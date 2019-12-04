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 Политика Украины, Экономика
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Все про:кредит (2136) Гончарук_Алексей (340)

 Программа кредитов малому бизнесу под 5-9% заработает с 1 февраля 2020 года, - премьер Гончарук

Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства, предусматривающая доступное кредитование под 5-9% годовых, заработает с 1 февраля 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"По инициативе президента Украины Владимира Зеленского правительство готовит к старту мощный инструмент - программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Она заработает с 1 февраля 2020 года. Ее суть очень проста - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших работников домой и открывать бизнес здесь. Первый этап - доступное кредитование", - отметил он.

По его словам, предусматривается выдача кредитов в раз мере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

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Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов, подчеркнул премьер.

"Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес - только то, что работает минимум 12 месяцев", - рассказал Гончарук.

Глава правительства отметил, что кредиты можно брать в любой сфере деятельности, упомянув энергетику, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения и любые другие услуги, подчеркнув, что "каждый украинец имеет право на поддержку от государства".

"Заявки будут приниматься уже скоро. Сейчас можно оставить сообщение о желании принять участие ПО ССЫЛКЕ... Больше информации уже скоро!", - написал Гончарук.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163499
 
 
 Топ комментарии
 
Кто-нибудь! Сообщите этому дятлу, что действующая учетная ставка НБУ 15,5%. Кто покроет коммерческим банкам разницу???
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Возили в Трускавец на "курсы" ЗЕленую банду тупарей. А премьера забыли!!!
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Саме просто взяти у Гончарука під 5% і покласти в банк під 12%
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Саме просто взяти у Гончарука під 5% і покласти в банк під 12%
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Прокат електросамокатів прем'єр міністрам. За 25 млн. грн. на рік.
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Я не навиджу самокати, мені треба 4 колеса, тоді впевнений.
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Перегній вивозити від хряка, як він шаурми об'їсться, за 25 млн. в рік.
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Хряк поза зоною, я за нього не голосував ніколи.
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То від зеленого хрячика - але 20% забашляєш наперед, щоб конкуренти не з'явились на таку грошовиту ідею.
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идиоты!
какой банк будет давать кредиты под 5 или 9 % при нынешней учетной ставке и депозитах под 12%?
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сам идиот. Значит будет учетная ставка 8%
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каким образом? ручное управление? браво! дебилы
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оживление экономики, рынок земли, отсутствие коррупции.
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какое "оживление"? при чем тут рынок земли? это труба с богданом "отсутствие коррупции"?
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рынок земли как и любой другой свободный рынок оживляет экономику.
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Не отвечай просто спамь этого мокшу. Он вылизывает своему сцарю так , что даже кацапы завидуют. Типичный раб малоросс Игорь Д, просто в спам.
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и что? ну 9 и вся страна в кредитах. дальше что?
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"какой банк будет давать кредиты под 5 или 9 % "
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русский. вот и едь в кацапию. и вазелина с собой забери и этого самокатчика придурочного. нельзя экономикой управлять вручную!
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а с какого перепуга учетная ставка упадет в два раза? по мановению волшебной палочки?
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потому что она была искусственно завышена, как и курс доллара. скажи спасибо попередникам.
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ставка НБУ 15% а кредити під 5%. Нобелевку з икономіки...
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ну так можно ставку знижувати, таможню контролювати, санітарні зони, завезли кучу болячек для тварин і рослин.
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Ставка відповідає реальному стану економіки. Її не можна адміністративно встановити як забажаєш, - вірніше можна але ненадовго...
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Ставка лише має відображати стан, а не регулювати.
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экономику где изучал?
ты хоть знаешь что такое "учетная ставка рефинансирования"?
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ну тогда давай в двух словах - что такое "учетная ставка рефинансирования НБУ". поехали
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Выехать по вовиному мосту из ОРДЛО, взять кредит - и назад.
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Сначала нужно чтобы заработала справедливая и независимая судебная система и правоохранительные органы. Зачем эти сказки, кому эти кредиты дадут?
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ДА ДА ДА
Поссле ввдения новых поборов теперь предлагаете дуракам открыть новый бизнес чтобы потом с них эти поборы драть!! А ХУ ХУ НЕ ХО ХО!!
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Посмотрите это видео,тут всё разложено по полочкам о "зекредитах" : https://www.youtube.com/watch?v=e8fnE42cgFI
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Кто-нибудь! Сообщите этому дятлу, что действующая учетная ставка НБУ 15,5%. Кто покроет коммерческим банкам разницу???
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Возили в Трускавец на "курсы" ЗЕленую банду тупарей. А премьера забыли!!!
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Разницу покроет государство с налогов который заплатит это бизнес, они хоть в Трускавец ездили, тебе бы тоже это не помешало.
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Круто...
На оформление земельной дилянки...и оплату электросетям за выделенную мощность...как раз хватит...😀
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не заработает, с такой налоговой нагрузкой никто работать не будет.
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Ганьба всій світовій економіці! Нобелівська премія з економіки Зеленському - він винайшов новий економічний двигун: президент N6 зобов'яже банки давати кредити під 5/7/9% річних (при обліковій ставці центробанку 15,5%)

Всі за кредитами, і зразу кладемо на депозит!
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Нет, я работаю и не нуждаюсь.Вообще считаю, что работающий человек получать субсидии не должен
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совершенно верно, есть еще тупые инвалиды.
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ну, Стивен Хокинг тоже был глубоким инвалидам, если что
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...Это бред. Экономисты раскритиковали идею Зеленского о кредитировании бизнесаВчера президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением к украинцам.
Он сообщил о старте новой государственной программы под названием "Возвращайся и оставайся". Процент кредитной ставки для малого и среднего бизнеса был предложен в 5%, 7% или 9%.При этом никакой дополнительной информации предоставлено не было.
"Детали - скоро", - было написано на официальной странице Зеленского в Facebook. Экономические эксперты разнесли в пух и прах затею Зеленского. Кандидат экономических наук, Президент Украинского аналитического центра, руководитель финансового холдинга Александр Охрименко, не один год проработавший в банковском секторе, в комментарии ИНФОРМАТОРу назвал заявление Зеленского чушью.
"Это обычная фантазия. Начнем с простого: в Украине на сегодняшний день вообще не работает кредитование бизнеса. Сейчас банки, в принципе, готовы давать под 15-17% кредиты. Но не могут. И размер процента тут роли не играет. Проблема в другом - нормативные документы полностью заблокировали кредитование бизнеса. И банки ничего сделать не могут, они говорят: или вы меняете норматив, или мы не будем выдавать кредиты.
Потому что любой выданный банком кредит юрлицу является сомнительным. И за любой кредит Нацбанк их штрафует. Смысл тогда выдавать такие кредиты? Такое ощущение, что человек (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) вообще не представляет, даже близко, какие сейчас есть проблемы. Нужно запустить кредитование бизнеса вообще, даже не льготно, а просто кредитовать. А что касается этой его идеи - она бредовая.
Смотрите, я беру кредит под 5% и помещаю на депозит под 13, и все, на разницу живу. Заявление президента не то чтобы популистское, а просто чушь. У нас есть проблемы, которыми реально стоит заниматься - кредитование действующее, работающее. А он начинает фантазии: а вот мы сейчас…, это - чепуха", - уверен Охрименко. Колумнист, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг "Dragon Capital" Сергей Фурса в комментарии ИНФОРМАТОРу назвал инициативу президента Владимира Зеленского по поводу дешевых кредитов для бизнеса популизмом.
По словам эксперта, на данный момент нет никакой информации, кроме как обещанных 5, 7 и 9%, поэтому говорить об этом пока рано. "Речь идет о компенсациях. То есть человек берет кредит в банке, например, под 20%, и разницу в процентах компенсирует банкам государство. Но в любом случае, это ни на что не повлияет. Ведь многие предприниматели работают в "серую". Придет человек предположим в банк, за кредитом, ему говорят: покажите документы. А на него 20 ФОПов зарегистрировано.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/344763-eto_bred._ekonomisty_raskritikovali_ideju_zelenskogo_o_kreditirovanii_biznesa
...
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К февралю учетная ставка НБУ будет не более 9%, как в Раше.
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Зеленський, дай команду знизити ціни на бензин вдвічі! Це ж так економіка працює, на думку полудурків???
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Граждане! Заплатите высокие налоги государству и чиновники отдадут ваши деньги под небольшой процент "блатным бизнесменам"...)))
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Самое интересное, что сперва эти деньги получат самые "бедные и несчастные" - БАНКИРЫ...)))
Ведь это им из бюджета будет предоставлятся финансирование для "льготного кредитования"...)))
Вот так работает социальное, популистское быдло-государство в котором "бедные беднеют, а богатые - богатеют")))
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Вместо того чтобы сделать единые правила для всех, они мутят с РРО что даже сам Верланов путается, а потом вводят для 1.5 человека сладкие кредиты. И трыньдет пол года будут об этом как о перемоге. Это просто сюр какой-то. Правительство инфоповодов!
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Вместо того чтобы сделать единые правила для всех, они мутят с РРО что даже сам Верланов путается, а потом вводят для 1.5 человека сладкие кредиты. И трыньдет пол года будут об этом как о перемоге. Это просто сюр какой-то. Правительство инфоповодов!
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А потом они сделают новые налоговые льготы для новых рабочих мест и ещё и ещё. Но это не работает. Разгадка в том почему ушел табачный бизнес...
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государство может влиять на экономику только таким образом. Акцизами, налогами и льготными кредитам.
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Самое главное забыли - четкие и однозначные правила игры... А у нас на один бизнес вагоны желающих отобедать...
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Кінець епохи діжиталізації. Офіс Президента заявив про скасування прийому електронних звернень громадян і заблокував свій Email(C)
@GolosPerditu27
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