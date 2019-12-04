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Все про:заказное убийство (75) Вячеслав Соболев (14) Емельянов (5)

 Судья Артур Емельянов призывает вернуть в правовое поле расследование покушения на Соболева

Судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов считает, что расследование покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева необходимо вернуть в правовое поле и прекратить попытки давления на следствие.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Українським Новинам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева должно вестись правоохранительными органами, а некоторым украинским Интернет-СМИ пора прекратить попытки поднимать свой скандальный рейтинг на человеческих трагедиях", - заявил судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов.

Накануне в СМИ появилась информация, что заказчики покушения уже найдены и полиция готова их задержать. Сам Соболев озвучил ряд фамилий, акцентируя, что пока не имеет к этим людям претензий и не готов их обвинять в чем-либо. Однако это трактуется СМИ как прямое обвинение с его стороны, а некоторые журналисты вообще говорят о "подозреваемых".

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"Я надеюсь, что юристы уже порекомендовали Соболеву написать заявление в полицию, если у него есть какие-либо подозрения. Это позволит оформить процессуально слова потерпевшего. Другие публичные заявления или предположения о возможных заказчиках этого ужасного преступления могут быть расценены как давление на следствие", - подчеркнул Емельянов.

Судья также добавил, что готов пройти проверку на полиграфе для подтверждения своей непричастности к покушению.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 4 декабря Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Более подробную информацию о личностях подозреваемых в убийстве читайте в статье Юрия Бутусова УБИЙСТВО РЕБЕНКА В КИЕВЕ: КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ЛАВРЕГА?

Источник: https://censor.net.ua/n3163489
 
 
 Топ комментарии
 
А чому, це хтось вказує ЗМІ, що їм робити
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В Донецке как то в суде не привыкли разбираться. Там терриконов немеряно....
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Это же тот самый Емельянов, который отжимал в Донецке бизнес Соболева?

Ну тогда конечно надо срочно дать ему вернуть дело в правовое поле.
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А чому, це хтось вказує ЗМІ, що їм робити
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Мнение вероятного заказчика убийства очень ценно, очень...))
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Это война и она в Киеве. Мы победим, Перемога за нами. Авакову сложно.
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І той данецький, і цей данецький. Не можуть без суду розібратися?
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В Донецке как то в суде не привыкли разбираться. Там терриконов немеряно....
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я готов пройти полиграфффффф))) всі знаютють, що поліграф це уйня, яку проходять без проблем.
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Я бы на месте Соболева всех заказал.
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Это же тот самый Емельянов, который отжимал в Донецке бизнес Соболева?

Ну тогда конечно надо срочно дать ему вернуть дело в правовое поле.
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Такого "правильного" артура - на гилляку!А перед этим вывернуть на изнанку!И будет пенсия тысячам пенсионеров!
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Извините, а с какой холеры судья хозяйственного суда к уголовной практике???? Или он специалист широкого профиля как например Югик алкаш????
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*****, вся страна - бандиты.. Начинаю с подозрением смотреть на кота
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Ну мышам союзник тоже как то не помешает.....
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а данный персонаж работает в правовом поле ? нашим судам верить нельзя , а публичные заявления обычно делают худшие
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