 Судья Артур Емельянов призывает вернуть в правовое поле расследование покушения на Соболева

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии Українським Новинам, сообщает Цензор.НЕТ.

"Покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева должно вестись правоохранительными органами, а некоторым украинским Интернет-СМИ пора прекратить попытки поднимать свой скандальный рейтинг на человеческих трагедиях", - заявил судья Высшего хозяйственного суда Украины Артур Емельянов.

Накануне в СМИ появилась информация, что заказчики покушения уже найдены и полиция готова их задержать. Сам Соболев озвучил ряд фамилий, акцентируя, что пока не имеет к этим людям претензий и не готов их обвинять в чем-либо. Однако это трактуется СМИ как прямое обвинение с его стороны, а некоторые журналисты вообще говорят о "подозреваемых".

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"Я надеюсь, что юристы уже порекомендовали Соболеву написать заявление в полицию, если у него есть какие-либо подозрения. Это позволит оформить процессуально слова потерпевшего. Другие публичные заявления или предположения о возможных заказчиках этого ужасного преступления могут быть расценены как давление на следствие", - подчеркнул Емельянов.

Судья также добавил, что готов пройти проверку на полиграфе для подтверждения своей непричастности к покушению.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 4 декабря Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Более подробную информацию о личностях подозреваемых в убийстве читайте в статье Юрия Бутусова УБИЙСТВО РЕБЕНКА В КИЕВЕ: КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ЛАВРЕГА?