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Все про:дети (3776) поджог (681) Нацполиция (10501) Харьковщина (1430)

 9-летний мальчик поджег 5 хозяйственных зданий на Харьковщине, - Нацполиция

Полицейские установили, что к серии поджогов на Харьковщине причастен 9-летний мальчик.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.

В течение двух недель на территории села Соболевка Купянского района произошло пять пожаров в хозяйственных постройках на территории частных домовладений.

Принятыми мерами сотрудники полиции установили, что к совершению правонарушений причастен юный житель этого же населенного пункта.

Как выяснилось, ребенок находится на учете у врача-невропатолога.

Полицейские составили в отношении матери мальчика административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях) и направили его для рассмотрения в суд.

Кроме того, информация направлена в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и школу, чтобы ребенку оказали помощь специалисты.

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Источник: https://censor.net.ua/n3163442
 
 
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Похоже у Зои Космодемьянской таки были дети и теперь и правнуки ...
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Спички детям не игрушка...покупайте зажигалки...
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5 зданий,5 складов.Опять рука крымля с привкусом шыкалада
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Вообще-то это пиромания и хороший психиатр уточнил бы у мальчика, не нравится ли ему случаем мучать животных и не писяется ли он до сих пор в кровать - триада Макдональда. Тогда перед нами будущий Чикатило или Тед Банди.
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Сам колись, як геть малим був, так пішов у сусіда поцупив мисливський патрон, витягнув з нього пижі, висипав дробу та порох і, поставив на наковальню - гепнув молотком по капсулю.
Мені 50, а в вухах до сих пір той звін. Ото мале дурне. До речі, дорослим сказав, що в городі знайшов патрон, та підпалив порох, а воно вибухнуло. І дотямив же ж. Бо по тому городі під час ВВВ йшла передова лінія і там, ковшом хоч зараз зачепи, того "добра" купа.
До сих пір не розумію, як вистачило тоді клепу витрусити усе з патрону, а патрони тоді усі були латунні. На пальці шрам зостався.
А через пару днів сам пішов до того місця "злочину" вибуху і знайшов той розірваний патрон. Реальна РОЗА була.
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