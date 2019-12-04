 Контрразведка СБУ подтвердила задержание "единоросса" из Крыма Кучерявого, приехавшего оформлять украинский загранпаспорт. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведчики спецслужбы получили информацию, что член так называемого Севастопольского регионального отделения партии "Единая Россия" планирует прибыть на материковую часть для получения украинского загранпаспорта.

Украинской спецслужбе Кучерявый известен своей антиукраинской позицией. В 2014 году, будучи участником общественной организации "Автоканал Севастополя", человек активно способствовал российской оккупации Крымского полуострова. В частности, он причастен к организации блокпостов в Севастополе и охране общественного порядка.

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За свои "заслуги" перед страной-агрессором предатель награжден медалью Минобороны РФ "За возвращение Крыма" и юбилейным знаком ФСБ РФ "Ветераны спецслужб России Защитникам Крыма и Севастополя".

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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.