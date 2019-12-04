 "Голос" предлагает разделить земельную реформу на несколько этапов, - нардеп Клименко

Об этом рассказала во время парламентских слушаний нардеп от "Голоса" Юлия Клименко,информирует Цензор.НЕТ.

"Мы предлагаем разделить реформу на несколько этапов. Сначала позволить купить землю, быть собственниками, фермерам-физическим лицам, которые могут выкупить свою землю. Потом посмотреть в течение 2-3 лет, как реформа идет. Во-вторых, дать людям-фермерам, у них нет таких средств, чтобы выкупить, поэтому создать государственные программы, которые позволяют выкупить эти земли, которые рассчитаны не на один год, а 5-10 лет ... Нужно также давать средства не только на выкуп земли, но и на поддержку программ для того, чтобы фермеры могли делать конкурентный бизнес, который будет в Украина формировать экспорт и поднимать экономику", - сказала Клименко.

По ее словам, "Голос" предлагает создать предохранитель для спекуляций на рынке земли.

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Кроме того, предлагается, чтобы средства от продажи земель шли на развитие общин, дорог и школ. Она отметила, что эти поправки фракция подала ко второму чтению законопроектов.

Напоминаем, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.

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