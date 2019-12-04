 9-летний мальчик поджег 5 хозяйственных зданий на Харьковщине, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Харьковской области.
В течение двух недель на территории села Соболевка Купянского района произошло пять пожаров в хозяйственных постройках на территории частных домовладений.
Принятыми мерами сотрудники полиции установили, что к совершению правонарушений причастен юный житель этого же населенного пункта.
Как выяснилось, ребенок находится на учете у врача-невропатолога.
Полицейские составили в отношении матери мальчика административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях) и направили его для рассмотрения в суд.
Кроме того, информация направлена в службу по делам детей Купянской райгосадминистрации и школу, чтобы ребенку оказали помощь специалисты.
Мальчіш-Плохіш
Мені 50, а в вухах до сих пір той звін. Ото мале дурне. До речі, дорослим сказав, що в городі знайшов патрон, та підпалив порох, а воно вибухнуло. І дотямив же ж. Бо по тому городі під час ВВВ йшла передова лінія і там, ковшом хоч зараз зачепи, того "добра" купа.
До сих пір не розумію, як вистачило тоді клепу витрусити усе з патрону, а патрони тоді усі були латунні. На пальці шрам зостався.
А через пару днів сам пішов до того місця "злочину" вибуху і знайшов той розірваний патрон. Реальна РОЗА була.