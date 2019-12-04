 Контрразведка СБУ подтвердила задержание "единоросса" из Крыма Кучерявого, приехавшего оформлять украинский загранпаспорт. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Контрразведчики спецслужбы получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" планирует прибыть на материковую часть для получения украинского загранпаспорта.
Украинской спецслужбе Кучерявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году, будучи участником общественной организации "Автоканал Севастополя", человек активно способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка.
За свои "заслуги" перед страной-агрессором предатель награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя".
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
это даже не член - это настоящий дырявый гондон)
Бывший пресс-секретарь движения НАШИ и депутат Госдумы Роберт Шлегель получил немецкое гражданство. Судя по всему, как репатриант и этнический немец. "Я хочу, чтобы мои дети росли в Германии как часть культуры и народа, к которому они принадлежат", - сообщает Шлегель, некогда проголосовавший за "закон Димы Яковлева", который не позволил российским детям-сиротам расти в США.
Здесь, конечно, все уже по 100 раз написали про лицемерие и тому подобное. Однако здесь важнее другое - в действительности данная история о том, что российский провластный социальный лифт не может никому предложить ничего по-настоящему ценного. Жил-был молодой тележурналист Роберт Шлегель, в юности вступил в движение НАШИ, усердно лизал начальству и долизался, казалось бы, до самых высот, до которых в принципе можно долизаться - стал депутатом Госдумы. Однако стоило ему дожить до того возраста, когда принято думать уже не только о бабках, но и о детях - стало понятно, что растить детей в той России, что создало его путинское начальство, совсем не хочется. Самое время вспомнить о своих поволжских предках и устремиться дранг нах обратно.
Можно, конечно, быть топовым жуликом и вором, чьи дети будут кататься в заграничном масле, как Лиза Пескова в Сорбонне, пока вы обчищаете последние закрома родины. Но достижение таких высот - для единиц. Поэтому они и валят, дожив до 30-40 годов - все эти Дроковы, Шлегели и прочие. Это мощная ачивка в области построения failed state: даже самым заслуженным лоялистам не хочется растить детей при том режиме, который они помогали создавать. ТМ