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 Политика Украины, Общество
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 Через три года в Украине не будет пилотов, военных летчиков держит только "особый период", - советник Комитета по нацбезопасности Копытин

В Украине происходит масштабный отток действующих пилотов, а престиж украинских летных учебных заведений падает из-за отсутствия международного пилотского свидетельства.

Об этом в комментарии и Цензор.НЕТ заявил советник подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Владимир Копытин по итогам круглого стола, на котором обсуждали усиление государственной политики в сфере авиации и повышение эффективности государственного регулирования в области государственной авиации.

"Проблема в том, что в Украине авиация делится на два вида: государственная авиация и гражданская авиация. К государственной относятся Минобороны, МВС со всеми подразделениями, погранслужба, ГСЧС и Нацгвардия. Если мы говорим про военных, то система подготовки еще переписана с советской. Сейчас, с учетом интеграции в Европу, то все наши полеты военных на международные выставки происходят с нарушениями, потому что нет лицензии для выполнения полетов в международном воздушном пространстве", - подчеркнул советник.

"Самая главная проблема – мобилизационные мероприятия 2014-2015 года показали, что гражданские заведения, которые готовят летчиков (у них есть военная кафедра и они должны готовить офицеров запаса) – Кременчугский колледж, Кировоградская академия – они не дали ни одного резервиста. Государство тратит деньги, а ни одного человека не дали", - отметил Копытин.

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"Мы начали проблемой подготовки заниматься больше десяти лет назад. Сейчас прошел круглый стол, и Комитет нацбезопасности инициировал изменения в воздушном кодексе, документы, регламентирующие подготовку летного состава, чтобы привести к стандартам Европейского Союза", - сообщил эксперт.

"В чем проблема, у нас есть подготовка военных и гражданских пилотов. Гражданских готовит Национальный авиационный университет, открывает факультет подготовки летного состава, Кировоградская летная академия, Кременчугский летный колледж, Харьковский университет воздушных сил - при нем создан Институт гражданской авиации - и плюс порядка 15 частных учебных заведений. Естественно возникает вопрос – сколько летчиков нам надо? Поскольку все учебные заведения просят госфинансирования. Только один НАУ просит субвенцию на 300 млн грн. для закупки оборудования. Начинаем разбираться – еще нет структуры, а уже просят средства. Все хотят купить технику, никто не хочет показать результат. Говорят: "купите нам технику, мы будем зарабатывать, в том числе на иностранцах". Но иностранцы к нам не придут, поскольку обучение в Европе на 20% дешевле, чем в Украине. В 2010 году в Кировоградскую академию мы поставили 7 австрийских самолетов Diamond под гарантию государства. За 2 года эти самолеты ни разу не взлетели, их пограничникам отдали. 600 тыс. евро государство до сих пор должно австрийцам", - напомнил Копытин.

"Я бы гражданским учебным заведениям предложил вообще летную практику не вести, потому что сейчас существует другая проблема, которая называется "капля чернил заменяет тонну керосина". Люди не летают, просто берут деньги, а потом этот "налет" запишут. Уже даже украинские авиакомпании не хотят брать наших выпускников летных учебных заведений, и просят приходить с европейской лицензией", - отметил советник подкомитета по вопросам оборонной промышленности и технической модернизации.

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"По сути, за государственные деньги мы готовим пилотов частным и зарубежным авиакомпаниям. Мы не получаем мобилизационного резерва. Подготовка одного летчика стоит государству 4,5 – 5 млн. грн. – летная, без боевой подготовки. Для понимания, просто на самолете Л-39, на котором необходимо налетать 100 часов – 2,5 тыс. евро один летный час стоит. И на выходе военные учебные заведения не дают пилотского свидетельства, они добрать не могут, они скоро по призыву будут туда набирать. Харьковский вуз готовит летчиков для структур МВД. Они в Харькове готовили так, что МВД приняло решение создать собственное учебное заведение, потому что за пять лет не могут подготовить никого. МВД сейчас берет на роботу гражданских пилотов, пенсионеров, потому что закупили вертолеты французские, а летчиков нету. Мало того, что бегут существующие, а нету пополнения", - подчеркнул эксперт.

"Мы инициировали круглый стол, чтобы посчитать, сколько нам необходимо летчиков по госзаказу. Подготовка кадрового резерва должна лежать на плечах Минобороны. При Минобороны предложено создать единый учебный центр, который будет готовить по единой системе военных и гражданских летчиков. Посчитать количество летчиков для всех госструктур, за которых будет платить государство. Систему надо поменять – до уровня бакалавра и военные и гражданские учатся по одной программе. Они все получают коммерческую лицензию гражданского варианта. Дальше, те, кто идет по линии гражданской – подписывают контракт на 10 лет и раз в 2 года проходят сборы. Они обязаны в случае военных действий в течение 72 часов прибыть в распоряжение части, в которой они приписаны. Военные летчики тоже подписывают контракт на 10 лет, идут в войска служить, а через 10 лет они принимают решение – или дальше карьеру в армии делать или имеют право уволиться и с учетом лицензии пойти в коммерческую авиацию. Поляки по этому пути пошли, они сейчас самые эффективные в этом вопросе в Восточной Европе. У Украины осталось мало времени. Сейчас такой отток действующих пилотов и поступление на авиационные специальности такой, что через три года у нас пилоты просто закончатся. Военных пилотов держит только "особый период" - им запрещено увольняться. Мы знаем ситуацию по бригадам – большое количество военных пилотов сразу же уволится, после того, как "особый период" будет снят", - резюмировал Копытин.

Источник: https://censor.net.ua/n3163464
 
 
 Топ комментарии
 
А зачем Украине военные летчики если нужно прекратить стрелять, прекратить развивать оборону и опустить тарифы. Именно этого больше всего жаждет среднестатистический люмпен, обитатель Украины
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А зачем Украине военные летчики если нужно прекратить стрелять, прекратить развивать оборону и опустить тарифы. Именно этого больше всего жаждет среднестатистический люмпен, обитатель Украины
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нічого собі заяви...а люмпен, що не людина?
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Люмпен, який дивиться квартали і голосує за голобородька - лоботомована людина.
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Яке ж воно.... бубочка. Видно так закоханий у себе і вірить, що неперевершений... Фу гидота яка.
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Идея с записыванием налёта хороша - прям как на водительских курсах....)
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Потрібно і щось з самою авіацією робити.Бо ця що є також вже довго не послужить.Та й взагалі без авіації армія не може сильною вважатися.
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Так правильно, какой идиот пойдёт учиться на военного лётчика, если осталась одна советская рухлядь у которой ресурс, как минимум планера, давно вышел. Продлевают, потому что ничего другого не остаётся. Но даже и при таких раскладах остатков не надолго хватит. А новых бортов даже в перспективе не предвидится. Профессия военного лётчика в Украине абсолютно бесперспективная.
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А почему не покупают самолеты? Аваков же купил вертолеты на полмиллиарда евро.
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все вопросы к пете
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До чого тут Петя якщо купував Аваков.
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Аваков же купил вертолеты на полмиллиарда евро

Не путайте бизнес с патриотизмом!...
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Точно, ща у Трампа 5 Б-2 купим, я завяжу кеды и полетим бомбить Ямантау Через три года в Украине не будет пилотов, военных летчиков держит только "особый период", - советник Комитета по нацбезопасности Копытин - Цензор.НЕТ 6212
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Ну не вечно же проедать совковое. Надо же и самим что-то сделать. Сколько лет прошло. Скоро все совковое превратится в труху.
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Что делать то?
И главное кто будет это делать? Трясущиеся(от старости и водки) старикашки?
И еще главней - за что это делать?
И кто это будет применять? Некоторые визжат что даже ЯО надо "делать" Через три года в Украине не будет пилотов, военных летчиков держит только "особый период", - советник Комитета по нацбезопасности Копытин - Цензор.НЕТ 1361
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новость из рубрики не ту страну назвали гондурасом
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Смотрика, это Зеля виноват, что в Украине за 28 лет, никуя никто ни чего не делал.
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всі попередні президенти та уряди жили по гаслу великого Мао: чим гірше - тим краще.
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Тому зебіли й вибрали клоуна в очильники.
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закупили вертолеты французские, а летчиков нету Источник: https://censor.net.ua/n3163464


