 Венгрия будет блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО, - Сийярто

Об этом Сийярто заявил на полях саммита НАТО в Лондоне, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.
"Мы не просим предоставить какие-то сверхправа этническим венграм на Закарпатье, а просим только вернуть те права, которые у них были раньше", - отметил Сийярто
Министр добавил, что Венгрия открыта для консультаций с Украиной по этому вопросу.
А до тех пор придется им побыть защемленными.
в 1956 году много венгров пришли на хорошие должности.
секретарями райкомов, директорами предприятий и т.д.
Ведь кого-то же советы назначили