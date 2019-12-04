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 В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса

На совещании обсуждали вопросы повышения уровня межведомственной координации и взаимодействия всех составляющих сектора безопасности и обороны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов принял участие в расширенном совещании, посвященном вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. На совещании, которое состоялось в Службе безопасности Украины, обсуждались вопросы дальнейшего повышения уровня межведомственной координации и взаимодействия всех составляющих сектора безопасности и обороны в вопросах реинтеграции временно оккупированных территорий. Среди прочего, речь шла о важности совершенствования механизма взаимодействия сил безопасности и обороны во всем спектре реагирования на внешние угрозы", - сказано в сообщении.

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Как отмечается, в совещании приняли участие Председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, Председатель Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, председатель ГНСУ Сергей Дейнеко, начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба.

Источник: https://censor.net.ua/n3163462
 
 
 Топ комментарии
 
В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса

Как бы через неделю не выяснилось, что это нам придётся в Донбасс реинтегрироваться. В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 6373
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Прежде чем заносить мебель в комнату, в которой насрал сосед, может сначала убрать и проветрить. Или все таки мебель, а потом посмотрим?
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В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу деградации Донбасса...так правдивей
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Всі чинуші рівняються на колабораста Зєлєпута. А Зєлюппа набрав таких самих зє...п ,як і він.
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В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса

Как бы через неделю не выяснилось, что это нам придётся в Донбасс реинтегрироваться. В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 6373
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РЕИНТЕГРАЦИЯ
( лат. re - приставка, обозначающая повторно возобновляемое действие, integro - восстанавливать). Восстановление психических функций после их дезинтеграции. По М.О. Гуревичу (1949), Р. может происходить неправильно, патологически, путем установления ненормальных связей в синапсах, что приводит к появлению бреда, галлюцинаций, нарушений сознания.
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телега впереди кобылы...
скажете "гоп" как перепрыгнете...а не гоп-стоп как всегда ))))
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"...в совещании приняли участие Председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, Председатель Службы внешней разведки Валерий Евдокимов, председатель ГНСУ Сергей Дейнеко, начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба". А где был главный "реинтегратор"? У него обед был или уже ужин? В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 830 Источник: https://censor.net.ua/n3163462В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу реинтеграции Донбасса - Цензор.НЕТ 9217
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Серед прозасідавшихся є хоча б один патріот України? Чи це було зібрання колаборастів?
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Насчёт патриотов не скажу, а поцреотов там хватает.
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Прежде чем заносить мебель в комнату, в которой насрал сосед, может сначала убрать и проветрить. Или все таки мебель, а потом посмотрим?
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Достали уже этим бамбасом. Все, кто хотел, выехал. Остальных исправит только могила. Мой знакомый ездит к своей матери в Харцызск. Рассказывает, что там и как. Там ждут только халявы и возвращения СССР. Украину ненавидят там все. Их надо не интегрировать, а запереть и лечить долго и сильно. Я бы выслал туда в первую очередь всех рыгов во главе с Ахметовым - они десятилетиями выращивали этих овощей в ненависти ко всему украинскому. Пусть поживут в этом зверинце.
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Дамбас паражняк нігоніт, кричали халявщики.
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В СБУ состоялось совещание силовиков по вопросу деградации Донбасса...так правдивей
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Лучше бы провели на тему как от него колючей проволкой отгородиться.
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А САМИМ ОФИЦЕРАМ СБУ НЕ ПРОТИВНО ТАКОЕ ?
У СБУ відбулася нарада силовиків з питання реінтеграції Донбасу - Цензор.НЕТ 2560
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