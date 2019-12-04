 "Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - МИД Украины отреагировал на слова Токаева о Крыме

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Екатерины Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши в связи с высказываниями, которые противоречат международно-признанной политике, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года", - сообщила Зеленко.

В МИД считают, что заявления президента Казахстана противоречат принципам украинского-казахстанских отношений и международной позиции.

"Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве и с тех пор наше государство неуклонно их придерживалась", - подчеркнула она.

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Зеленко отметила, что особенно жаль, что такие слова Токаева прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, в состав которой входят обе страны.

Напоминаем, ранее президент Казахстана Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что не считает произошедшее весной 2014 года в Крыму аннексией.

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