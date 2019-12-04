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 Политика Украины
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Все про:земельная реформа (163) Павленко Ростислав (26) Европейская Солидарность (179)

 Мы не имеем права доверять сельскохозяйственную землю силам хаоса, надеясь, что "авось", как-то рынок все решит, - нардеп Павленко

Закон, которым будет регламентироваться запуск рынка земли, должен предусматривать конкретные механизмы защиты земли, селян, государства, а также интересов общества. Фракция "Европейская Солидарность" подала поправки к этому законопроекту и настаивает на их учете.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил народный депутат Украины Ростислав Павленко во время парламентских слушаний на тему "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения".

"Мы не имеем права доверять сельскохозяйственную землю силам хаоса, надеясь, что "авось", как-то рынок все решит. Есть опыт других стран, когда перед введением рынка земли были заложены очень конкретные механизмы защиты селян, государства, земли и защиты общества", - подчеркнул Павленко.

"Мы не имеем права нарушить интересы селянина. Мы не имеем права поставить под угрозу украинскую землю, ее качество и перспективу Украины, которая связана с землей и ее обработкой. Мы не имеем права поставить под угрозу интересы общества, чтобы она оказалась перед риском того, что ее бюджет будет терять", - также отметил он.

По словам нардепа, обсуждение этого закона - это важнейшая дискуссия Украине.

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"Потому что земля для украинцев - это всегда больше, чем товар, больше, чем то, что можно купить и продать, поэтому к земле должно быть особое отношение", - отметил он.

"Мы все слышим о рынке земли, но мы не имеем права допустить базар. Мы не имеем права допустить, когда холдинги или иностранцы за бесценок будут скупать украинскую землю", - отметил Павленко.

Он подчеркнул, что рынок земли существует почти во всех странах, но это наиболее тщательно регулируемый вопрос, где оговариваются интересы селян, фермеров, людей, работающих на земле, интересы государства и общества.

Он также подчеркнул, что важным является определение минимальной цены земли, создание Земельного банка для поддержки фермеров, установление высокого регистрационного сбора для обеспечения интересов общества. По его словам, также должна быть обязательно предусмотрена защита украинской земли с точки зрения сохранения ее качества.

Депутат подчеркнул важность получить от власти конкретные ответы на поставленные вопросы. "Без этого введение того, что власть называет рынком земли, категорически недопустимо", - подчеркнул он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163463
 
 
 Топ комментарии
 
Ще і ринку нема, а на селян вже нападають, залякують та віджимають землю. Далі буде.
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Ещё год назад никто не мог подумать, что после одного из лучших дипломатов мира, полиглота и интеллектуала, президентом станет конченый наркоша с IQ как у креветки.
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В результаті "земельної реформи" від зеленої плісняви будуть актуалізовані слова Тараса "На нашій - не своїй землі..." і "Степи мої запродані. Жидові, німоті,. Сини мої на чужині, На чужій роботі." Ми не маємо права довіряти сільськогосподарську землю силам хаосу, сподіваючись, що "авось", якось ринок все вирішить, - нардеп Павленко - Цензор.НЕТ 6020
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Погнали женский орган по кочкам.Массированная атака с применением лайна.
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Ще і ринку нема, а на селян вже нападають, залякують та віджимають землю. Далі буде.
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100% за защиту нужно платить, и она дорогая, некоторым и землю придется за долги отдать
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Так давайте самий закон вивчати і обговорювати, тут один цензор.нет може міліон поправок в годину зробити, бо це все політичні заяви. Багато власників паїв не обробляють ту землю а мають лише плату за аренду, пай, а значить самі вже зробили ринок, залишилося лише взаконити... ну і сотні тисяч гектар не можуть бути у властності одної людини, це може бути наприклад місцева громада, якесь с.х. підприємство, засноване місцевою громадою, але ніяк не можна для приватних, тільки оренда. Бо потім податок на землю вбьє малих фермерів... десь така в мене думка.
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У гробу я бачив фермера,який за 2 паї (11га), дав у цьому році аж 700 кг одвійок ячменю.Чому, вам,мешканцям міст,дозволили продавати вашу власність-приватизовані вами квартири,побудовані за кошти моїх близьких,чотири покоління яких пропрацювали на цій землі(два покоління за трудодні-тобто за палочку у табелі ),а мені ,якому у спадщину дісталися 2 паї не можна продати їх.Коли ви продавли квартири уКиєві,Дніпрі,Харкові,Донецьку по 500 тисяч зелених,у мене дозволу не питали!Це моя земля! У мене є всі документи на неї.І я маю право вирішувати,що з нею робити!Я 100000% за дозвіл на продаж паїв!А ви розпоряжайтеся тією,що залишилася у власності держави,ящо її ще не розікралиА зі своєю я розберуся без шмаркачів!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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У мене лежать папери на якусь фігню і ніколи нічого не отримував, а у батька так і залишився сертифікат, бо завод просто знищили не давши приватизацію... багато ви знаєте! Про землю годі і казати, пропрацювали дід з бабусею все життя у колгоспі і померли за пів року до паїв, шиша батьки отримали. А нє, адміністративну статью мати отримала, за невдоволення.
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Поняття не маю,що там у тебе лежить,а що стоїть. У мене є документи на 2 паї . Якщо вони мої,то я маю право розпоряжатися ними як забажаю! Вам би навчитися чіткіше висловлювати свої думки!
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Я намагаюсь, залишилися одні емоціїї, сестра виїхала на тимчасове проживання за кордон, а нам тут виживати, і коли бачиш що падло дворці будує, і на тебе диветься косо, то розумієшь, що щось не так. В селах більш дальніх ше гірше, залишилися одні виродки, грабують і палять хати, з Вами теж таке буде, навіть не сумнівайтеся.
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"земля для украинцев - это всегда больше, чем товар, больше, чем то, что можно купить и продать, поэтому к земле должно быть особое отношение" Мы не имеем права доверять сельскохозяйственную землю силам хаоса, надеясь, что "авось", как-то рынок все решит, - нардеп Павленко - Цензор.НЕТ 2693
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В вопросах антисемитизма почему-то не позволяют рынку решать проблему, а в вопросах земли - на здоровье. Потому что одних нужно беречь, а другое - отобрать у крепостной нации.
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Ещё год назад никто не мог подумать, что после одного из лучших дипломатов мира, полиглота и интеллектуала, президентом станет конченый наркоша с IQ как у креветки.
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Отдайте всё казаку петьке, он разберётся. Каждый украинец при нём стал жить лучше...
собаки
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В результаті "земельної реформи" від зеленої плісняви будуть актуалізовані слова Тараса "На нашій - не своїй землі..." і "Степи мої запродані. Жидові, німоті,. Сини мої на чужині, На чужій роботі." Ми не маємо права довіряти сільськогосподарську землю силам хаосу, сподіваючись, що "авось", якось ринок все вирішить, - нардеп Павленко - Цензор.НЕТ 6020
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сили хаоса...воно що дурне чи в дугіна вчилося,щоб назвати ворів своїми прізвищами
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