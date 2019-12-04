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 Политика Украины
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Все про:земля (1620) Милованов Тимофей (98) рынок земли (44)

 Под прикрытием моратория на продажу земли у государства украли 750 тыс. гектаров, - Милованов

За годы моратория на продажу земли из государственной собственности было украдено 750 тысяч гектар.

Об этом заявил во время выступления на парламентских слушаниях министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"За 18 лет моратория и разговоров о том, какую модель оборота земель выбрать, у государства просто украли 750 тысяч гектаров. Было 1,5 миллиона гектар госземель, сейчас часть отведена", - сказал он.

По словам министра, земли, которые находятся во владении государственных предприятий и Национальной аграрной академии наук, "задешево используют опытные дельцы".

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Напоминаем, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.

Источник: https://censor.net.ua/n3163470
 
   
 Топ комментарии
 
так верните украденное, а воров посадите...
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Ну так почему никто еще ни сидит! я не думаю что это фермеры воровали землю, наверняка это делали чиновники.... ну так где посадки!! сказал А говори и Б!!
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Я уже аж вижу, как сейчас начнут тюрьмы трамбовать, теми, кто землю растащил..
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Ну так почему никто еще ни сидит! я не думаю что это фермеры воровали землю, наверняка это делали чиновники.... ну так где посадки!! сказал А говори и Б!!
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Я уже аж вижу, как сейчас начнут тюрьмы трамбовать, теми, кто землю растащил..
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Кабмін #Зеленського ухвалив рішення підвищити тариф на газ на 15%; на відкритому ринку газ подешевшав за рік на 49,5%, але українці цього не відчують;Под прикрытием моратория на продажу земли у государства украли 750 тыс. гектаров, - Милованов - Цензор.НЕТ 3380
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так верните украденное, а воров посадите...
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Под прикрытием возврата 750 тыс. не стоит заниматься дерибаном остального. Правда, не нужно...
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Нужно специальное расследование ГПУ по незаконному приобретению земли до 600 000 га в одни руки.
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Просто "слуг урода" і самого Урода жаба давить. І тому вирішили вкрасти для бєніних сородічєй всі 15 мільйонів гектарів. До речі, ті сородічі вже давно для цього і дєнюжкі для Бєні і його слуг приготували 😕
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шо всего 750 тыс.? это 1\10 часть, где остальные Милованов? шо уже порешали?
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если украли то верни обратно в госсобственность ...в чём проблема мылосралов ?...3,14здобол
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Вкрадено ? Пів-Чорногорії вкрали,і вони відкривають ринок землі ? Може треба спершу порядок навести ? І хто цими чисельними справами займається ? ГПУ ? ДБР ?Бєня ?
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А забрати назад слабо? ЗЕ ж такий крутий поц. Невже злякається? Нівєрю.
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Вроде рынок не работает. Но. У сына Порошенко обнаружилось 130 тыс. гектаров, у его дружбана Косюка больше 600 тыс. Зеленский пытается хотя бы провести аудит, что есть. Самое прикольное, что Порошенко, когда думал, что избирется на второй срок, был за скорейший рынок земли, а сейчас - резко против. Думал украсть побольше, но народ прокатил мародера
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Я бачив з 10 гектар на піску, вони нікому не потрібні, там вже виріс сосновий ліс заввишки 15-20 метрів, можете уявити на скільки була халатність багато років, це питання має індивідуальний підхід, до кожного гектару.
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Чушь. Недвижимость у государства априори невозможно украсть, её можно лишь незаконно пользоваться.
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не може такого бути! в країні є МВС, прокуратура, та СБУ врешті решт та ще й НАБУ - і вони би не допустили такого стану з землями.
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Голосніше всіх " тримай злодія, кричить злодій". Богдан під Києвом некисло земельки нагріб. Може це він і його друзі? Інформацію в інтернеті підчистили
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750 тысяч гектаров это не иголка, кого посадят за это воровство?
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хм.. а сколько собираетесь украсть вы , или вы решили допродать ВСЮ землю чтобы уже нечего было другим красть?! А навести порядок и наказать виновных это вам я смотрю не подходит?! ... ну что тут сказать - "гениальная" идея Зебилов !!!
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В банке украли семь милионов давайте продовать быстрее банк,а остальное украдут. Логика янелоха в озвучке ядебила. Это к психиатру им или нам надо идти? Каждому свое.
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В банке украли семь милионов давайте быстрее деньги в оборот, что бы они не лежали в банках мертвым грузом.
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Бедная Украина! Сколько шакалов открыли жадные пасти на черноземы Неньки. Слюной истекают, ждут когда дебилы снимут мораторий с продажи.
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