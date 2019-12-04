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 Политика Украины
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Все про:образование (1915) школа (1951) Гончарук_Алексей (338) Новосад (51)

 Принцип "деньги ходят за школьником" внедрять не будут, премьер-министр ошибся в терминах, - министр образования Новосад

В школьном образовании не будут внедрять принцип "деньги ходят за учеником", о чем ранее заявил глава правительства Алексей Гончарук.

Об этом в комментарии LB.ua рассказала министр образования и науки Анна Новосад, информирует Цензор.НЕТ.

Принцип "деньги ходят за школьником", о котором вчера сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, не будет внедряться. Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua рассказала министр образования и науки Анна Новосад.

"У нас с премьер-министром произошло определенное недоразумение в терминах, – говорит Новосад. – Механизм "деньги ходят за ребенком" пока никто не будет вводить. Однако со следующего года мы будем давать средства на места финансирования заработной платы учителей относительно реального количества учащихся по состоянию на октябрь 2019 года", - отметила министр.

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Анна Новосад объяснила, что "последние несколько лет заработная плата рассчитывалась в соответствии с количеством учеников двухлетней давности, а контингент за последние годы значительно вырос, и получается, что областям не всегда хватало средств, чтобы выплачивать и оклад, и надбавки, в том числе за престижность". В Госбюджете-2020 Кабмин заложил 2,2 млрд гривен, чтобы посчитать реальный контингент учащихся.

Министр образования и науки также отметила, что МОН будет поддерживать развитие сети опорных школ.

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"Мы будем выделять средства на реконструкцию и строительство опорных школ в селах, объясняет Анна Новосад. – Конечно, первый вопрос к качеству образования, в сельских учреждениях оно часто плохое. Но самое важное, когда будет хорошая опорная школа, местные власти смогут аргументировать, почему важно возить детей именно в нее. Это, в свою очередь, также будет влиять на повышение зарплаты учителей", - резюмировала Новосад.

Глава правительства Алексей Гончарук заявлял о внедрении принципа "деньги ходят за школьником" как минимум дважды - 29 ноября и 3 декабря.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163457
 
 
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Премьер-министр эталонный трепач и дурак. За что Украине эта ЗЕленая кара!
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Принцип "деньги ходят за школьником" внедрять не будут, премьер-министр упоролся ЛСД и ему такое приглючилось прост, - министр образования Новосад



fixed
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всьо ровно наоборот - рєбьонкі будуть ходіть за дєньгамі?..
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А принцип "4000 долларов ходят за учителем" когда применят? Или тоже развод?
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То ходят, то не ходят, в медицине уже увидели, как они ходят, прям догоняют...
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... кАнечно .. нужно в первую очередь уволить 1.500 учителей , а там уже посмотрим кто за кем будет ходить... Зеленые вундеркинды ***...
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Деньги пошли за школьником и заблудились.
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При реформе похоронной системы Украины, естественно - но она ещё не на часи....)
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А когда покойники начнут ходить за деньгами, наступит зомби-апокалипсис....
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Чомусь оце "деньги ходят за учеником" (або пацієнтом) я одразу уявляю в буквальному значенні цих слів. Йдеш такий, а за тобою баблозаври на ніжках... Принцип "деньги ходят за школьником" внедрять не будут, премьер-министр ошибся в терминах, - министр образования Новосад - Цензор.НЕТ 5132
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Деньги могут ходить за кем угодно, но приходить они должны к Бене - вот основной принцип слуг избранного народа
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А при реформе пенитенциарной системы "деньги будут ходить за преступниками"...)
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премьер-министр ошибся не в терминах, он ошибся дверью.
Ему не в кресло премьера, а на арену цирка, там небритый человек с самокатом, обещающий 40% роста экономики, вызовет, как и положено, смех.
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Мухи отдельно...котлеты отдельно))))
Деньги ходят к Игрь Валеричу...
Школьники ходят на х..)))
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представляю что они там напринимали, если кто вчитается...
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Опять ********* и опять просчитались! А все почему?!
Наверное потому, что там, прям одни профи, генерирующих кучу гениальных рехформ, на на такую кучу рехформ денег конечно не хватает, но это только пока...Потом будет Э ге гей!!
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Зелёные большевики решили строить савецкую систему образования.
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