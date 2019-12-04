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 Политика Украины
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Все про:Медведчук (1004) СБУ (14087) Гитлянская (158)

 В офисе Медведчука проходят следственные действия, - Гитлянская

В офисе главы фракции "ОПЗЖ", кума Путина Виктора Медведчука проходят следственные действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "РБК-Украина" рассказала пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Гитлянская отметила, что СБУ пока не может сказать, в рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия.

"Это проводятся не обыски, а другие следственные действия", - отметила она.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ допросила соратника Медведчука Тараса Козака.

Козак в четверг, 3 октября сообщил, что его допрашивали "по трем статьям" - терроризм, финансирование терроризма и легализация средств, полученных преступным путем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Медведчук и депутаты от ОПЗЖ предлагают изменить закон об "особом статусе Донбасса"

Источник: https://censor.net.ua/n3163428
 
   
 Топ комментарии
 
очистка от жучков происходит ?
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До кума Хуйла добрались.
А при Пете такого не было, бо у Петі Метверчук був єдиним каналом комунікації з Хуйлом.
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Угу так боялось, что по ночам в администрацию Порошенко шлялся.
А еще по личному трубопроводу солярку из страны-агрессора качал, и забрал себе монополию по поставкам сжиженного газа оттуда же.
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Рейтинг котиться донизу,потрібне шоу для лошків.
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Це шоу. Напередодні капітуляції показують з себе дофіга борців з московськими агентами, аби зменшити негатив після переговорів.
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Влада пресує патріотів з політичних мотивів! Усі на майдан!
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Відвертають увагу суспільства перед капітуляцією Моніки перед пуйлом !
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только не говорите мальдивскому что так можно было
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а зеленые точно работают на россию?
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"Это проводятся не обыски, а другие следственные действия", - отметила она.

Невже кипітильник в дупу та вутюг на спиняру?
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та ну! ))))
чай дегустируют из самовара...с пряниками тульскими
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І навіть не у офісі Медведчука.
Через годину спростують.
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Прикинув новий сюртучок
Старий гебешний стукачок
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А дождёмся-ка, братия, результата тех "следственных действий"... В офісі Медведчука відбуваються слідчі дії, - Гітлянська - Цензор.НЕТ 7789
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Зеля сливает страну! Патриота Медведчука начал трусить, недопустим! Все на майдан!
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порностудию , где снимали ролики , которыми с кивой расчитываются , уже нашли ?
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бач як ПЕСики распєрєжівалісь.. лєпшого друга Мародьора тіранят
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Як стало щойно відомо з достовірних джерел слідчі дії проводилися у зв'язку з переглядом одним з членів цього гуртка "ОпазаЖопу" в залі Верховної Ради відео порнографічного змісту за участю вищевказаних осіб. Підчас обшуку було виявлено та вилучено ряд відео та фотоматеріалів, а також виробів та предметів особливого призначення для здійснення статевих зносин в особливо збоченій формі, в тому числі з манекенами президентів РФ, США та України. Слідчі дії продовжуються.

Одним словом - додрочився соціалонаніст Ківа 🈂
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по поводу члена кружка, есть прикольный анекдот про членов кружка и кружки члена )))
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Гитлянская твою мать, что там расследовать, там расстреливать нужно всю мразоту начиная с того медведчука!
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Порошенко нефтянку йому продав-як він буде партнера колошматити?
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А где Портнов.? Вчера Рабинович выдвинул кандидатуру на
Генпрокурора --Портнов.
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а что значит не обыски, а другие следственные действия? Попугать, шоб не вякали много или чьо? Эти Зе-шифраторы, похоже задались целью максимально запутать народ....
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писали же - вычищают от жучков...
кто то посмел подслушивать мертветчука - а это безопасность государства и зе-сопли.
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При Порошенко такого не было

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За сколько дней его предупредили ? После следственных жействий окажется, что нет б0льшего патриота украины, чем мертвечук
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За якою справою ? Досить вже канали його назакривали,клоуни.
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******** тоже поставит подпись под заявление трёх поросят и выйдет на марш Ні капітуляції? Прямо вижу как мервечук тянет шины в костёр очередной педоботской поллюции!
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Зебіли тут заверещали : "а прі пєтьї такога нє біла!" . Та в ху..а таких медведчуків як гівна - і бойки , і шуфричі , і рабіновічі ... . Перемогу моніки знайшли , зебіли ! Тільки при Порошенку вся ця шваль сиділа або під плінтусом , або в кацапендрії . І кацапи вигрібали нові санкції кожного місяця . До фанатів слуги сватів це не доходить ? Такі ж дурнуваті , як земоніка !
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