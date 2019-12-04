EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  624  36
Все про:пенсия (1866) Укрпочта (131) Рева Андрей (464)

 Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева

Правительство выделило дополнительные средства "Укрпочте" для покрытия затрат на доставку выплат пенсионерам, хотя этот доход можно увеличить за счет повышения пенсий.

Об этом заявил в Facebook экс-министр социальной политики правительства Владимира Гройсмана Андрей Рева, информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, угроза крылась вовсе не в низком тарифе на доставку пенсий, а в высоких затратах на новый менеджмент предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правительство решило проблему со своевременной доставкой пенсий пенсионерам и людям с инвалидностью, - Гончарук

"Говоря о том, что тариф на доставку пенсий не менялся вот уже 15 лет, господин премьер-министр, как бы сказать помягче? Несёт пургу. Очевидно он не в курсе, что размеры выплат Пенсионного фонда за доставку пенсий государственному предприятию "Укрпочта" прямо зависят от размера пенсионных выплат. Повышаются пенсии - растет размер выплат "Укрпочте". До сих пор процента отчислений для доставки пенсий хватало. И вдруг! И вдруг пришёл "эффективный менеджер" Смелянский со своей так и хочется сказать "молодой командой", у которых зарплата после подписания нового контракта в 2018 году выросла в ТРИ раза! После такой "пэрэмоги", деньги кончились сразу и Смелянский запустил шумную кампанию в СМИ о своих "невиданных успехах". Невиданных потому, что их никто не видел. Кроме Смелянского и группы приближенных к нему лиц. Единственное, чего не хватало этим товарищам для полного счастья, так это... денег! Вот они и потребовали пересмотра тарифа на доставку пенсий в ДВА раза! Вы спросите, а что тариф раньше не увеличивался? Он увеличивался, но медленно! Гораздо медленнее, чем растут аппетиты Смелянского и Ко. И это неприемлемо для светил менеджмента! Не для того они занимали должности на государственном предприятии, чтобы прозябать в нищете. Да на фоне Коболева они просто голодранцы! Прежняя власть этого не понимала, но вот пришли новые лица и справедливость восторжествовала. А как же? Пенсионеры должны заплатить за счастье видеть таких крутых менеджеров во главе государственного предприятия! 900 млн гривен - такова цена вопроса на 2020 год. И заплатят пенсионеры. Эти деньги правительство "выделило", забрав из кармана украинских пенсионеров. Но чего не сделаешь для такого замечательного друга как господин Смелянский? Дружба - оно святое. Не только живот, но и деньги за друга положить не жалко. Тем более чужие. А потом премьер-министр господин Г. расскажет доверчивой публике, что "правительство решило вопрос с доставкой пенсий пенсионерам!", - пишет Рева.

Он также предлагает свой вариант решения проблемы с доставкой: "Надо просто было адекватно повысить пенсии украинским пенсионерам. И тогда все были бы довольны: и пенсионеры, и "Укрпочта". Но это не для наших самокатчиков. Слишком сложная задача. Гораздо приятнее написать в бюджете 2020 "вжити рішучих заходів щодо наближення прожиткового мінімуму до 4251 грн. на місяць" и при этом прописать прожиточный минимум для пенсионеров в 1769 грн. Или на самокате кататься - не мешки ворочать?"

Также читайте: Мининфраструктуры планирует продать часть акций "Укрпочты" и "Укрзализныци" приватным компаниям, - Криклий

Кабмин выделяет Укрпочте дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева 01

Напомним, с 1 января 2020 государство обеспечит бесплатную доставку пенсий и субсидий через "Укрпочту" для почти 5 миллионов пенсионеров. Дополнительно выделены 900 млн гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Средний размер пенсии с начала года вырос на 374 грн, - Пенсионный фонд. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3163498
 
 
 Топ комментарии
 
"Говоря о том, что тариф на доставку пенсий не менялся вот уже 15 лет, господин премьер-министр, как бы сказать помягче? Несёт пургу. Очевидно он не в курсе, что размеры выплат Пенсионного фонда за доставку пенсий государственному предприятию "Укрпочта" прямо зависят от размера пенсионных выплат. Повышаются пенсии - растет размер выплат "Укрпочте". До сих пор процента отчислений для доставки пенсий хватало. И вдруг! И вдруг пришёл "эффективный менеджер" Источник: https://censor.net.ua/n3163498
 показать весь комментарий
 
Москалику, не бреши! У КНДР, Білорусі, Таджикістані Венесуелі і Кубі немає ринку землі взагалі, а в Україні не продають тільки сільськогосподарські землі!

