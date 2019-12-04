 Мы не имеем права доверять сельскохозяйственную землю силам хаоса, надеясь, что "авось", как-то рынок все решит, - нардеп Павленко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил народный депутат Украины Ростислав Павленко во время парламентских слушаний на тему "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения".

"Мы не имеем права доверять сельскохозяйственную землю силам хаоса, надеясь, что "авось", как-то рынок все решит. Есть опыт других стран, когда перед введением рынка земли были заложены очень конкретные механизмы защиты селян, государства, земли и защиты общества", - подчеркнул Павленко.

"Мы не имеем права нарушить интересы селянина. Мы не имеем права поставить под угрозу украинскую землю, ее качество и перспективу Украины, которая связана с землей и ее обработкой. Мы не имеем права поставить под угрозу интересы общества, чтобы она оказалась перед риском того, что ее бюджет будет терять", - также отметил он.

По словам нардепа, обсуждение этого закона - это важнейшая дискуссия Украине.

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"Потому что земля для украинцев - это всегда больше, чем товар, больше, чем то, что можно купить и продать, поэтому к земле должно быть особое отношение", - отметил он.

"Мы все слышим о рынке земли, но мы не имеем права допустить базар. Мы не имеем права допустить, когда холдинги или иностранцы за бесценок будут скупать украинскую землю", - отметил Павленко.

Он подчеркнул, что рынок земли существует почти во всех странах, но это наиболее тщательно регулируемый вопрос, где оговариваются интересы селян, фермеров, людей, работающих на земле, интересы государства и общества.

Он также подчеркнул, что важным является определение минимальной цены земли, создание Земельного банка для поддержки фермеров, установление высокого регистрационного сбора для обеспечения интересов общества. По его словам, также должна быть обязательно предусмотрена защита украинской земли с точки зрения сохранения ее качества.

Депутат подчеркнул важность получить от власти конкретные ответы на поставленные вопросы. "Без этого введение того, что власть называет рынком земли, категорически недопустимо", - подчеркнул он.

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