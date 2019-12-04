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Все про:заказное убийство (75) Вячеслав Соболев (8) мера пресечения (76) Семенов Алексей (2)

 Суд арестовал без права залога Семенова - второго подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского облсовета Соболева

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения второму подозреваемом в убийстве сына депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева - Алексее Семенову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь киевской прокуратуры Надежда Максимец.

"По ходатайству столичной прокуратуры, второго подозреваемого в убийстве 3-летнего мальчика также арестован на 2 месяца без права на залог", - заявила она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Емельянов, Татьков, Брославский, - Соболев назвал вероятных заказчиков покушения на него. ВИДЕО

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, 4 декабря Шевченковский районный суд Киева отправил под арест на 2 месяца без права залога подозреваемого в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева Андрея Лаврегу

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

Более подробную информацию о личностях подозреваемых в убийстве читайте в статье Юрия Бутусова УБИЙСТВО РЕБЕНКА В КИЕВЕ: КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ЛАВРЕГА?

Источник: https://censor.net.ua/n3163427
 
 
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А Трубу никто не арестовал...
Семье искренние соболезнования.
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Семья российских коллаборантов виновата в гибели украинских деток.
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Надеюсь, героя украины, которому порошенко лично вручал высшую награду, кто нибудь возьмет на поруки? Где тот найем,сюмар, кличко и прочие уважаемые люди?
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Ваша звезда тоже сажала Героев Украины. Память у вас односторонняя.
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Трирічного мальчика вже не повернути...…………….,
а хлопців шкода!!! Треба випустити на поруки, довчити, як треба, і відправити з "невиполнимой миссией" в парашу!!!
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Цікаво що такі професіонали промазали,це не вірогідно тим більше що куля попала в переднье бокове вікно а на заднім сидіні постраждала дитина.
Такий снайпер як змальовують підозрюваного промахнутися би просто не зміг та і не стріляв би під таким гострим кутом.Я на 99 відсотків впевнений що знайшли козлів відпущення та ще і із нагородами Порошенка.
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