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закупили вертолеты французские, а летчиков нету

Капелланы помолятся - и все образуется...
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Промышленности нет, экономики нет. Не будет и пилотов. Чё в первый раз, что ли?
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Що за эксперт. Если в летке военная кафедра, то там точно не учат на военного летчика.
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там вус дают.летчика за один раз все равно не обучишь.даже после отпуска его необходимо вводить в строй,восстанавливать навыки.
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а шо пилот гражданского ан 26 сильно от пилота ан 26 с десантурой отличается?
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он вроде в КПВВИКу учился ,или то какой то другой с похожим ником,интересно в какой роте
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Спаси нас от Майдана.)
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100пудов! Там доход не хуже, а ответственности никакой .
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если бы у петерастов были мозги - они бы после прочтения статьи повесились бы
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не будет не только пилотов, но и тех, кто ими управляет при боевом использовании самолета.. Причина - продолжает работать кадровая политика 2007 года, которая была направлена на развал армии. Зачем военным пилотам международное свидетельство пилота? Это уловка. Даже если давать, то только после 15 лет службы в ВСУ. Иначе все сбегут досрочно. 1000 долларов в месяц получает сейчас пилот в ВСУ Украины или 10 000 долларов у тех же гражданских украинских пилотов?
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Нет худа без добра! Лет через 15-20 потребности военых летчиках не будет вовсе (путь динозавры-птереодактели отлетают до пенсии, ну а ссобязанностями оператора автоматического боевго дрона может любой мальчишка с12-ти лекго справится (без опасности жизни и здоровью, без перегрузок и головокружений)!
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От штурмана вроде уже отказались. НЛ-10 фтопку, жпс навигатор в помощь!))
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я считаю глупостью развивать сегодня военную авиацию управляемую уязвивым человек, нужно, если не опернжать на шаг, то хотя бы идти в ногу со временем, а это работать над сверхзащищеной и фактически беспредельной связью на квантовой "запутаности частич", довести устройства до приемлемых портативных размеров, тогда потребность в летчиках полностью отпадает ибо связь между оператором и дроном будет полностью неуязвимой
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Это всё реально, причём уже сегодня но только к сожалению не в этой стране.
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Проблема только в БЛИЗОРУКОСТИ РУКОВОДСТВА И ОТСУСТВИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВОЛИ, научно-технический потенциал у Украины есть (и он значителен, парашка даже не конкурент, ЕС и США почти на том же уровне, а вот японцы и корецы (южные) скорее всего вырвались уже вперед значительно)!
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Страна разваливается. Или Зе что-то поменяет,или разбегутся людишки туда,где лучше.
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Мізки нехай собі поміняє... там хіба що лоботомія допоможе.
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Може слід подивитися правді у вічі та відкинути (не тільки в авіаційних вишах) совковий підхід для навчання? Пам'ятаю КПІ 70-х років. Будь-які зарубіжні терміни і навіть прізвища авторів відкриттів, винаходів та практичних схем підміняли совковими. Коли довелося підвищувати кваліфікацію по закордонних підручниках та мануалах, більшість фахівців були розгублені: що таке Zener diode, Costas loop, Butterworth filter, Darlington transistor?
Літунів слід вчити відразу в "мілях, вузлах та футах", не кажучи про чисто пілотажну термінологію. Читав мемуари пілота Аерофлота, якому після виходу на пенсію діти подарували комп зі встановленим флайт-симулятором. І він, профі, капітан, інструктор, ледве розібрався у бездарному перекладі елементарних для пілота речей.
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