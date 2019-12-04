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 Политика Украины, Экономика
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 Открытие рынка земли за 3 месяца 2020 года даст 9 млрд грн роста ВВП, - Милованов

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что снятие моратория на землю принесет в первые три месяца 9 миллиарда гривен.

Об этом чиновник сказал во время парламентских слушаний по рынку земли, передает кореспондент Цензор.НЕТ.

"Нормальная работа рынка земли всего за 3 месяца следующего года принесет 9 млрд грн роста ВВП, по нашим оценкам, что составит около 0,23% роста. В 2021 году такой рост ожидается на уровне 33 млрд грн, и, соответственно, 0,83 % роста ВВП", - сказал Милованов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Милованов о рынке земли: "Мы боимся, что ее купят те, кто не будет о ней заботиться"

Напоминаем, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о рынке земли (№ 2178-10). Его поддержали 240 народных депутатов. Проект закона, в частности, предусматривает с 1 октября 2020 года отмену запрета на продажу земли.

Источник: https://censor.net.ua/n3163433
 
 
 Топ комментарии
 
Прирост тебе гемороя в дупу , подлая мерзота Сороса !
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милованов решил всё продать и свалить в рашку))
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Прирост тебе гемороя в дупу , подлая мерзота Сороса !
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В тебе який телефон Ipkone. То прродай його и длм и мащину и увеличивай ВВП земли.
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Ну прожруть за три місяці, ви серуть ще за два, а далі що? Кріпо них продавати будуть? Нормальні урядовці нормальних країн насоврюють б'юджет не грішми аідпмодпжу національних багатств, а доходами від економічної діяльності бізнесу. Але для того бізнес, особливо дрібний і середній потрібно не чмирити, а оберігати.
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а потом... ну в остальные 9 месяцев...хер с солью доедать(с)... ? )))))
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Валово́й вну́тренний проду́кт (англ. Gross Domestic Product), общепринятое сокращение - ВВП (англ. GDP) - макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг (то есть предназначенных для непосредственного употребления, использования или применения), произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства.

этого долбо..ба, который занимает пост министра экономики нужно гнать нах...й
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Видно не зря Коломойский называет Милованова дебилом.
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9000000000 =3,76 млрд бакінских ...українці за рік завозять в Україну більше 10лярдів (по визнанню форексбанку уркаїни) не продаючи власну ЗЕМЛЮ ...ну і ...шалава соресовська ...коли твій господар наїсться ?
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Вибачте,ви помилилися.9000000000 гривень - це 0,376 мільярди доларів.
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ви праві ...нулик загубився ... але ЗЕМЛЯ ЦЕ НЕ ТОВАР ЯК НАС ХОЧУТЬ ПЕРЕКОНАТИ ЦІ ПЕЙСИГОЛОВЦІ ...люба цифра не має значення ...землю можна продати лише раз ...а що далі ...кінець світу ?
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Свят, свят, свят Оно ещё не премьер, не дай Бог!..

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...по нашим оценкам, что составит около 0,23% роста. В 2021 году такой рост ожидается на уровне 33 млрд грн, и, соответственно, 0,83 % роста ВВП" ...а далі що ГНІДА ?Источник: https://censor.net.ua/n3163433
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как то я не уловил связи между продажей земли и ростом ВВП
о чем этот наркоман говорит?
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а там її й немає ..."каргилл" вже "кредити" "зарядив" під заставу нашої землі ...СПИТАЙТЕ У ГІМНОВАРА
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Им нужно закрыть дыру в 46 млрд. Потому будут переть на всех парах. Пока пар не кончится.
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йому 89 років ...коли це падло наїсться ?
Відкриття ринку землі за 3 місяці 2020 року дасть 9 млрд грн зростання ВВП, - Милованов - Цензор.НЕТ 6435

...
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Вслед за рынком земли идет внедрение трансплантации....так что ему есть еще время накушаться и земли , и органов украинских....
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Я б не сподівався на те, що його клятий рід коли-небудь заспокоїться. У нього синочок такий самий росте, ще молодий та повний сил.
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Нормальна робота. А робота ринку при зєлібобівській владі ?
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Походу олигархи уже в очередь выстроились, Зеленые уже подсчитали!
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Біда українських чиновників, що вони підходять до проблемних питань ОДНОСТОРОННЬО. От ЩО ЗНАЧИТЬ ПРОДАЖ землі принесе 9 млрд ВВП? В даний час ЗЕМЛЯ не є просто товаром, який можна продати, а це певні площі вирощування різних культур, виробництво продовольства та сировини для переробки. Чи є в Милованова розрахунки на ЙМОВІРНІ ЗМІНИ посівних площ і чи цю ЗЕМЛЮ придбану у власність будуть засівати? І чим? Скільки в даний час сільське господарство додає до загального ВВП? Хтось прораховує зміни, які обов'язково будуть. Треба ВСЕ бачити у системі, чого вищі чиновники не ЗНАЮТЬ. І це видно за виконаннями бюджету. Запитайте БУДЬ-ЯКОГО головного розпорядника бюджетних коштів скільки йому їх призначалось, скільки їх планували на протязі року і скільки буде виконано фактично? І не треба далеко йти, а подивіться на показники поточного бюджету і прогнозовані у бюджеті на 2020 р. Можна тільки по одній 5 ст. побачити. Що тут не так? Фактичний гарантований державний борг на 31 жовтня - 250 млрд грн, можна дати гарантій в 2019 р. тільки 27 та у 2020 р. 28 млрд грн, а обмежують у бюджеті на 2020 р. у 335 млрд грн. А там же буде частково і повернення за боргом. І це ж ТОЧНІСТЬ на 10-ки млрд грн.
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"От ЩО ЗНАЧИТЬ ПРОДАЖ землі принесе 9 млрд ВВП?"

Где вы нашли слово ПРОДАЖ в обсуждаемой теме?
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- как живешь?
- бизнесом занялся, продажами.
- и как?
- доход неплохой, экспортные операции, несколько тысяч долларов уже заработал.
- неплохо.
- только одно плохо - товар закончился, а совсем без почек не проживешь.
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це якраз той випадок, коли ти, гнида, коли рідну матір готові продати такі вилупки, як вся ця *********!!! Бєні гроші треба??? Чекає\ , коли хапнути можна буде преміальні за пограбунок держави!!! Роздєрібанять, а нашим нащадкам і нам на шию бєню та москалів посадять!!! Швиденько ви гешефт підрахували від зради рідної землі...Тут бєня майстер..
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"даст 9 миллиардов гривень роста ВВП"
При этом, дыбил с пенсильванской справкой о проФФесорстве, никак не объясняет за счёт чего будет такой рост. ВВП это внутренний продукт, если деньги вместо вложения в производство потратят на покупку земли, то упадут на "9 миллиардов" оборотные средства "покупателей" на удобрения, технику и прочее. От перемены мест слагаемых сумма не меняется! Добавится тут, убавится там. Какой нахер рост? Во всех странах, которые шли подобным путём, всегда происходило падение роста ВВП.
И разяснение для ЗЕлёных недодебилов, земля в Европе по 10-2о-30-40 тис. долл. за гектар продается. НО! Это земля с многолетними насаждениями виноградниками, садами, ягодниками где на гектаре закопано полтысячи-тысячу столбов стоимостью 10-20 тис. долл. на которые натянуто километров 15 проволоки, плюс тысячи сажанцев на гектаре. Вот эта земля, с "недвижимостью" на ней, стоимостью в десятки тысяч долларов и продаётся так хорошо как вы губы раскатали.
А голая земля под зерновые, и в Европе стоит копейки!
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А если не принесет! милованов готов свое имущество в залог внести?!
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Порядок в экономике всегда приносит прибыль.
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порядок начинается с ЗАКОНА! сначала научитесь выполнять законы (ЭТО КАСАЕТСЯ ВЛАСТИ! ВЛАСТЬ ГЛАВНЫЙ НАРУШИТЕЛЬ ЗАКОНОВ В УКРАИНЕ)! а потом будите говорить про порядок!! И первым пусть власть научится выполнять конституцию!!
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Закон по Земле как раз ОБСУЖДАЮТ. Давай предложения.
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Во.во ...многие с самого начала этого не понимают....
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Финны тоже продавали свои земли, пока россия через подставную "туристическую" фирму не выкупила 17 финских островов и превратила их в секретные военные объекты.
Сейчас финны офуевают - как такое могло произойти, ведь при продаже земли они приоритеты отдавали в первую очередь своим финнам.
А россияне их посылают Нах и говорят, что теперь это российские земли и они на своих землях что захотят то и сделают и будут их защищать.

http://argumentua.com/stati/krymskii-stsenarii-dlya-finlyandii-pochemu-v-etoi-strane-gryanul-skandal-iz-za-rossiiskoi-komp
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