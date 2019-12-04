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 "Голос" предлагает разделить земельную реформу на несколько этапов, - нардеп Клименко

Фракция "Голос" предлагает разделить земельную реформу на несколько этапов.

Об этом рассказала во время парламентских слушаний нардеп от "Голоса" Юлия Клименко,информирует Цензор.НЕТ.

"Мы предлагаем разделить реформу на несколько этапов. Сначала позволить купить землю, быть собственниками, фермерам-физическим лицам, которые могут выкупить свою землю. Потом посмотреть в течение 2-3 лет, как реформа идет. Во-вторых, дать людям-фермерам, у них нет таких средств, чтобы выкупить, поэтому создать государственные программы, которые позволяют выкупить эти земли, которые рассчитаны не на один год, а 5-10 лет ... Нужно также давать средства не только на выкуп земли, но и на поддержку программ для того, чтобы фермеры могли делать конкурентный бизнес, который будет в Украина формировать экспорт и поднимать экономику", - сказала Клименко.

По ее словам, "Голос" предлагает создать предохранитель для спекуляций на рынке земли.

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Кроме того, предлагается, чтобы средства от продажи земель шли на развитие общин, дорог и школ. Она отметила, что эти поправки фракция подала ко второму чтению законопроектов.

Напоминаем, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163459
 
 
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А если человек не фермер, но хочет им стать когда-нибудь не в слишком далекой перспективе, и денег купить землю у него сейчас нет, то таких "голос" будет кредитовать? Или бесплатные кредиты на покупку земли только для народных депутатов.
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