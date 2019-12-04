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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Казахстан (407) Крым (22138) Зеленко (46) Токаев (7)

 "Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - МИД Украины отреагировал на слова Токаева о Крыме

Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено высказываниями президента Казахстана Камис-Жомарта Токаева касательно отрицания оккупации украинского Крыма Российской Федерацией.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Украины Екатерины Зеленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши в связи с высказываниями, которые противоречат международно-признанной политике, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года", - сообщила Зеленко.

В МИД считают, что заявления президента Казахстана противоречат принципам украинского-казахстанских отношений и международной позиции.

"Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга. Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве и с тех пор наше государство неуклонно их придерживалась", - подчеркнула она.

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Зеленко отметила, что особенно жаль, что такие слова Токаева прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, в состав которой входят обе страны.

Напоминаем, ранее президент Казахстана Токаев в интервью Deutsche Welle заявил, что не считает произошедшее весной 2014 года в Крыму аннексией.

Также читайте: Официальных приглашений для проведения встречи Зеленского и Путина в Нур-Султане не направляли, - МИД Казахстана

Источник: https://censor.net.ua/n3163472
 
 
 Топ комментарии
 
Коли у Азербайджана окупували Карабах мовчала Грузія, коли у Грузії окупували Абхазію мовчала Україна, коли у України окупували Крим мовав Казахстан, коли у Казахстана....
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"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено" - певна річ.
Один елбасы (зелений) іншому елбасы ОЗАБОЧЕННОСТЬ не висловить.
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«Яке йшло таке й здибало»
Зливний бачок і Сортірний Піаніст.
Фстрічяйтє
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срали "узказоркіє"на демарші поки ***** не відіжме північний казакстан...
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"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено" - певна річ.
Один елбасы (зелений) іншому елбасы ОЗАБОЧЕННОСТЬ не висловить.
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///
Ольга Скабеева,(в перекладі на українську мову - зливний бачок) ведущая политического ток-шоу "60 минут" на канале "Россия 1" (в перекладі на українську мову - рашаговносмі), взяла и дозвонилась президенту Украины Владимиру Зеленскому (в перекладі на українську мову....). Об этом она сообщила на своей странице в соцсети: "Позвонила сейчас президенту Зеленскому. А он трубку взял". На опубликованном видео Ольга ходит с телефонной трубкой в руке, а потом говорит: "Вас беспокоит Ольга Скабеева. Извините, что я отвлекаю…" Зеленский тут же отвечает Скабеевой: "Я на громкой связи. Всегда прерываюсь на беседы, потому что думаю, мало ли, у кого-то что-то случилось...".
О чём дальше шёл разговор, пока не известно. В своём сообщении Ольга уточнила: "Все подробности сегодня в 18:50 в программе "60 минут"!" И добавила: "И да, очень... очень приятный в общении…" (в перекладі на українську мову...дуже-дуже раді...)))))
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«Яке йшло таке й здибало»
Зливний бачок і Сортірний Піаніст.
Фстрічяйтє
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Коли у Азербайджана окупували Карабах мовчала Грузія, коли у Грузії окупували Абхазію мовчала Україна, коли у України окупували Крим мовав Казахстан, коли у Казахстана....
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Тут нічого дивного, Казахстан голосує як Китай, москалі для них це минуле.
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МІД Клімкіна тоді оголосив Казахстану демарш? Чи може мовчки проковтнув?
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шо ти заладив - соя, соя? Зубожів так що не вистачає на м'ясний фарш і шоколадку? Сою, здається, хом'ячки їдять? Чи я в чомусь помиляюся? Га, жабоїдику?
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Мрієш про фарш, старий котик? Прийдеться тобі гризти курячі шийки...
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Опікуйся собою, жабоїде. Я і в Гудвайн можу сходити.
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До речі. Якщо чесно, я от навіть в душі не ї*у, яку таку "сою" вони мають на увазі. Пам'ятаю щіба що огидні на смак соєві плитки періоду розпаду СРСР та тотального дефіциту... але про той ерзац швидко забули, щойно у продажу почав знову з'являтися шоколад.
Якась "соя"... дідько, де вона взагалі на полицях магазинів?
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Якось бачив цінник "Соя" на прилавку узбека чи таджика. І ще зациклені на дієтах тітки про неї згадують.
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То інше, так можна й соєвий соус згадати - але до кондитерки він відношення не має... "Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші", - МЗС України відреагував на слова Токаєва про Крим - Цензор.НЕТ 2849
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А що починати.
У нас вистачє зєлюбітєлєй младшего дружбана ***** - баццькі Лукі.
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Не стоит, все равно вы держите курс на таежный союз как и при парашенко
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Не просто тримаємо, ми його очолимо.
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А ми його зробим без москалів, була ж один час думка зберегти СРСР коли московіти втікли.
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Краще вже Балто-Чорноморський союз робити. Ну що в нас з тими ж казахами чи узбеками і таджиками спільного?
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Ну давай трохи ширше дивитись, я ж не винен що сировина у казахів і туркменів а не в литовців чи естонців.
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Може я чогось не розумію, але краще сировину купляти за гроші "на общіх аснаваніях" в того ж Казахстану, а от в союз входити з тими, хто з тобою ментально близький і з ким це потрібніше геополітично.
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Друг Путлера Потрошенко вже не очолює, він очолює ПЕСа, собачу свору.
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та казахи під рогатими є та ще їх союзники ,нічого дивного подивиться як голосує казахстан на сессії ООН по питанням України...
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Отправьте патриотов, здание Мида фикалиями закидать.
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Що таке "фикалии" ? Не знаєш російської, пиши рідною, удмуртською.
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Фикалиями ты думаешь всю свою собачью жизнь
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Здається, ти взагалі не знаєш, що таке думати.
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Им Китай демарш сделает по самые гланды, а мы скажем, что это никакая не аннексия. "Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - МИД Украины отреагировал на слова Токаева о Крыме - Цензор.НЕТ 504 "Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши", - МИД Украины отреагировал на слова Токаева о Крыме - Цензор.НЕТ 2053
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Ти, лушайпака кассабская, какого хєра ти сюда припєрлась...
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Казахстан - вассал Орды.и Лукашенко-тоже.Пусть идут лесом..
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Напомните казахам про Дергачёвский и Озинский районы Саратовской области... Они до 1959-го года были составной частью Уральской области Казахстана...
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Всему дипломатическому корпусу МИД Украины вменено в обязанность во время самопроизвольного выпуска пищеварительных газов наружу разворачивать выхлопной орган кишечника в сторону Казахстана, процесс сопровождать максимальным акустическим эффектом.
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МЗС а розірвати договір з ними від 1994 року слабо?
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УЖЕ И КАЗАХИ ХВОСТ ЗАДРАЛИ ОТ ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В УКРАИНЕ
"Казахстанській стороні буде зроблено відповідні демарші", - МЗС України відреагував на слова Токаєва про Крим - Цензор.НЕТ 6270
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Так і є. У попереднього гідранта вже не тільки трубу відірвало.
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Национализировать оператора связи МТС у казахов и точка.
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Идет процесс признания Крыма российским и в этом немалая заслуга президента Зеленского.
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В 2013 Крим був набагато більш російський ніж наразі.
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При Потрошенко бы утерлись, сдавали бы и не возникали. Потрох был шутом, а не президентом.
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