Землю під будівництво хати/дачі в Україні можна цілком законно купити року так з 1995! Усі хати в селах уже років 25 як продають із землею, а от поле - да, купити не можна...
 показать весь комментарий
 
Пенсіонери мають жити бідно і вимирати, щоб онуки могли продати їхні паї.
Богообраний народ величного Ізраїлю готовий купувати українську землю в необмежених кількостях, адже уміючи вирощувати врожай на піску та камінню, на українських чорноземах із застосуванням найновішої хімії вони зможуть брати в десятки разів більший прибуток!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Говоря о том, что тариф на доставку пенсий не менялся вот уже 15 лет, господин премьер-министр, как бы сказать помягче? Несёт пургу. Очевидно он не в курсе, что размеры выплат Пенсионного фонда за доставку пенсий государственному предприятию "Укрпочта" прямо зависят от размера пенсионных выплат. Повышаются пенсии - растет размер выплат "Укрпочте". До сих пор процента отчислений для доставки пенсий хватало. И вдруг! И вдруг пришёл "эффективный менеджер" Источник: https://censor.net.ua/n3163498
 показать весь комментарий
 
 
Скільки років рева міністром був?
Не міг бідолага нічо придумати...
Відірвали від корита і моментально тисячі ідей...
 показать весь комментарий
 
 
Яких ідей? Ви статтю читали.
Він просто пояснює що з ростом пенсій росли і виплати за доставку, автоматично.
А не стояли на місці 15 років як триндять "меністри недержавного зразка".
 показать весь комментарий
 
 
Що зробив Рева?
А, що люди під час россійської агрессії одержували пенсії, нє счітаєтся?
«Ето єго работа»?
 показать весь комментарий
 
 
Пенсіонери мають жити бідно і вимирати, щоб онуки могли продати їхні паї.
Богообраний народ величного Ізраїлю готовий купувати українську землю в необмежених кількостях, адже уміючи вирощувати врожай на піску та камінню, на українських чорноземах із застосуванням найновішої хімії вони зможуть брати в десятки разів більший прибуток!
 показать весь комментарий
 
 
В мире 195 стран, только 6 стран не имеют рынка земли (скоро будет 5) Нет рынка земли только в Северной Корее, Беларуси , Таджикистане, Венесуеле, Кубе, Украине. Почему Израиль выберет именно Украину среди 196 стран?
 показать весь комментарий
 
 
Можливо тому що там ти 200 000 гектар в одні руки купити не зможеш? Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 9442
 показать весь комментарий
 
 
Москалику, не бреши! У КНДР, Білорусі, Таджикістані Венесуелі і Кубі немає ринку землі взагалі, а в Україні не продають тільки сільськогосподарські землі!

Землю під будівництво хати/дачі в Україні можна цілком законно купити року так з 1995! Усі хати в селах уже років 25 як продають із землею, а от поле - да, купити не можна...
 показать весь комментарий
 
 
Здавалося б, все більше пенсіонерів (навіть по селах) отримують пенсію на картки, а значить у Укрпошти мали б зменшитися затрати на доставку пенсій. А тут їм виділяють додаткові гроші... Нонсенс!

До Реви є купа питань, але дійсно - за що Укрпошті додаткові гроші дають???
 показать весь комментарий
 
 
Рева уже надобавлялся. Что толку с повышения не три гривны, если в старики ничего не могут получить без почты.
 показать весь комментарий
 
 
Тю, у мене родичі навіть в селі пенсію на картку отримують...
 показать весь комментарий
 
 
не зарекайся, когда сами ходить не смогут будешь к ним ездить с карточки снимать.
 показать весь комментарий
 
 
Вы извиняюсь полный идиот за такие мысли. В городе банкоматов полно, а в селах, если есть, то только один где то в центре, если село большое, как одиноким старикам добратся до этого банкомата, иногда нало головой думать, прежде, чем ляпать что то.
 показать весь комментарий
 
молчало бы то рево, когда будут отвечать воры режима поросенко?
 показать весь комментарий
 
Ну просто слеза наворачивается на глаза от умиления ,когда Рева начинает заботится о пенсионерах... Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 152шо у этих уродов в голове непонятно ...
 показать весь комментарий
 
 
а ведь он поддержал поддержал Зе-сволочей на финишной прямой выборов, а сейчас заговорил про трибунал.... Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 1568

Цю шпану чекає трибунал, - Степан Хмара про майбутнє ЗЕ влади / Палка промова у Верховній Раді

видео
https://youtu.be/***********

Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 8630
 показать весь комментарий
 
