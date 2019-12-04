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 На строительстве Шулявского моста в Киеве установили последнюю секцию - движение обещают возобновить к концу года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На строительстве Шулявского моста в Киеве в среду установили последнюю 540-тонную секцию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Киевгорадминистрации.

После стыковки частей моста начнутся дорожные работы: устройство асфальтобетонного покрытия и установка технических средств организации дорожного движения.

Автомобили планируют пустить через мост еще в этом году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ремонт Шулявского моста подорожал по объективным причинам, - заммэра Поворозник

"В настоящее время продолжается строительство подходов путепровода с улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко, левоповоротных и правоповоротных съездов. Специалисты прокладывают инженерные сети, в частности, контактную сеть и наружное освещение", - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года. Старый мост полностью разобрали, сейчас идет строительство нового.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Установлен третий прогон нового Шулявского моста, движение по проспекту Победы откроем вечером, - Кличко. ВИДЕО

На строительстве Шулявского моста в Киеве установили последнюю секцию - движение обещают возобновить к концу года 01
На строительстве Шулявского моста в Киеве установили последнюю секцию - движение обещают возобновить к концу года 02
На строительстве Шулявского моста в Киеве установили последнюю секцию - движение обещают возобновить к концу года 03

Источник: https://censor.net.ua/n3163495
 
   
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Полтора милиарда гривен. Стырили примерно миллиард
Вон у нас в борисполе регистратуру в поликлинике отремонтировали. Помещение 12х12. Новая штукатурка, плитка, протокол Армстронг, телик и пуфики. Стоимость 1.5 млн грн)))))) хату построить можно!!!!
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Но Виталя все равно хороший! Он сам ничего не крал.
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Вы вообще-то какое имеете отношение к строительству, что так смело оперируете цифрами?
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Зебил, что лично у тебя украл Порох и его люди? На строительстве Шулявского моста в Киеве установили последнюю секцию - движение обещают возобновить к концу года - Цензор.НЕТ 7556
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Брехати то не мости строїти. Вони на цьому повилазили
☹️
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Гордим дамбасітам міст швидше побудували.
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Слава Николаевским корабелам!!!
Корабли не строим, то хоть мосты.
Три за год - пешеходный в Киеве, Шулявский, Станица Луганская.
Все три изготавливал завод "Океан"
Ещё ржавеют секции Запорожского моста и под Балаклеей тоже секции из Нико - но это другой завод.
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