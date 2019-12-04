 На строительстве Шулявского моста в Киеве установили последнюю секцию - движение обещают возобновить к концу года. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Киевгорадминистрации.
После стыковки частей моста начнутся дорожные работы: устройство асфальтобетонного покрытия и установка технических средств организации дорожного движения.
Автомобили планируют пустить через мост еще в этом году.
"В настоящее время продолжается строительство подходов путепровода с улиц Вадима Гетьмана и Александра Довженко, левоповоротных и правоповоротных съездов. Специалисты прокладывают инженерные сети, в частности, контактную сеть и наружное освещение", - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.
Напомним, в 2017 году после разрушения части Шулявского путепровода КГГА объявила о намерении закрыть его на реконструкцию. Работы стартовали весной 2019 года. Старый мост полностью разобрали, сейчас идет строительство нового.
Вон у нас в борисполе регистратуру в поликлинике отремонтировали. Помещение 12х12. Новая штукатурка, плитка, протокол Армстронг, телик и пуфики. Стоимость 1.5 млн грн)))))) хату построить можно!!!!
🤔
☹️
Корабли не строим, то хоть мосты.
Три за год - пешеходный в Киеве, Шулявский, Станица Луганская.
Все три изготавливал завод "Океан"
Ещё ржавеют секции Запорожского моста и под Балаклеей тоже секции из Нико - но это другой завод.