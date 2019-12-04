 Новая Государственная таможенная служба начнет работу 8 декабря

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"С 8 декабря Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела", - сказано в сообщении.

Решение Кабинета министров дает возможность вновь Таможенной службе и ее территориальным органам начать полноценную работу, отметили в пресс-службе.

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"Наконец мы официально запускаем работу Новой Таможни, это позволит более эффективно трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав. Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался на протяжении долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну", - отметил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.