 Меркель заявила, что высылка российских дипломатов не повлияет на проведение саммита "нормандской четверки"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина,

"Я не думаю, что этот случай скажется на встрече в "нормандском формате", там речь пойдет об Украине и о том, как нам продвинуться вперед в минском процессе. Но в вопросах двусторонних отношений это, конечно, событие... Мы, к сожалению, не получили активной помощи от России в расследовании этого преступления", - сказала канцлер в среду на пресс-конференции в Лондоне "на полях" саммита НАТО.

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Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в гражданина Грузии, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

Генпрокуратура ФРГ считает, что убийство могло быть совершено либо по заказу властей России, либо по указанию властей Чечни.

Издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщили, что установлена личность подозреваемого в убийстве в Берлине гражданина Грузии. Расследователи утверждают, что выстрел из пистолета с глушителем сделал российский гражданин Вадим Красиков 1965 года рождения.

4 декабря МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства РФ в Германии персонами нон-грата.

Генпрокуратура Германии, которая приняла на себя расследование дела о резонансном убийстве гражданина Грузии в Берлине, высказала предположение, что это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни