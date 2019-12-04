 Налоговая милиция обеспечила возмещение бюджету 2,9 млн грн. налогов, неуплаченных одной из киевских компаний

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства было установлено, что руководитель столичного предприятия, занимающегося оптовой торговлей духами и косметикой в ​​течение 2019 года не отражала в налоговом учете операции по реализации товаров, в результате чего уклонилась от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Благодаря мерам, принятым налоговой милицией в ходе расследования уголовного производства, нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме.

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В связи с этим судом решается вопрос об освобождении должностного лица этого предприятия от уголовной ответственности на основании ч. 4 ст. 212 УК Украины.