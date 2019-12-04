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Все про:смерть (6259) ботулизм (19) Центр общественного здоровья (1)

 Мужчина умер от ботулизма, съев засоленную дома рыбу

Мужчине было 34 года. К врачам он обратился через 2 суток после того, как поел рыбы. Ему ввели сыворотку против ботулизма, но спасти жизнь не удалось.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

"Больной обратился к больницу 3 декабря в тяжелом состоянии: с нарушением зрения и слабостью. 1 декабря употреблял засоленную в домашних условиях рыбу, приготовленную 30 суток назад", - сказано в сообщении.

Мужчине оказали медицинскую помощь, в том числе ввели противоботулиническую сыворотку. Но спасти его не удалось.

"С начала 2019 года по состоянию на 4 декабря в Украине ботулизмом заболели 123 человека (120 взрослых и 3 детей). 5 человек умерли", - добавили в Центре общественного здоровья.

Читайте на Цензор.НЕТ: Рыбу с токсинами ботулизма обнаружили в одном из супермаркетов Киева, - Госпродпотребслужба

Больше всего случаев ботулизма зафиксировано в Запорожской (11), Черниговской (10), Житомирской (10), Днепропетровской (10), Ивано-Франковской (9), Хмельницкой (9), Винницкой (8) областях и в Киеве (10).

"53% пострадавших употребляли рыбную продукцию, изготовленную в быту или неизвестного происхождения. Другие случаи заболевания были связаны с употреблением мясных консервов и других изделий из мяса, консервированных овощей и грибов", - сказано в сообщении.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина попал в реанимацию с ботулизмом после употребления копченой рыбы, купленной в киевском супермаркете

Источник: https://censor.net.ua/n3163447
 
 
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Пля, такі симптоми, що під що завгодно підходять... А є взагалі люди у кого не має хоча б жодного з них?
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Жереш рибу- так хоч горілкою запий уже.
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Очень часто причиной ботулизма является то, что солят обычной солью, и не используют нитритную.
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