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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Берлин (169) высылка (67) Германия (3474) заказное убийство (75) Меркель (1718) дипломаты (358)

 Меркель заявила, что высылка российских дипломатов не повлияет на проведение саммита "нормандской четверки"

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что высылка из Германии российских дипломатов - это событие в двусторонних отношениях РФ и ФРГ, но оно, по ее мнению, не повлияет на ход саммита "нормандской четверки" по Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  Интерфакс-Украина, 

"Я не думаю, что этот случай скажется на встрече в "нормандском формате", там речь пойдет об Украине и о том, как нам продвинуться вперед в минском процессе. Но в вопросах двусторонних отношений это, конечно, событие... Мы, к сожалению, не получили активной помощи от России в расследовании этого преступления", - сказала канцлер в среду на пресс-конференции в Лондоне "на полях" саммита НАТО.

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Гражданин Грузии был убит в Берлине 23 августа в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен, район Моабит, по дороге в мечеть. Киллер дважды выстрелил в гражданина Грузии, тот скончался на месте. Изначально СМИ называли имя Зелимхан Хангошвили. По подозрению в убийстве задержан гражданин России.

Генпрокуратура ФРГ считает, что убийство могло быть совершено либо по заказу властей России, либо по указанию властей Чечни. 

Издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel сообщили, что установлена личность подозреваемого в убийстве в Берлине гражданина Грузии. Расследователи утверждают, что выстрел из пистолета с глушителем сделал российский гражданин Вадим Красиков 1965 года рождения. 

4 декабря МИД ФРГ объявил двух сотрудников посольства РФ в Германии персонами нон-грата. 

Генпрокуратура Германии, которая приняла на себя расследование дела о резонансном убийстве гражданина Грузии в Берлине, высказала предположение, что это преступление могло быть совершено по заказу государственных органов РФ или Чечни

Источник: https://censor.net.ua/n3163466
 
 
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уже оправдывается перед х**лом, старая комсомолка Меркель заявила, что высылка российских дипломатов не повлияет на проведения саммита "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 3594
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Зебилы, а сколько вы уже кацапских посольств закрыли? Или хотя бы сколько уже кацапских дипломатов выслали? Меркель заявила, что высылка российских дипломатов не повлияет на проведения саммита "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 4375
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В смысле? У нас при педро ещё и посольства работали?
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Да понятно что ***** и фрицы так хотят избавиться от Украины что даже ядерная война не помешает подписанию капитуляции.
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эх подружка по штази думает о пенсии...... интересно пост какой расейской компании перепадет Меркель......
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А тем временем сегодня в Лондоне умер сбитый автомобилем россиянин-миллиардер Дмитрий Обретецкий.
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Ше не вси москаляки в ЛондОни згынулы, так шо продовжуемо полывать горОда нафтою!))
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Решили с новичком и полонием не замарачиваться
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Оказывается можно гораздо проще зделать
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то не высылка то ротация...главное пукнуть правильно перед общественностью
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А ты фрау, строй и дальше квасопоток с ***********! А не угодишь ху@лу, и тебя замочит какой то ликвидатор - рашафашисто!
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