 Новая Государственная таможенная служба начнет работу 8 декабря

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"С 8 декабря Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями при применении законодательства по вопросам государственной таможенного дела", - сказано в сообщении.
Решение Кабинета министров дает возможность вновь Таможенной службе и ее территориальным органам начать полноценную работу, отметили в пресс-службе.
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"Наконец мы официально запускаем работу Новой Таможни, это позволит более эффективно трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав. Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался на протяжении долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну", - отметил глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов.
Я общался со знакомым таможенником, Нефьодов может и асс в Прозорро и прочей ИТ, но полный ноль в таможенной кухне. За полгода ничего не поменялось. Он приезжает, Зеля приезжал, потом они уехали, им помахали ручкой и все остается как есть, даже жалобы на чертей Баканову не помогают, таможнями продолжают управлять люди на местах.... Мало того может даже стало хуже от их непрофессиональных решений, например Обьединили в одно управление три таможни Типа Киевскую областную, Житомирскую и Волынскую, могу ошибится в названии какой-то территориально, но то что обьединили такие расстояния это точно...Люди на местах верещать от такого дебильного решения, не понимают как можно коммуникации и бюрокртаическую работу теперь делать... и тд...