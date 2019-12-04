 Программа кредитов малому бизнесу под 5-9% заработает с 1 февраля 2020 года, - премьер Гончарук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"По инициативе президента Украины Владимира Зеленского правительство готовит к старту мощный инструмент - программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Она заработает с 1 февраля 2020 года. Ее суть очень проста - стимулировать появление новых предпринимателей и поощрить возвращаться наших работников домой и открывать бизнес здесь. Первый этап - доступное кредитование", - отметил он.
По его словам, предусматривается выдача кредитов в раз мере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%, и под 9% годовых для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.
Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов, подчеркнул премьер.
"Для участия понадобится бизнес-план, положительная финансово-кредитная репутация и платежная дисциплина. Стартапы смогут участвовать только с начала своей деятельности, а действующий бизнес - только то, что работает минимум 12 месяцев", - рассказал Гончарук.
Глава правительства отметил, что кредиты можно брать в любой сфере деятельности, упомянув энергетику, образование, здравоохранение, транспорт, производство, спорт, развлечения и любые другие услуги, подчеркнув, что "каждый украинец имеет право на поддержку от государства".
"Заявки будут приниматься уже скоро. Сейчас можно оставить сообщение о желании принять участие ПО ССЫЛКЕ... Больше информации уже скоро!", - написал Гончарук.
какой банк будет давать кредиты под 5 или 9 % при нынешней учетной ставке и депозитах под 12%?
ты хоть знаешь что такое "учетная ставка рефинансирования"?
Поссле ввдения новых поборов теперь предлагаете дуракам открыть новый бизнес чтобы потом с них эти поборы драть!! А ХУ ХУ НЕ ХО ХО!!
На оформление земельной дилянки...и оплату электросетям за выделенную мощность...как раз хватит...😀
Всі за кредитами, і зразу кладемо на депозит!
Он сообщил о старте новой государственной программы под названием "Возвращайся и оставайся". Процент кредитной ставки для малого и среднего бизнеса был предложен в 5%, 7% или 9%.При этом никакой дополнительной информации предоставлено не было.
"Детали - скоро", - было написано на официальной странице Зеленского в Facebook. Экономические эксперты разнесли в пух и прах затею Зеленского. Кандидат экономических наук, Президент Украинского аналитического центра, руководитель финансового холдинга Александр Охрименко, не один год проработавший в банковском секторе, в комментарии ИНФОРМАТОРу назвал заявление Зеленского чушью.
"Это обычная фантазия. Начнем с простого: в Украине на сегодняшний день вообще не работает кредитование бизнеса. Сейчас банки, в принципе, готовы давать под 15-17% кредиты. Но не могут. И размер процента тут роли не играет. Проблема в другом - нормативные документы полностью заблокировали кредитование бизнеса. И банки ничего сделать не могут, они говорят: или вы меняете норматив, или мы не будем выдавать кредиты.
Потому что любой выданный банком кредит юрлицу является сомнительным. И за любой кредит Нацбанк их штрафует. Смысл тогда выдавать такие кредиты? Такое ощущение, что человек (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) вообще не представляет, даже близко, какие сейчас есть проблемы. Нужно запустить кредитование бизнеса вообще, даже не льготно, а просто кредитовать. А что касается этой его идеи - она бредовая.
Смотрите, я беру кредит под 5% и помещаю на депозит под 13, и все, на разницу живу. Заявление президента не то чтобы популистское, а просто чушь. У нас есть проблемы, которыми реально стоит заниматься - кредитование действующее, работающее. А он начинает фантазии: а вот мы сейчас…, это - чепуха", - уверен Охрименко. Колумнист, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг "Dragon Capital" Сергей Фурса в комментарии ИНФОРМАТОРу назвал инициативу президента Владимира Зеленского по поводу дешевых кредитов для бизнеса популизмом.
По словам эксперта, на данный момент нет никакой информации, кроме как обещанных 5, 7 и 9%, поэтому говорить об этом пока рано. "Речь идет о компенсациях. То есть человек берет кредит в банке, например, под 20%, и разницу в процентах компенсирует банкам государство. Но в любом случае, это ни на что не повлияет. Ведь многие предприниматели работают в "серую". Придет человек предположим в банк, за кредитом, ему говорят: покажите документы. А на него 20 ФОПов зарегистрировано.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/344763-eto_bred._ekonomisty_raskritikovali_ideju_zelenskogo_o_kreditirovanii_biznesa
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Ведь это им из бюджета будет предоставлятся финансирование для "льготного кредитования"...)))
Вот так работает социальное, популистское быдло-государство в котором "бедные беднеют, а богатые - богатеют")))
@GolosPerditu27