 
Такі як Хмара, об'єктивно зробили все, щоб прибрати Порошенка, і у яких не вистачило мізків вирахувати, що вони таким чином приведуть до влади Зеленського
 показать весь комментарий
 
 
Хмара старый и пострадал за Украину сильно....
Его с трудом, но простим....
С возрастом мозги отказывают у многих..., да...
 показать весь комментарий
 
Та їх цікавлять пенсії? У них зараз єсть вопроси поважнє: «Посадіть Порошенка» і почати розпродувати землю.
 показать весь комментарий
 
 
Идиот, если эту небольшую надбавку поделить на 10 млн пенсионеров то и пенсионеры получат ерунду и пенсии носить будет некому.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати можно посчитать, выделили 900 млн на год, это по 80 млн в месяц, делим на 10 млн и получаем огромную прибавку к пенсии аж целых 8 грн.
 показать весь комментарий
 
 
Так кажуть шо в Україні зосталось всього 5-10 мілліонов чєловєк.
Нєужєли нєправда?
 показать весь комментарий
 
ну примерно так - остальные получают свои вспомоществования бомжей на карты Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 776 Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 776 Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 776
и получат когда вернутся, если конечно приваты и альфы не обчистят своих дорогих клиентов ))) Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 7634 Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 7634
 показать весь комментарий
 
Шо 5-10 мілліонов всєго осталось?
Вмєсє со мной і Вамі?
 показать весь комментарий
 
рева таки типил - ему не хватило рошенок и он защебетал сдавая мальдивского как оглашеный Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 4839 Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 4839 Кабмин выделяет "Укрпочте" дополнительные средства на доставку выплат пенсионерам, вместо того, чтобы повысить пенсии, - экс-министр Рева - Цензор.НЕТ 4839
может закончить как чечетов ))
 показать весь комментарий
 
 
Не тот уровень И Чечеткин не первый Первой была такая себе Семенюк-Самсоненко В.П. Говорят самоубилась выстрелом в голову .
 показать весь комментарий
 
Друзья, по итогам 2019 года, зарплата рядовых сотрудников "Укрпочты" признана одной из самых низких во всём нашем Государстве.
А это руководитель той самой "Укрпочты", Игорь Ефимович Смелянский.
А теперь Внимание.
Игорь Ефимович получает... 856 ТЫСЯЧ ГРИВЕН В МЕСЯЦ.
И это одна из самых больших зарплат, среди всех руководителей государственных Компаний.
Больше зарабатывают лишь знаменитый Коболев и не мене знаменитый Кравцов.
Пока обычные сельские почтальоны за свой тяжкий труд получают жалкие 2000 гривен, наш "Герой" наслаждается жизнью в своём шикарном и теплом кабинете с дорогой Мебелью.
Между ними не просто Пропасть. Между ними настоящая Бездна.
Я искренне надеюсь, что рано или поздно наступит то время, когда работа простых Украинцев будет ценится, а главное достойно Оплачиватся.
Ведь терпеть весь это беспредел, уже просто нет ни сил ни Желания...
 показать весь комментарий
 
С каждым месяцем все меньше пенсионеров пользуются услугами почтальонов и все больше банкоматом. Естественная убыль плюс влияние прогресса. А по большему счету могди бы и спросить пенсионеров, что лучше - пенсия на дом или надбавка. Все зависит от размера надбавки Кабмін виділяє "Укрпошті" додаткові кошти на доставку виплат пенсіонерам, замість того, щоб підвищити пенсії, - ексміністр Рева - Цензор.НЕТ 8132
 показать весь комментарий
 
ба, какие люди! этот завонявшийся навозный жук еще смеет нам что то говорить про пенсии???
 показать весь комментарий
 
 
когда у ревы спросили - как люди живут на минималку , он ответил - не знаю , как то живут
и теперь он делает какието публичные заявления , ну да он чиновник - частичка нашей Витчизны
 показать весь комментарий
 
Ого, ось і Рева з"явився! Що тобі, родний не подобається, га? Смілянського призначили на Укрпошту 1 липня 2016 року!!!! Чого ж ти, киця моя, стільки страждав від несправедливости і мовчав, страждав і мовчав! Рева, заслужений робітник соціальної сфери України -так, люди, так! За що це така пошана, людоньки добрії! Ну, не можу просто! Маєшь ти зараз 53 рочки. 10 років пройде швидко! От бажаю тобі, щоб твоя пенсія була такою, як отримують бабусі у моєму селі Стайки під Києвом - і дай Боже здоров"я тим жінкам, які на велосипедах по трасі цю пенсію за копійки зарплати розвозять по селу бабусям, та ще й хліба привезуть.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх