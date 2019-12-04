 У НАТО двойной подход к России: диалог и сдерживание одновременно, - Столтенберг

Об этом на пресс-конференции в Лондоне после заседания лидеров стран-членов НАТО заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"НАТО и я верим в диалог с Россией. Однако, мы верим в двойной подход, что означает одновременно сдерживание и диалог. Пока мы сильны и объединены, мы можем вести диалог с Россией, включая вопросы контроля над вооружениями", - заявил Столтенберг.

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По его словам, если НАТО не сможет улучшить свои отношения с РФ, то тогда Альянсу необходимо думать над тем, как дальше жить в сложных отношениях с Москвой.

"Даже если мы не можем добиться улучшения в отношениях с РФ в ближайшее время, нам необходимо справляться с трудными отношениями с Россией путем увеличения военных тренировок и военного присутствия", - добавил он.

Столтенберг отметил, что диалог с РФ также необходим для того, чтобы в случае возникновения инцидентов она не вышла из-под контроля и не спровоцировала действительно угрожающие ситуации.

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