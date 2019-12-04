 Суд арестовал без права залога Семенова - второго подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Соболева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

"По ходатайству столичной прокуратуры, второго подозреваемого в убийстве 3-летнего мальчика также арестован на 2 месяца без права на залог", - заявила она.

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Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 4 декабря Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Более подробную информацию о личностях подозреваемых в убийстве читайте в статье Юрия Бутусова УБИЙСТВО РЕБЕНКА В КИЕВЕ: КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ЛАВРЕГА?