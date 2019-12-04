EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Общество
  98  4
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8477) Донбасс (20087) Объединенные силы (418)

 Враг обстрелял позиции ОС у Новолуганского и Широкино, с начала суток потерь нет, - пресс-центр

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции украинских защитников в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Новолуганского (из гранатометов различных систем и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по укреплениям Объединенных сил у Широкино.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса

Отмечается, что 4 декабря потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 3 декабря вооруженные формирования РФ 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь не зафиксировано.

Источник: https://censor.net.ua/n3163478
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Чё, порохоботы, нет желающих обвинить зебилов в обстрелах ОС?
 показать весь комментарий
 
Якою була відповідь Головнокомандувача на цей обстріл українських територій російськомовними?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх