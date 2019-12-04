 ЕС должен продолжать санкции против РФ и предоставить помощь Украине, - Боррель

Об этом заявил вновь назначенный высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеф Боррель, отвечая на вопросы европейских депутатов об ожиданиях от встречи в "нормандском формате", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Франция и Германия взяли на себя инициативу, и я не знаю пока, какие могут быть результаты. Но ситуация довольно понятная, когда речь идет о России. Мы должны продолжать санкции, пока не будет достигнут прогресс в выполнении Минских договоренностей, сейчас же никакого прогресса не наблюдается.

С другой стороны, мы не можем игнорировать страну, которая поставляет нам энергоресурсы, и должны продолжать диалог с ней. Но мы должны это делать в организованном порядке. Чтобы решить этот вопрос, мы должны предоставить Украине всю помощь, в которой она нуждается. Президент Украины не хочет направлять войска, чтобы вернуть Донбасс, ведь не существует военного решения. Что мы должны делать - оставаться едиными в нашей позиции в отношении России", - сказал вновь назначенный высокий представитель ЕС.

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