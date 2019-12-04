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Все про:перевозки (356) лоукост (131) Flixbus (1) автобус (6)

 Европейский автобусный лоукостер Flixbus объявил о первом рейсе из Украины в Чехию 11 декабря - цена билета от 99 грн

Компания Flixbus сообщила, что запускает свой первый автобусный рейс, который будут осуществлять автобусы в фирменной зеленой ливрее. Им соединят Одессу и чешский Пльзень.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Центр транспортных стратегий".

Новой автобусный рейс стартует уже 11 декабря, а билеты на него можно приобрести с 4 декабря. При этом стоимость билета в одну сторону начинается всего от 99 гривен.

На своем маршруте автобус будет останавливаться в Тернополе, Львове, Кракове и Праге. Партнером Flixbus в запуске рейса станет компания Regabus, которая специализируется на перевозках между Чехией и Украины.

Кроме этого, в Flixbus анонсировали запуске фирменных автобусов из Украины в Литву. Их могут запустить уже весной 2020 года.

2 июня Flixbus объявил о намерении выйти на украинский рынок, а уже 11 июня эту информацию подтвердил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В августе 2019 Flixbus анонсировал автобусные рейсы из Киева в Прагу и Варшаву за 5 евро.

Источник: https://censor.net.ua/n3163446
 
   
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где то на лугандоне донеся тихий мерзкий вой Европейский автобусный лоукостер Flixbus объявил о первом рейсе из Украины в Чехию 11 декабря - цена билета от 99 грн - Цензор.НЕТ 7651
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А им там похрен на такие новости. Большая часть лугандона считает, что лугандон - центр вселенной, и везде жизнь выглядит точно так же, как у них - терриконы и унылые пятиэтажки без воды и отопления. Пльзень. Это где-то на Марсе? Да я как-то, ещё до войны, видел результаты опроса, что в Луганской области 40% взрослого населения никогда не пересекало границы своей области. При этом во Львовской области таких было 7%, что в принципе, тоже достаточно много, но разница все равно поразительная.
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не-не, што вы, зебилам безвиз не нужен, ведь простой украинец, заплатив коммуналку, не может позволить себе поехать в Прагу. 99 грн. - это же 4 бутылки пива!! та кому нужен этот безвиз! пусть сын Порошенко едет
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На самом деле такие цены на билеты - это слегка обман на ровном месте. Это чистая цена билета, "без налогов и сборов". Когда ты будешь билет покупать, сумма будет совсем другая, что поначалу сильно озадачивает. Хотя даже с учетом этого всё равно такси в Киеве дороже
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Їздив цим лоукостом. В кожного пасажира персональний планшет: інтернет, кіно, музика. Кава/чай безкоштовно. Є навіть туалет. І все це по ціні дешевше зариганої маршрутки в Україні де сидяче місце це вже бізнес клас
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наверное мы разными Фликсбусами ездили. Я не наблюдал ни планшета, ни кофе. Расстояния между сиденьями меньше чем у других перевозчиков. Комфорт так себе.
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