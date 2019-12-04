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 Политика Украины
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Все про:увольнение (1780) Зеркаль (244) Петренко Олег (31)

 Кабмин официально уволил Зеркаль с должности замглавы МИД

Кабинет Министров Украины на заседании 4 декабря уволил Елену Зеркаль с поста замминистра иностранных дел Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба правительства.

Также Кабмин уволил с должности главы Нацслужбы здоровья Олега Петренко. Временно исполнять обязанности председателя службы будет Оксана Мовчан.

Кроме этого правительство уволило главу Госслужбы по вопросам труда Романа Чернегу (временно исполняющим обязанности вместо него назначен Игорь Дегнер) и главу правления "Надра Украины" Ярослава Климовича.

Также Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы госпредприятия "Энергоатом" Павла Павлишина. Руководителя "Энергоатома" Юрия Недашковского правительство уволило 27 ноября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Замглавы МИД Зеркаль написала заявление об увольнении. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3163455
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Она не вписалась в криворожский облик новой команды...
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Имеешь в виду, что у нее недостаточно кривая рожа для коземанды ?
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Теперь ЗЕ никто не помешает слить нас в судах и замириться с рашистами...
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Запросять і призначать Плотніцково, чи Пушиліна?
Гіві з Моторилою не дожили.
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Прежде всего Президент страны занимается внешней политикой государства. В этом деле и клэпку надо мать и опыт.
Пред нами наилучший кандидат в Президенты. Наилучший с любой стороны) и точки зрения.
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А Порошенко уже всё? Быстро песики мародёра слили. Кабмин официально уволил Зеркаль с должности замглавы МИД - Цензор.НЕТ 2375
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Бувший ;Задумчівий;, ну чому я не здивований що донбаські сєпари за Зеленського?
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Ник у тебя правильный. Вата, косящая под зелебобиков, тепепрь называет сторонников успешного развития Украины независимо от империи мордора, порохоботами. Все, кто против клоуна теперь по-вашему "песики мародера" и порохоботы, даже если не голосовали за Порошенко. А Зеркаль - умный, талантливый и опытный дипломат, могла бы принести много пользы стране. Но не с этими дебилами во власти.
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А зебилы говорили что она сама захотела уволится бросить Украину на зебилов, а нет, она сражалась за Украину до последнего, а зебилы её уволили Кабмин официально уволил Зеркаль с должности замглавы МИД - Цензор.НЕТ 3674
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Уходя последние адекватные люди. Украиной управляет команда лохократов.
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Та ця теж, з мутно хитрих.
«Только нє Порошенко.»
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