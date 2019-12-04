 Венгрия будет блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО, - Сийярто

Об этом Сийярто заявил на полях саммита НАТО в Лондоне, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

"Мы не просим предоставить какие-то сверхправа этническим венграм на Закарпатье, а просим только вернуть те права, которые у них были раньше", - отметил Сийярто

Министр добавил, что Венгрия открыта для консультаций с Украиной по этому вопросу.

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