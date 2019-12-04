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 Политика Украины
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Все про:ВР (24097) земельная реформа (163) фермер (80) Сольский Николай (7)

 Единственная задача реформы - дать возможность фермерам выкупить землю, которую они десятилетиями поднимали, - нардеп от СН Сольский

Нардеп от "Слуги народа", председатель аграрного комитета парламента Николай Сольский заявил, что задача открытия рынка земли состоит в том, чтобы дать возможность фермерам и предпринимателям покупать наделы.

Об этом он сказал во время парламентских слушаний, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Вопрос ни в коем случае не звучит как "распродажа земли". У нас в стране каждый год оформляется 2-3% земель по серым схемам. Единственная задача этой реформы - предоставить возможность и установить ограничения тем действительно десяткам тысяч предпринимателей и фермеров, которые поднимали эту землю последние 20 с лишним лет", - сказал Сольский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иностранцы не смогут покупать землю, пока Рада не примет закон о референдуме, - Сольский

Напомним, Верховная Рада Украины 13 ноября приняла в первом чтении законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым предусматривается открытие рынка земли в октябре 2020 года и возможность ее продажи иностранцам в 2023 году. За документ проголосовали представители "Слуги народа" и несколько внефракционных депутатов. 240 голосов "за". Против проголосовали 52, а еще 57 воздержались.

Источник: https://censor.net.ua/n3163485
 
 
 Топ комментарии
 
Не надо врать. Им она хороша и в аренде.
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" Підчас війни землею не торгуються бо підчас війни землю захищають" - Митрополит Андрей Шептицький
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Это я к тому, что до начала дерибана земли неплохо бы в Лондоне закончить с "Приватом", Беней и Зелей. Единственная задача реформы - дать возможность фермерам выкупить землю, которую они десятилетиями поднимали, - нардеп от СН Сольский - Цензор.НЕТ 7413
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Ну скоты! А фермеров вы спрашивали ублюдки наглые?
А референдумы по всем важним вопросам где?
Мрази!
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фермеры ЗА..а вот гнилье которое брало в аренду чужую землю- против. потому что придется платить в разы больше чем мешок сраной кукурузы в год.
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А что-ж "хозяйчики" земли да такое прибыльное дело (по их словам) да сдают в аренду, а не обрабатывают сами? Это-ж так здорово, лопату в зубы и погнал! Бабла поднять можно...
Можно сравнительную таблицу, сколько с гектара платят в Украине, и в других странах за аренду? Только с учётом дотаций на гектар зерновых, в Европе это например 300 евро. В Украине, к сведенью, дотации дают овощами, правительство так и говорит - хрен тебе...
Сегодня "мешок сраной кукурузы" дают за аренду каждый год, завтра за "мешок сраной кукурузи " заберут всю землю!
На заводах- пароходах идиоты уже поднялись? Тоже всё ой как во здравие начиналось....
Сейчас на земле, жлобъе ещё больше "доберёт"!..
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Тока не надо звиздеть. Если б єто было так то никаких 200.000 га в одни руки не было бы. Например, в Польше 500 га на физлицо. Ваш закон банальное прикрытие для феодальной концентарациии земель в руках бени и таких как он.
А уже у них фермеры будут покупать или арендовать по космическими ценам...
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найухлицо ...там фермер ріпак по сої сіяти не буде ...бо завтра залишиться без землі ще й штраф заплатить ...не путай цивілізовану країну з бандустанов у який нас перетворили "наші" керманичі
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единственная "задача" реформы" начать дерибан украинской земли ...а дальше её скупят те кто умеет торговать ...сельское хозяйство убыточно ...европа в прошлом году заплатила фермерам в виде дотаций более 75лярдов евро ...то зачем это всё ...наверное не для крестьян ...а для транснациональных монстров "монсанты-баера" "каргила" и иже с ними ...а что приносит прибыль ...правильно ...соя и рапс (ріпак)...Аргентина нам как пример в стране по чернозёмам мало чем уступающая Украине люди мрут с голода а "монсанта" засевает поля соей по кладбищам аборигенов
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Президент Украины КОломойский согласен с высказваениями "независимых" депутатов из Слуг. Ему лично очень очень жалко фермеров)
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Можно представить себе тех фермеров ...с миллиардами в загашнике ...
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Вот как раз то в законопроекте о земле все условия выписаны так что средний фермер не сможет перебить цену на электронном аукционе в борьбе с крупными агрохолдингами - так что этот чес СлугУрода на лоха !!! Земельная реформа нужна , но не такая и не во время войны !!!
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ЗЕМЛЯ не товар ...її не можна продавати ні 200000га не2000га не 200 і не 2 ...ЗЕМЛЯ для сільгоспкористування тільки у якості ОРЕНДИ ...ця пейсата шайка скупить землю і по 20соток ...правда це у їх забере більше часу ...але скуплять ...навіть не скуплять ...так повиписують законодавство що ще самі будете просити щоб забрали ...
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да только будет ли у фермеров такая возможность...
а у латифундистов - да...там и деньги и связи и возможности
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250 000 га в одни руки.............. ????? Карл............... ещё раз - двести пятьдесят тысяч..................
а можно узнать сколько их этих "страдальцев" их ктото мониторил ??? или на сайте президента
кто то провёл мониториг по обращениям скажем за период с 2014 ??? вот хотим продать пай и
не можем ?????????? нету там по этой теме ничего, понимаешь Карл ??? говорю тебе не глядя.
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нехай продають те що створили а не ЗЕМЛЮ ...ЗЕМЛЯ не товар
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Запануєм і ми, браття, у СВОЇЙ СТОРОНЦІ!!!

