемой заработка на хлеб насущный и выживанием, и ему не до высоких материй.
Если устроить референдум, например, хотят ли граждане Украины работать по 20 часов в неделю и получать за это зарплату не менее средне-западноевропейской - то на референдуме тоже будут "за".
И правО почти всегда меньшинство.
Украине нужна деолигархизация и демонополизация, резкое уменьшение коррупции, стимуляция экономическими методами инноваций и производства товаров и услуг с высокой добавочной стоимостью,
прозрачные конкурентные правила ведения бизнеса, верховенство права, равенство всех перед законом и неотвратимость наказания за преступления.
P.S. А добро должно быть с кулаками. Организованное. И эффективное.
В последние годы мы наблюдаем, как в Украине гособоронные предприятиями проигрывают конкурентную борьбу частникам.
В условиях, когда госзаказы являются единственным источником финансирования оборонного предприятия, очевидно, что бОльшую часть денег съедали те, кто собственно давал заказы
(на уровне мародера, Пашинского, топ-приближенных депутатов).
Следующую часть финансов "откусывал" в свою пользу Укроборонпром и топ-менеджмент, причем не пропорционально своей роли в общем результате.
До непосредственных исполнителей - инженеров-рабочих доходят копейки. Поэтому и текучка кадров и практически нет инновационных новых технологий: за те зарплаты работают только ветераны труда (со всеми вытекающими). Разрубить этот коррупционный клубок можно только приватизацией (оборонных) предприятий (с оговоренными условиями к владельцам не-смены профиля основной деятельности в течении ряда лет) ПРИ НЕОБХОДИМОМ УСЛОВИИ определенного уровня госзаказов.
И, возможно, лучше было бы вообще расформировать Укроборонпром.
Даже Турция уже давно пошла по этому пути.
И у них уже есть заметные успехи.
---
Новый Глава наблюдательного совета и директор "Укроборонпрома" - бакалавр Айварас Абромавичус: «У нас есть умеющие продавать нашу продукцию на мировых рынках. Есть люди со знаниями иностранных языков, знающие местную культуру, местные подходы и так далее. Хотя часто их демонизируют у нас в медиа»...
Говоря о слабых местах «Укроборонпрома», Абромавичус заявил: «Все что касается закупок, финансов, юридических вещей… К сожалению, специалисты с низкой квалификацией. И их нужно сменить».
Выглядит так, что Абромавичус понимает во всем, кроме собственно организации производства конечного изделия - по всей цепочке интеграции и кооперации (в том числе между разными предприятиями).
Высокооплачиваемые продаваны, маркетолухи и юристы (по сути накладные расходы) точно помогут произвести инновационные новые изделия оборонпрома, которые будут конкурентоспособны на международной арене (нет).
Вроде ж не ватники или рыги у власти. Вроде ж коррупцию победили на корню. Вроде ж не сажсют бойцов ВСУ и не капитулируют перед Роисей. Вроде ж заклеймили позором и нехорошими словами свинарчуков и посадили на потоки обронки только своих людей.
И тут такое...