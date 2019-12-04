 Законопроекты о снятии моратория на продажу земли хотят рассмотреть на комитете за закрытыми дверями и принять на внеочередной сессии на следующей неделе, - Тимошенко

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Не один закон, а три, которые хотят принять в турборежиме немедленно, на комитете по сокращенной процедуре за закрытыми дверями рассмотреть и вынести уже на следующей неделе на внеочередную сессию и тихонько все принять", - сказала Тимошенко.
Напоминаем, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.
Зебіли просто прикриваються відновленням права українців, намагаючись почати продаж саме для іноземців.