Наші предки клали душу й тіло, для того, щоб ПАНУВАТИ, а не бути рабами.

Цей недозакон наруга над їх пам'яттю. Зрада усіх хто гинув за те щоб бути ВІЛЬНИМ!!!
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Они говорят, что за зелю голосовали и дали ему разрешение на рынок, те кто голосовал за него голосовали не за, а против пороха которы тоже был за рынок!!!
Явка была маленькой и проголосовало за него только 15% от всех нас!!
У него в программе ПРОЗРАЧНЫЙ рынок, это не рынок БЕЗ ЗАКОНОВ,ЭТО ЩАХВАТ ТЕРРИТОРИИ, ЗА ЖТО НЕ ГОЛОСОВАЛ НИКТО.
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" Підчас війни землею не торгуються бо підчас війни землю захищають" - Митрополит Андрей Шептицький
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Осталось дело за малым пусть фермеры напишут закон а их и ваши юристы согласают.
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Зараз вирішується основне геополітичне питання сторіччя - де буде проходити кордон Європи з Китаєм - на Донбасі, чи за Карпатами.(C)
@hatifnatowie
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про землю...

NATO-OTAN

@A_Traxel

·59 мин

РАЗНОС В РАДЕ! Гончаренко заставил зал аплодировать https://youtu.be/0BTHEp8yb0Y
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как уже изголяются, и так и этак, всё думают ка лохам впарить дерибан, под каким соусом.
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Туфта. Выкупят госземлю которую за копейки сдавали косюкам. Вместо того чтоб зарабатывать на земле, государство дарит ее, точнее не государство, государство это миф, шайка дорвавшаяся до власти.
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наше государство не умеет зарабатывать, только воровать.
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Государство это территория и умеет она или не умеет зависит от людей которые этим государством управляю, набрали клоунов и воров, вот результат.
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Территория это СТРАНА! Государство это чиновники, как правило КАЗНОКРАДЫ!
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государство и управление у нас отсутствует
страна есть и долго будет!!! Єдине завдання реформи - дати можливість фермерам викупити землю, яку вони десятиліттями піднімали, - нардеп від СН Сольський - Цензор.НЕТ 3875 Єдине завдання реформи - дати можливість фермерам викупити землю, яку вони десятиліттями піднімали, - нардеп від СН Сольський - Цензор.НЕТ 3875 Єдине завдання реформи - дати можливість фермерам викупити землю, яку вони десятиліттями піднімали, - нардеп від СН Сольський - Цензор.НЕТ 3875
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Навіщо? Вони її й так піднімали десятиліттями. І далі підніматимуть - їм щось заважає?
А так попродають, а гроші вивезуть, ставши закордонними інвесторами.
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Для этого нужно создать Земельный банк, но основе ****, что бы реальным фермерам выдать дешевые кредиты.
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Гої плескають в долоні, коли їх обдирають як липку.
Насправді земля обітована- це Україна.
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Любимое занятие украинцев выбрать гавно,а потом взять бандуру и співати про тяжку долю кріпаків.
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в отличие от касабов как ты, украинцы могут выбирать.
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за якій хрін фермери куплять ? на техніку не вистачає
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Речь идет о тех самых 5-7 "фермерах" с банком земли в 200-500 тыс. га!))))) Вот для них и пишется эта реформа))
Никогда в этой скотоферме НЕ БУДЕТ НИ РЫНКА ЗЕМЛИ, ни любого другого правового, конкурентного рынка... Жрите люди колхоз и социальное государство - вы обречены быть нищими и безправными!!)))
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