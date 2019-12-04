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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Нафтогаз (2806) Витренко Юрий (85)

 Слушания по взысканию $ 3млрд с Газпрома в Нидерландах прошли успешно. Ждем окончательного решения 25 февраля, - Витренко

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко позитивно оценивает прошедшие в Амстердаме слушания о принудительном взыскании в Нидерландах с российского "Газпрома" $3 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража и ожидает позитивного окончательного решения 25 февраля 2020 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Витренко отметил: "Наша оценка - слушания прошли успешно для нас, и поэтому мы ожидаем положительного решения суда, которое позволит нам приступить к реализации активов Газпрома, которые мы до этого успешно арестовали".

Он отметил, что окончательное решение суда о взыскании долга Газпрома по решениям Стокгольмского арбитража ожидается 25 февраля 2020.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" будет требовать от "Газпрома" $12,25 млрд компенсаций в Стокгольмском арбитраже, - Витренко

Как сообщалось, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку объемов газа для транзита. С учетом того, что ранее суд подтвердил долг украинской стороны за поставки газа на $2,018 млрд, по результатам двух арбитражей - на поставку и транзит - "Газпром" должен доплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" эти решения обжалует, но украинская сторона не хочет дожидаться рассмотрения апелляции и пытается взыскать эти средства в различных юрисдикциях.

Источник: https://censor.net.ua/n3163471
 
   
 Топ комментарии
 
Бєня, хотів зняти Коболєва і Вітренко з керівництва «Нафтогазу».
Госдєп США і ФБР обьяснілі Бєнє, что он нє прав.
God bless USA.
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Ура, не радуйся. Еще не вечер Зебил что-нибудь придумает.
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Не расстраивайся. Для вашего Газпрома это не большие деньги.
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Ура, не радуйся. Еще не вечер Зебил что-нибудь придумает.
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ну дык ...на хитрого ***** всегда шонить с поворотом найдется
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Не расстраивайся. Для вашего Газпрома это не большие деньги.
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Есчо одна бабушка на канарах милиардик получит из нашего кармана
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Бєня, хотів зняти Коболєва і Вітренко з керівництва «Нафтогазу».
Госдєп США і ФБР обьяснілі Бєнє, что он нє прав.
God bless USA.
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А коли термін закінчення їхніх трудових угод?
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Ху@ло в Париже первым делом будет заставлять принять пакет по газу,вопросы домбаса будут на последнем месте.
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сначала нужно пережить 9 декабря. Наш бубочка едет выступатьс тайной программой по сливу Украины, отказа от претензий, желанием купить дешевый газ и т.д.
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усе вірно.треба готуватись на прикладі Фінів перед війною з сталінським союзом!!!
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Витренко, это сепарская жаба еще и квакает 🤣
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С этих 3 лярдов, можно вечно получать премии.
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"Слушания по взысканию $ 3млрд с Газпрома в Нидерландах прошли успешно." хм ... и забыл мудак Ветренко добавить что это ВСЕ только благодаря тому "преступному" договору по газу 2008 года с ГазпромомМясом подписанным "воровкой-аферисткой" Тимошенко !!!
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А более других ждёт известий и им соответствующих транзакций мама Коболева в Штатах.
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Вони що,ще раз хочуть собі премію взяти?..Отак будуть слухати по судам і брати поки оті три мільярди не закінчаться...
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"Слушания по взысканию $ 3млрд с Газпрома в Нидерландах прошли успешно. Ждем окончательного решения 25 февраля"

После этого зарплату Кобалеву будем выплачивать золотыми слитками и письками девствинец, а населению цену подымим бо путин нападе
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