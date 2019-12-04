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Все про:вымогательство (297) правоохранительные органы (652) СБУ (14087) Варченко Ольга (56) ГБР (771)

 Двое эсбэушников вымогали у гражданина $110 тысяч за то, чтобы не возбуждать против него сфабрикованное дело, - ГБР

Сотрудники СБУ следили за гражданином и его семьей, слушали их телефонные разговоры и читали переписку. Кроме того, они привлекли еще двоих сообщников, которые писали на гражданина заявления в полицию.

Этот случай описала на своей странице в Фейсбуке замдиректора ГБР Ольга Варченко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следователей ГБР, начальник отдела СБУ и его подчиненный организовали незаконную слежку за гражданином Украины и его семье и оказывали на них психологическое давление.

"Упомянутые сотрудники ведомства требовали от гражданина Украины 110 000 долларов США. За это обещали не лишать его гражданства, не депортировать его и его семью за пределы государства, а также не возбуждать против него уголовного дела по фактам, которые, как оказалось, были сфабрикованными", - написала Варченко.

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"Чтобы запугать потерпевшего и заставить его платить, правоохранители привлекли двух посторонних лиц, которые давили на него психологически. А именно - писали сообщения о преступлениях в полицию по вымышленным фактами, угрожали потрепилому и его семье, звонили ему и его родным, заставляя заплатить указанную сумму сотрудникам СБУ", - добавила она.

Кроме этого, СБУ-шники незаконно следили за потерпевшим и его родственниками, прослушивали их телефонные разговоры и перехватывали переписку.

Также у сотрудников СБУ нашли при обыске незаконно хранящиеся боеприпасы.

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"Если вина всех фигурантив делу будет доказана в суде, их ждет лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - добавила Варченко.

Двое эсбэушников вымогали у гражданина $110 тысяч за то, чтобы не возбуждать против него сфабрикованное дело, - ГБР 01
Двое эсбэушников вымогали у гражданина $110 тысяч за то, чтобы не возбуждать против него сфабрикованное дело, - ГБР 02

Источник: https://censor.net.ua/n3163434
 
 
 Топ комментарии
 
Петина люстрация, реформьі правовой системьі.
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Ніколи такого не було і ось знов
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110 это должно было быть что то серьезное, сфабриковать такое невозможно.
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Якийсь араб чи китаєць веде тут бізнес. Вирішили наїхати, погрожували депортацією. Саме те!
Прикинь, вони 5 років на зарплату жили і тут "наши в горадє", гуляй душа!
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Андрюха, ти з Місяця звалився? При сизоносому весь бізнес, включаючи дрібних власників маршруток, знаходився під "дахом" СоБіушників. Тому нездара Порошенко й пролетів, що надіявся на гнилих чекістів.
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Петина люстрация, реформьі правовой системьі.
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У дві СБУшні родини цього року Миколай не прийде

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Дати з конфіскацією, і не прийде ніколи.
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"Если вина всех фигурантив делу будет доказана в суде, их ждет лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", - добавила Варченко. Ключевое слово "если". Как обычно, через год уже ни сбушников не будет, ни семьи, ни дела. Вот такая у нас таинственная и загадочная страна, всё куда-то бесследно исчезает.
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Ну чего ты убиваешь Надежду?Хочется верить в то, что что-то изменится.
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Неправда, не убивал я никого. Попрошу внести это в протокол! Я же не СБУшник, меня и вправду могут посадить, за какую-то Надежду, которой я никогда и в глаза не видел!
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Ні це той довб.б із справи НАБУ, який схему розробляв про хачам...
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Не может быть, чтобы в сбу преступники были.
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Не вірю ДБР під керівництвом труби, жодному слову не вірю.
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До учасників угрупування ФСБУ має поголовно застосовуватись закон про членство в злочинних організаціях Двое СБУ-шников вымогали у гражданина $110 тысяч за то, чтобы не возбуждать против него сфабрикованное дело, - ГБР - Цензор.НЕТ 971
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ох, і апетити...щоб воно вам поперек горлянки стало!!! Є гроші-чистий перед законом, немає- за грати...Метастази продажні! Немає правди в державі...Куди не ткнися,- кругом гроші все вирішують...
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Ну так это их основной вид деятельности, а вы что думали?
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Правильно пишеться не есбеушники, а СоБіУшники.
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руководство ДБР после того, как их уволили, вспомнили, чем им надо заниматься вообще, бандитов ловить, а не волонтеров тягать, политикой заниматься и взятки вымогать... всего-то надо было уволить, чтоб они вспомнили ради чего их брали и сотворили !!!
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