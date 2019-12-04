 "Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - МИД Украины отреагировал на слова Токаева о Крыме

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Екатерины Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши в связи с высказываниями, которые противоречат международно-признанной политике, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года", - сообщила Зеленко.
В МИД считают, что заявления президента Казахстана противоречат принципам украинского-казахстанских отношений и международной позиции.
"Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве и с тех пор наше государство неуклонно их придерживалась", - подчеркнула она.
Зеленко отметила, что особенно жаль, что такие слова Токаева прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, в состав которой входят обе страны.
Напоминаем, ранее президент Казахстана Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что не считает произошедшее весной 2014 года в Крыму аннексией.
Один елбасы (зелений) іншому елбасы ОЗАБОЧЕННОСТЬ не висловить.
Ольга Скабеева,(в перекладі на українську мову - зливний бачок) ведущая политического ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1" (в перекладі на українську мову - рашаговносмі), взяла и дозвонилась президенту Украины Владимиру Зеленскому (в перекладі на українську мову....). Об этом она сообщила на своей странице в соцсети: "Позвонила сейчас президенту Зеленскому. А он трубку взял". На опубликованном видео Ольга ходит с телефонной трубкой в руке, а потом говорит: "Вас беспокоит Ольга Скабеева. Извините, что я отвлекаю…" Зеленский тут же отвечает Скабеевой: "Я на громкой связи. Всегда прерываюсь на беседы, потому что думаю, мало ли, у кого-то что-то случилось...".
О чём дальше шёл разговор, пока не известно. В своём сообщении Ольга уточнила: "Все подробности сегодня в 18:50 в программе "60 минут"!" И добавила: "И да, очень... очень приятный в общении…" (в перекладі на українську мову...дуже-дуже раді...)))))
Зливний бачок і Сортірний Піаніст.
Фстрічяйтє
Якась "соя"... дідько, де вона взагалі на полицях магазинів?
У нас вистачє зєлюбітєлєй младшего дружбана ***** - баццькі Лукі.