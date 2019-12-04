 Единственная задача реформы - дать возможность фермерам выкупить землю, которую они десятилетиями поднимали, - нардеп от СН Сольский

Об этом он сказал во время парламентских слушаний, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Вопрос ни в коем случае не звучит как "распродажа земли". У нас в стране каждый год оформляется 2-3% земель по серым схемам. Единственная задача этой реформы - предоставить возможность и установить ограничения тем действительно десяткам тысяч предпринимателей и фермеров, которые поднимали эту землю последние 20 с лишним лет", - сказал Сольский.
Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.
А референдумы по всем важним вопросам где?
Мрази!
Можно сравнительную таблицу, сколько с гектара платят в Украине, и в других странах за аренду? Только с учётом дотаций на гектар зерновых, в Европе это например 300 евро. В Украине, к сведенью, дотации дают овощами, правительство так и говорит - хрен тебе...
Сегодня "мешок сраной кукурузы" дают за аренду каждый год, завтра за "мешок сраной кукурузи " заберут всю землю!
На заводах- пароходах идиоты уже поднялись? Тоже всё ой как во здравие начиналось....
Сейчас на земле, жлобъе ещё больше "доберёт"!..
А уже у них фермеры будут покупать или арендовать по космическими ценам...
а у латифундистов - да...там и деньги и связи и возможности
а можно узнать сколько их этих "страдальцев" их ктото мониторил ??? или на сайте президента
кто то провёл мониториг по обращениям скажем за период с 2014 ??? вот хотим продать пай и
не можем ?????????? нету там по этой теме ничего, понимаешь Карл ??? говорю тебе не глядя.
Наші предки клали душу й тіло, для того, щоб ПАНУВАТИ, а не бути рабами.
Цей недозакон наруга над їх пам'яттю. Зрада усіх хто гинув за те щоб бути ВІЛЬНИМ!!!
Явка была маленькой и проголосовало за него только 15% от всех нас!!
У него в программе ПРОЗРАЧНЫЙ рынок, это не рынок БЕЗ ЗАКОНОВ,ЭТО ЩАХВАТ ТЕРРИТОРИИ, ЗА ЖТО НЕ ГОЛОСОВАЛ НИКТО.
@hatifnatowie
про землю...
NATO-OTAN
@A_Traxel
·59 мин
РАЗНОС В РАДЕ! Гончаренко заставил зал аплодировать https://youtu.be/0BTHEp8yb0Y
страна есть и долго будет!!!
А так попродають, а гроші вивезуть, ставши закордонними інвесторами.
Насправді земля обітована- це Україна.
Никогда в этой скотоферме НЕ БУДЕТ НИ РЫНКА ЗЕМЛИ, ни любого другого правового, конкурентного рынка... Жрите люди колхоз и социальное государство - вы обречены быть нищими и безправными!!)))