 Депутат, изгнанный из "Слуги Народа", выступил против "драконовских" правок к законам о ФОПах, за которые сам же голосовал

Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов во время и после пресс-конференции "#SaveФОП / # ЗащитиФОП за сохранение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Украинские новости.
На вопрос журналиста о том – почему Антон Поляков голосовал за поправки к закону №1053-1 – депутат заявил, что не делал этого, а информация является "откровенной ошибкой". Однако, судя по информации, размещенной на сайте Верховной Рады - депутат был одним из тех, кто поддержал скандальные поправки. Кроме того Поляков поддержал и поправки ко второму законопроекту №1073, внедряющий РРО для ФОПов.
Напомним ранее фракция Слуга Народа исключила Полякова из своих рядов. Сам депутат заявил о том, что это связано с его инициативой по сбору подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, которая не увенчалась успехом.
20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФОПы использовать регистраторы расчетных операций.
Для ФОПов второй-четвертой категории, которые продают бытовые товары с гарантийным ремонтом или медикаменты, РРО станут обязательными с 1 октября 2020 года. С 2021 года к ним добавят ФОПы, которые продают ювелирные товары, текстиль, б/у товары в магазинах, рестораны и кафе, турагентства, гостиницы и хостелы.
Для остальных ФОПов РРО будут обязательными, если их ежегодный доход превышает 1 млн гривен.
Указанные законы остро критикуют предприниматели. Вчера под зданием Верховной Рады прошел пикет против указанных законов.
(C)
@ligovs
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Видео...
https://www.facebook.com/YuliaTymoshenko/videos/435937163751427/
ото у них пердаки рвет - любо дорого смотреть )))))))))))))))))))))))))))
А Зебил еще прилюдно дразницо!...(((
Мабуть, лихі парфуми поплутали...
вон один процветает в израиле - розен..ем кличут ))
остальные еле еле могут оплатить жкх - начинает дешеветь кстати - при великом пе и стратеге гросе только дорожало!!!
это же полный зашквар! за что?!