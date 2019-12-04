EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 За рубежом
  595  18
Материалы по теме:
Все про:Венгрия (868) НАТО (6588) членство в НАТО (356) Сийярто (80)

 Венгрия будет блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО, - Сийярто

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать переговоры о членстве Украины в НАТО до тех пор, пока Киев будет "ущемлять права национальных меньшинств".

Об этом Сийярто заявил на полях саммита НАТО в Лондоне, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

"Мы не просим предоставить какие-то сверхправа этническим венграм на Закарпатье, а просим только вернуть те права, которые у них были раньше",  - отметил Сийярто 

Министр добавил, что Венгрия открыта для консультаций с Украиной по этому вопросу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия в последний момент сняла вето с заявления комиссии Украина-НАТО, - Сийярто

Источник: https://censor.net.ua/n3163482
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это только после выполнения Будапештского меморандума.
А до тех пор придется им побыть защемленными.
 показать весь комментарий
 
 
Ну то мать його так. Хай блокує. Ми потім розрахуємось.
 показать весь комментарий
 
Спасибо зебилам за международную политику Венгрия заблокирует переговоры о членстве Украины в НАТО, - Сийярто - Цензор.НЕТ 7500
 показать весь комментарий
 
 
если решат принять Украину в НАТО то мнением сиярто просто подотруться)
 показать весь комментарий
 
 
Хай идет та венгрия лесом или полем...пусть не забывают...как аукнется так и откликнется...
 показать весь комментарий
 
почему забыли ?

в 1956 году много венгров пришли на хорошие должности.

секретарями райкомов, директорами предприятий и т.д.

Ведь кого-то же советы назначили
 показать весь комментарий
 
Да не, пока путинский *** в твоей жопе, до тех пор ты будешь блокировать вступление Украины в нато, а не какие то там ущемление, каких то венгров.
 показать весь комментарий
 
 
Сепарня щас по кремлёвским лекалам всё обьясняет защитой меньшинст, рузького\венгерского язика. Если б наши кловуны не были такими мыролюбными то тоже бы могли серьёзно озаботица правами нац меньшинств в Венгрии, и защитой украинского языка..
 показать весь комментарий
 
Нужно напомнить этому пойташу вонючему, что его Мадьярия, в свою фашистскую бытность, вместе с гитлеровцами и румынами, оккупировали Украину. Совсем уже охренели, дети нацистов.
 показать весь комментарий
 
Из НАТО еще никого не выгоняли? Мадьяры хотят быть первыми?
 показать весь комментарий
 
Хоч і не за рашку, але даремно їх на ноль не помножили ні в 1848, ні в 1945, ні в 1956. Менше було б ********...
 показать весь комментарий
 
Венгерское восстание против совка 1956 года, потери венгров до 3000 убитыми и 13000 ранеными. Слишком мало жертв оказалось, не закрепился антироссийский рефлекс.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх