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 У НАТО двойной подход к России: диалог и сдерживание одновременно, - Столтенберг

Пока страны НАТО сильны и объединены, они могут вести диалог с Россией, включая вопросы контроля над вооружениями.

Об этом на пресс-конференции в Лондоне после заседания лидеров стран-членов НАТО заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"НАТО и я верим в диалог с Россией. Однако, мы верим в двойной подход, что означает одновременно сдерживание и диалог. Пока мы сильны и объединены, мы можем вести диалог с Россией, включая вопросы контроля над вооружениями", - заявил Столтенберг.

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По его словам, если НАТО не сможет улучшить свои отношения с РФ, то тогда Альянсу необходимо думать над тем, как дальше жить в сложных отношениях с Москвой.

"Даже если мы не можем добиться улучшения в отношениях с РФ в ближайшее время, нам необходимо справляться с трудными отношениями с Россией путем увеличения военных тренировок и военного присутствия", - добавил он.

Столтенберг отметил, что диалог с РФ также необходим для того, чтобы в случае возникновения инцидентов она не вышла из-под контроля и не спровоцировала действительно угрожающие ситуации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163481
 
 
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Всем миром одного буйного ублажают.
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Тобто НАТО не розуміє, що з росією говорити неможливо 😏
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Это, как рыбку съесть и на куй сесть! Сомневаюсь в такой "стратегии"!
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