 Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева

Об этом заявил в Facebook экс-министр социальной политики правительства Владимира Гройсмана Андрей Рева, информирует Цензор.НЕТ.
По его мнению, угроза крылась вовсе не в низком тарифе на доставку пенсий, а в высоких затратах на новый менеджмент предприятия.
"Говоря о том, что тариф на доставку пенсий не менялся вот уже 15 лет, господин премьер-министр, как бы сказать помягче? Несёт пургу. Очевидно он не в курсе, что размеры выплат Пенсионного фонда за доставку пенсий государственному предприятию "Укрпочта" прямо зависят от размера пенсионных выплат. Повышаются пенсии - растет размер выплат "Укрпочте". До сих пор процента отчислений для доставки пенсий хватало. И вдруг! И вдруг пришёл "эффективный менеджер" Смелянский со своей так и хочется сказать "молодой командой", у которых зарплата после подписания нового контракта в 2018 году выросла в ТРИ раза! После такой "пэрэмоги", деньги кончились сразу и Смелянский запустил шумную кампанию в СМИ о своих "невиданных успехах". Невиданных потому, что их никто не видел. Кроме Смелянского и группы приближенных к нему лиц. Единственное, чего не хватало этим товарищам для полного счастья, так это... денег! Вот они и потребовали пересмотра тарифа на доставку пенсий в ДВА раза! Вы спросите, а что тариф раньше не увеличивался? Он увеличивался, но медленно! Гораздо медленнее, чем растут аппетиты Смелянского и Ко. И это неприемлемо для светил менеджмента! Не для того они занимали должности на государственном предприятии, чтобы прозябать в нищете. Да на фоне Коболева они просто голодранцы! Прежняя власть этого не понимала, но вот пришли новые лица и справедливость восторжествовала. А как же? Пенсионеры должны заплатить за счастье видеть таких крутых менеджеров во главе государственного предприятия! 900 млн гривен - такова цена вопроса на 2020 год. И заплатят пенсионеры. Эти деньги правительство "выделило", забрав из кармана украинских пенсионеров. Но чего не сделаешь для такого замечательного друга как господин Смелянский? Дружба - оно святое. Не только живот, но и деньги за друга положить не жалко. Тем более чужие. А потом премьер-министр господин Г. расскажет доверчивой публике, что "правительство решило вопрос с доставкой пенсий пенсионерам!", - пишет Рева.
Он также предлагает свой вариант решения проблемы с доставкой: "Надо просто было адекватно повысить пенсии украинским пенсионерам. И тогда все были бы довольны: и пенсионеры, и "Укрпочта". Но это не для наших самокатчиков. Слишком сложная задача. Гораздо приятнее написать в бюджете 2020 "вжити рішучих заходів щодо наближення прожиткового мінімуму до 4251 грн. на місяць" и при этом прописать прожиточный минимум для пенсионеров в 1769 грн. Или на самокате кататься - не мешки ворочать?"
Напомним, с 1 января 2020 государство обеспечит бесплатную доставку пенсий и субсидий через "Укрпочту" для почти 5 миллионов пенсионеров. Дополнительно выделены 900 млн гривен.
Не міг бідолага нічо придумати...
Відірвали від корита і моментально тисячі ідей...
Він просто пояснює що з ростом пенсій росли і виплати за доставку, автоматично.
А не стояли на місці 15 років як триндять "меністри недержавного зразка".
А, що люди під час россійської агрессії одержували пенсії, нє счітаєтся?
«Ето єго работа»?
Богообраний народ величного Ізраїлю готовий купувати українську землю в необмежених кількостях, адже уміючи вирощувати врожай на піску та камінню, на українських чорноземах із застосуванням найновішої хімії вони зможуть брати в десятки разів більший прибуток!
Землю під будівництво хати/дачі в Україні можна цілком законно купити року так з 1995! Усі хати в селах уже років 25 як продають із землею, а от поле - да, купити не можна...
До Реви є купа питань, але дійсно - за що Укрпошті додаткові гроші дають???
Цю шпану чекає трибунал, - Степан Хмара про майбутнє ЗЕ влади / Палка промова у Верховній Раді
видео
https://youtu.be/***********
Его с трудом, но простим....
С возрастом мозги отказывают у многих..., да...
Нєужєли нєправда?
и получат когда вернутся, если конечно приваты и альфы не обчистят своих дорогих клиентов )))
Вмєсє со мной і Вамі?
может закончить как чечетов ))
А это руководитель той самой "Укрпочты", Игорь Ефимович Смелянский.
А теперь Внимание.
Игорь Ефимович получает... 856 ТЫСЯЧ ГРИВЕН В МЕСЯЦ.
И это одна из самых больших зарплат, среди всех руководителей государственных Компаний.
Больше зарабатывают лишь знаменитый Коболев и не мене знаменитый Кравцов.
Пока обычные сельские почтальоны за свой тяжкий труд получают жалкие 2000 гривен, наш "Герой" наслаждается жизнью в своём шикарном и теплом кабинете с дорогой Мебелью.
Между ними не просто Пропасть. Между ними настоящая Бездна.
Я искренне надеюсь, что рано или поздно наступит то время, когда работа простых Украинцев будет ценится, а главное достойно Оплачиватся.
Ведь терпеть весь это беспредел, уже просто нет ни сил ни Желания...
и теперь он делает какието публичные заявления , ну да он чиновник - частичка нашей Витчизны