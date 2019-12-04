 Открытие рынка земли за 3 месяца 2020 года даст 9 млрд грн роста ВВП, - Милованов

Об этом чиновник сказал во время парламентских слушаний по рынку земли, передает кореспондент Цензор.НЕТ.
"Нормальная работа рынка земли всего за 3 месяца следующего года принесет 9 млрд грн роста ВВП, по нашим оценкам, что составит около 0,23% роста. В 2021 году такой рост ожидается на уровне 33 млрд грн, и, соответственно, 0,83 % роста ВВП", - сказал Милованов.
Напоминаем, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.
этого долбо..ба, который занимает пост министра экономики нужно гнать нах...й
о чем этот наркоман говорит?
...
Где вы нашли слово ПРОДАЖ в обсуждаемой теме?
- бизнесом занялся, продажами.
- и как?
- доход неплохой, экспортные операции, несколько тысяч долларов уже заработал.
- неплохо.
- только одно плохо - товар закончился, а совсем без почек не проживешь.
При этом, дыбил с пенсильванской справкой о проФФесорстве, никак не объясняет за счёт чего будет такой рост. ВВП это внутренний продукт, если деньги вместо вложения в производство потратят на покупку земли, то упадут на "9 миллиардов" оборотные средства "покупателей" на удобрения, технику и прочее. От перемены мест слагаемых сумма не меняется! Добавится тут, убавится там. Какой нахер рост? Во всех странах, которые шли подобным путём, всегда происходило падение роста ВВП.
И разяснение для ЗЕлёных недодебилов, земля в Европе по 10-2о-30-40 тис. долл. за гектар продается. НО! Это земля с многолетними насаждениями виноградниками, садами, ягодниками где на гектаре закопано полтысячи-тысячу столбов стоимостью 10-20 тис. долл. на которые натянуто километров 15 проволоки, плюс тысячи сажанцев на гектаре. Вот эта земля, с "недвижимостью" на ней, стоимостью в десятки тысяч долларов и продаётся так хорошо как вы губы раскатали.
А голая земля под зерновые, и в Европе стоит копейки!
Сейчас финны офуевают - как такое могло произойти, ведь при продаже земли они приоритеты отдавали в первую очередь своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.
http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp